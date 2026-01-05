Samsung ประเดิมก่อน CES 2026 โชว์ทีวี Micro RGB 130 นิ้ว

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เริ่มปีด้วยการจัดงาน The First Look ก่อนเริ่มงานจัดแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี CES 2026 ชูวิสัยทัศน์ “Companion to AI Living”เปลี่ยนบทบาทของ AI จากเทคโนโลยีเบื้องหลัง สู่การเป็น “AI Companion” หรือ “เพื่อนคู่คิด” ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตผู้คนอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่ความบันเทิง งานบ้าน ไปจนถึงสุขภาพ
ทีเอ็ม โรห์ รองประธานและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Device eXperience (DX) ของซัมซุง กล่าวว่า หัวใจสำคัญของยุคถัดไปไม่ใช่แค่การมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับบุคคล (Personalized) ได้อย่างแท้จริง ผ่านอีโคซิสเต็มที่ครอบคลุมทั้งมือถือ จอภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เริ่มจากในกลุ่มธุรกิจจอภาพ (Visual Display) ซัมซุง ได้เปิดตัวทีวี Micro RGB ขนาด 130 นิ้ว ที่มาพร้อมดีไซน์ Timeless Frame และเทคโนโลยี Micro RGB AI Engine Pro ให้ความคมชัดและสีสันสมจริงที่สุดเท่าที่ซัมซุงเคยมีมา
ไฮไลท์สำคัญคือการยกระดับทีวีให้เป็น Vision AI Companion (VAC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัว คอยแนะนำคอนเทนต์ เพลง หรือแม้แต่เมนูอาหาร ผ่านการสั่งงานด้วยเสียงที่เข้าใจบริบทของผู้ใช้ ผ่านฟีเจอร์เด่นอย่าง AI Soccer Mode Pro ปรับภาพและเสียงเชียร์ให้สมจริงเหมือนนั่งขอบสนาม AI Sound Controller Pro แยกเสียงพากย์และดนตรี ปรับระดับได้ตามใจชอบ รวมถึง Cross-Device Lifestyle ค้นหาสูตรอาหารจากทีวี และส่งต่อคำสั่งไปยังเตาอบหรือตู้เย็นได้ทันที
นอกจากนี้ ซัมซุงยังเปิดตัว Odyssey G9 จอมอนิเตอร์เกมมิ่งรุ่นแรกที่เป็น 6K 3D และทีวีไลน์อัปปี 2026 ที่รองรับ HDR10+ ADVANCED เป็นรายแรกของโลก พร้อมการันตีอัปเกรด Tizen OS นานถึง 7 ปี รวมถึง Odyssey G6 เจเนอเรชันใหม่ และ Odyssey G8 รุ่นใหม่อีก 3 รุ่น
ในฝั่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ซัมซุงชูแนวคิด “Home Companion” เพื่อลดภาระงานบ้าน โดยมี SmartThings ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 430 ล้านคน เป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อ ผ่าน Family Hub ตู้เย็นอัจฉริยะเวอร์ชันล่าสุดที่ผสานเทคโนโลยี Google Gemini ทำให้ระบบ AI Vision สามารถจดจำรายการอาหาร วัตถุดิบเข้า-ออกได้อย่างแม่นยำ พร้อมฟีเจอร์ Video to Recipe ที่แปลงวิดีโอทำอาหารเป็นขั้นตอนการปรุงส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวได้ทันที
ยังมีในส่วนของ Bespoke AI Laundry Combo เครื่องซัก-อบผ้าในตัวเดียว ที่เพิ่มโหมดซักเร็วและอบแห้งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra หุ่นยนต์ดูดฝุ่นชิป Qualcomm Dragonwing ที่แยกแยะของเหลวบนพื้นได้ และทำหน้าที่เป็นกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่แจ้งเตือนความผิดปกติในบ้าน
ขณะเดียวกัน ซัมซุง ยังเริ่มนำข้อมูลจาก SmartThings มาช่วยประเมินความเสี่ยงและลดเบี้ยประกันบ้าน ผ่านร่วมมือกับ HSB ปิดท้ายที่ Care Companion ดูแลสุขภาพเชิงรุก ป้องกันก่อนเกิดเหตุ ด้วยการเปลี่ยนการดูแลสุขภาพจากการ "รักษาเมื่อป่วย" เป็น "ป้องกันล่วงหน้า" ผ่านอุปกรณ์สวมใส่และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม เช่น การนอน การกิน และการออกกำลังกาย หาก AI ตรวจพบความเสี่ยง จะแจ้งเตือนและเชื่อมต่อข้อมูลกับแพทย์ผ่านแพลตฟอร์ม Xealth ทันที