นิว ฮอลแลนด์ ตอกย้ำเกมรุกสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ปั้นเครื่องจักรไฮเทคเอาใจเกษตรกรยุคดิจิทัล

ยักษ์ใหญ่เครื่องจักรการเกษตร "นิว ฮอลแลนด์" แบรนด์ในเครือบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (CNH Industrial) เดินหมากรุกตลาดเกษตรไทยอย่างจริงจัง หลังจัดงาน New Holland Day ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อฉลองครบรอบ 130 ปี พร้อมโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมิ่งและไลน์อัพรถแทรกเตอร์สมรรถนะสูงครบทุกเซกเมนต์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับภาคเกษตรไทยสู่ยุคดิจิทัล
นายมาร์ค บรินน์ กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น บริษัท ซีเอ็นเอช เปิดเผยว่าสินค้าของบริษัทไม่ใช่แค่เครื่องจักร แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางร่วมกับเกษตรกรไทยและเกษตรกรทั่วโลกมากว่า 130 ปี โดยรถแทรกเตอร์ดีไซน์ใหม่นั้นสะท้อนการก้าวสู่อนาคตด้วยประสิทธิภาพและความยั่งยืน
“วาระครบรอบนี้คือการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนวงการเกษตรมาเป็นเวลามากว่าศตวรรษเรารู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยืนเคียงข้างเกษตรกรไทยในเส้นทางสู่การเกษตรยุคใหม่ไปด้วยกัน”
จากการแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมิ่งครบวงจรครั้งล่าสุด สะท้อนว่านิว ฮอลแลนด์มองทิศทางการแข่งขันของตลาด Agri-Machinery ไทย ว่ากำลังเปลี่ยนจาก “แรงม้า” มาสู่ “ข้อมูลและความแม่นยำ” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ แปลงสาธิตนิว ฮอลแลนด์ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ โดยมีผู้แทนภาครัฐ พันธมิตรอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ไฮไลต์สำคัญคือการสาธิตภาคสนามที่เปิดให้เห็นการทำงานจริงของเครื่องจักร ตั้งแต่ระดับฟาร์มขนาดเล็กไปจนถึงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ หนึ่งในจุดดึงดูดสายตาคือการต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัว TT3.50 130 ปี ลิมิเต็ดอิดิชัน ซึ่งเผยโฉมไปก่อนหน้านี้ในงานเกษตรแฟร์ รถแทรกเตอร์รุ่นพิเศษนี้มาในโทน Profondo Blue เมทัลลิกระดับพรีเมียม พร้อมลวดลายฉลองวาระครบรอบที่ออกแบบเฉพาะตลาดประเทศไทย
นอกจากไลน์อัพรถแทรกเตอร์ทั้ง Compact Series เช่น TT2.50 และ TT3.50 สำหรับฟาร์มขนาดเล็กและงานที่ต้องการความคล่องตัว ยังมี Utility Series รุ่น T4.65 และ T4.90 ที่เน้นความอเนกประสงค์, Heavy Duty Series รุ่น T6 และ T7 สำหรับงานหนักระดับอุตสาหกรรม โดยจุดร่วมของทุกรุ่นคือการติดตั้งเทคโนโลยี Precision Farming อาทิ ระบบนำทางอัตโนมัติ (Auto Guidance) ที่ช่วยลดการซ้อนทับของรอยไถ ประหยัดเชื้อเพลิง และลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ รวมถึง Smart Farming Ecosystem ที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องจักรเพื่อการบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ.