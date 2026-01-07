AMD ปูพรมชิป AI ตั้งแต่โน้ตบุ๊ก จนถึงดาต้าเซ็นเตอร์

เอเอ็มดี (AMD) ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “AI Everywhere, for Everyone” มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เข้าถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้บริโภคทั่วไป องค์กรธุรกิจ ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มพีซี เกมมิ่ง และดาต้าเซ็นเตอร์
ลิซ่า ซู ประธานและซีอีโอ ให้ข้อมูลถึงทิศทางของ AMD ที่ต้องการผลักดันให้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างแท้จริง ขณะที่การนำ AI ไปใช้กำลังเร่งตัวขึ้น เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการประมวลผลระดับ Yotta-scale ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความต้องการมหาศาลทั้งในด้านการเทรนและการใช้งาน AMD กำลังสร้างรากฐานการประมวลผลสำหรับเฟสถัดไปนี้ด้วยเทคโนโลยีแบบ End-to-End และแพลตฟอร์มแบบเปิด
โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การเปิดตัว Ryzen AI 400 และ Ryzen AI PRO 400 Series โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่สำหรับอุปกรณ์พกพาและองค์กร ที่ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม “Zen 5” และ NPU AMD XDNA 2 ซึ่งทาง AMD ระบุว่าสามารถมอบพลังประมวลผล AI ได้สูงสุดถึง 60 TOPS เหนือกว่ามาตรฐาน PC AI ทั่วไปในตลาดปัจจุบัน และพร้อมรองรับฟีเจอร์ของ Microsoft Copilot+ PC ได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากตลาดโน้ตบุ๊กแล้ว AMD ยังรุกตลาดเวิร์กสเตชันและมินิพีซีด้วยการเปิดตัว Ryzen AI Max+ Series และ Ryzen AI Halo มินิพีซีแพลตฟอร์มใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ช่วยให้การรันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) แบบ Local ทำได้อย่างลื่นไหลโดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์
สำหรับกลุ่มเกมเมอร์ที่รอคอยความแรง AMD ได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว Ryzen 9850X3D ซึ่งเข้าร่วมตระกูล Ryzen X3D อันเลื่องชื่อ โดยชิปรุ่นนี้ผสานขุมพลัง Zen 5 เข้ากับเทคโนโลยี 3D V-Cache เจเนอเรชั่นที่ 2 ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนทาง AMD กล้าเคลมว่าเป็น “โปรเซสเซอร์เกมมิ่งที่เร็วที่สุดในตลาด” ณ เวลานี้
ในฝั่งของโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรและศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการประมวลผล AI ยุคใหม่ AMD ได้เผยโฉม AMD Instinct MI400 Series กราฟิกการ์ดสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่มาพร้อมพิมพ์เขียว "Helios" รองรับการประมวลผลระดับ Yotta-scale มอบประสิทธิภาพสูงสุด 3 AI exaflops ต่อแร็ค ออกแบบมาเพื่อการเทรนโมเดลระดับล้านล้านพารามิเตอร์โดยเฉพาะ
อีกทั้งยังได้เผยแผนงานในอนาคตสำหรับ MI500 Series ที่เตรียมจะเปิดตัวในปี 2027 โดยตั้งเป้าประสิทธิภาพก้าวกระโดดถึง 1,000 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบัน ด้วยสถาปัตยกรรม CDNA 6 และเทคโนโลยีการผลิตระดับ 2 นาโนเมตร
นอกจากนี้ AMD ยังขยายขอบเขตเทคโนโลยีสู่ระบบฝังตัว (Embedded) ด้วย Ryzen AI Embedded P100 และ X100 Series ที่รวมประสิทธิภาพการประมวลผลและกราฟิกไว้ในชิปเดียว รองรับงานด้านยานยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Generative Bionics เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่น GENE1.0 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานชิปประมวลผลขั้นสูงเข้ากับวิทยาการหุ่นยนต์
การประกาศในงาน CES 2026 ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจาก AMD ถึงความพร้อมในการแข่งขันสมรภูมิ AI ในทุกมิติ ตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นเล็กที่สุดไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับโลก สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเชิงลึกสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ AMD