ถอดรหัส SMEs ผ่านมุมมอง 3 เจเนอเรชัน ด้วยกลยุทธ์ “3 เชื่อม” จาก AIS Infinite SMEs

ในโลกธุรกิจที่หมุนเร็ว การเติบโตของ SMEs ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “ความเร็ว” เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ “จังหวะ” ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตของธุรกิจ และความเข้าใจในบริบทที่แตกต่างกันของคนแต่ละรุ่น ประกอบกับการมีผู้ช่วย หรือพันธมิตรที่จะช่วยให้คว้าโอกาสมาไว้ได้
จากเวทีเสวนา Gen Talk SMEs ภายใต้งาน AIS Infinite SMEs x FLOWACCOUNT SME How to Scale Expo 2025 ทาง AIS Infinite SMEs ได้เปิดมุมมองใหม่ของการส่งเสริมผู้ประกอบการ ที่ก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้ให้บริการเครือข่าย สู่การเป็น Connector ที่เข้าใจจังหวะของธุรกิจ ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการจาก 3 เจเนอเรชัน ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของ SMEs ยุคใหม่
ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการโครงการ AIS Infinite SMEs กล่าวว่า ความท้าทายของการทำงานกับ SMEs ไม่ได้อยู่ที่ชนิดของธุรกิจเท่านั้น แต่อยู่ที่ Generation ของผู้ตัดสินใจของ SMEs นั้นด้วย บทบาทของ AIS คือการออกแบบความร่วมมือที่เข้าใจความต่าง ปรับจังหวะให้ทำงานร่วมกันได้ เชื่อมพลังของคนต่างวัย ทำให้ความต่างกลายเป็นพลัง และพาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
ภายใต้กลยุทธ์ “3 เชื่อม” ของ AIS Infinite SMEs คือการ ‘เชื่อมตลาด’ เปิดประตูสู่ฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ‘เชื่อมพันธมิตร’ ด้วยการสร้างอีโคซิสเตมส์ให้ SMEs มีเครือข่ายที่เกื้อกูลกัน และ ‘เชื่อมเทคโนโลยี’ ในการนำเครื่องมือดิจิทัลและ AI เข้ามาปลดล็อกการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาไปโฟกัสงานเชิงกลยุทธ์
“เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ แต่ตัวแปรสำคัญคือ SMEs ต้องรู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญปัญหาอะไร AIS ไม่ได้ยัดเยียด Solution แต่เราเข้าไปดูปัญหา แล้วนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขนาดและจังหวะของธุรกิจนั้นๆ ไปช่วยแก้”
Gen X ใช้ความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ลูกค้า
การันต์ ศรีกาลรา ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ProPlugin ตัวแทน Gen X ชี้ให้เห็นว่า ในการรักษาฐานและการส่งต่อธุรกิจ สิ่งสำคัญคือการวางระบบหลังบ้านให้แข็งแรง โดย ProPlugin ยึดหลัก “Customer First” ที่ว่าลูกค้าคือคนสำคัญแรก แต่ไม่ใช่พระเจ้า โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ มาตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงจุด
“เมื่อธุรกิจขยายตัว ระบบการจัดการและ Digital Infrastructure กลายเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ ProPlugin สามารถบริหารงานสาขาและคลังสินค้าได้ การมีพันธมิตรด้านเทคโนโลยีช่วยให้ Gen X สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในยุคหลังโควิดได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องลงทุนลองผิดลองถูกเองทั้งหมด
Gen Y นำ Data สเกลธุรกิจ
กฤชทยา กฤษณะสุวรรณ Sales and Procurement Manager บริษัท Kurito Foods (แบรนด์ Nichi และ Tofusan) ตัวแทน Gen Y ให้มุมมองว่า การทำธุรกิจเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรซ์ มีความท้าทายเรื่อง Logistics สูงมาก ดังนั้นการจะโตได้ต้องฉลาดเลือก และ ใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แบรนด์ Nichi นำแนวคิดจากญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “เกนจิ เกนบุตสึ" (Genchi Genbutsu) หรือการลงหน้างานจริง ไปศึกษาตลาดชานมไข่มุก ไปขายเองตามตลาด นำข้อมูลมาผสานกับเทคโนโลยีการบรรจุให้สามารถเก็บสินค้าได้ยาวนาน และสามารถรักษารสชาติ ทำให้สามารถขยายเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด และขยายไลน์สินค้ามาเป็น ชาผลไม้ กาแฟ มัทฉะ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ในแต่ละยุค
Gen Z ไอเดียเปลี่ยนโลก แปลง Waste ให้เป็น Wealth
นพรุจ ธนภัทรชัยทัต ซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Durrianar by SQ ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจจาก Passion และมุมมองที่แตกต่าง โดยการนำ “ดอกทุเรียน” ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตร มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Skincare ระดับพรีเมียม
โดยชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น Gen Z ไม่ได้มองแค่กำไร แต่มองถึงความสุขและความยั่งยืนของชุมชน อย่างเกษตรกร ขณะเดียวกันความท้าทายของ Gen Z คือการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวที่มีหลายสาขาให้เป็นระบบ
เมื่อเทคโนโลยีคือ “พื้นฐาน” สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเชื่อมต่อ ที่เสถียร ไม่ใช่แค่เพื่อเล่นเน็ต แต่เพื่อรันระบบบัญชี กล้องวงจรปิด และการบริหารงานข้ามสาขา AIS เข้ามาช่วยปิดจุดบอดของระบบ ทำให้ผู้บริหารรุ่นใหม่สามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้แบบเรียลไทม์
จะเห็นได้ว่า AIS Infinite SMEs เป็นเหมือน Co-Growth Partner ที่นำ “3 เชื่อม” (ตลาด-พันธมิตร-เทคโนโลยี) เข้ามาเติมเต็มช่องว่างของแต่ละเจเนอเรชัน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็น SME ไทย แข็งแกร่งตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Sustainable Nation ได้อย่างแท้จริง
อีกหนึ่งช่วงไฮไลท์ของงาน คือการแบ่งปันมุมมองจาก ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ลายเซ็นและตัวเลขเสริมธุรกิจ ที่ได้นำเสนอแนวคิด “Numerology UX” การออกแบบธุรกิจด้วยตัวเลข เพื่อช่วยเสริมทิศทางและความมั่นใจในการตัดสินใจของผู้ประกอบการในแต่ละช่วงการเติบโต โดยสะท้อนให้เห็นว่า นอกจากกลยุทธ์ เทคโนโลยี และข้อมูลแล้ว การเข้าใจจังหวะชีวิตและพลังของตัวเลข ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ SMEs เดินเกมธุรกิจได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับตัวตนของผู้บริหารแต่ละรุ่น
ขณะเดียวกัน AIS Infinite SMEs ยังได้ร่วมออกบูธภายในงาน เพื่อนำเสนอโซลูชันและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของ SMEs อย่างรอบด้าน ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร ระบบดิจิทัล ไปจนถึงเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพและรองรับการเติบโตในระยะยาว ตอกย้ำบทบาทของ AIS ในการเป็นผู้ช่วยที่เข้าใจธุรกิจ SMEs อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ในมิติของเทคโนโลยี แต่ในทุกจังหวะของการเติบโต
สามารถติดตามรายละเอียดของ AIS Infinite SMEs เพิ่มเติมได้ที่ : https://ais.th/infinite-smes