AIS เผยยอดใช้ดาต้า “ไอคอนสยาม” โตสูงสุด 515% ด้าน “สยามสแควร์” ฮอตครองใจ Gen C ดัน 5G โต 226%

AIS กางสถิติการใช้งานเครือข่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พบยอดใช้งานดาต้าพุ่งสูงขึ้นทุกแพลตฟอร์ม ทั้งมือถือ เน็ตบ้าน และสตรีมมิ่ง ชี้พฤติกรรมคนไทยเป็น Digital-First เต็มรูปแบบ กระจายการเสพคอนเทนต์หลากหลายช่องทาง โดย Facebook ยังครองแชมป์การใช้งานสูงสุด
นายกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี เอไอเอส (AIS) เปิดเผยข้อมูลการใช้งานเครือข่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 06.00 น. – 1 มกราคม 2569 เวลา 06.00 น.) ว่า ภาพรวมในปีนี้สะท้อนความคึกคักของการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมเฉลิมฉลองทั่วประเทศ โดยเฉพาะในแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ พบอัตราการเติบโตของการใช้งานดาต้า (Data Traffic) แบบก้าวกระโดด
แลนด์มาร์กยอดฮิต ดาต้าทะลุปรอท จากข้อมูลพบว่า พื้นที่ “สยามสแควร์” ซึ่งเป็นจุดจัดงาน “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 presented by AIS SIAM” มีปริมาณการใช้งานดาต้าพุ่งสูงขึ้นถึง 226% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen C) ขณะที่แลนด์มาร์กระดับโลกอย่าง “ไอคอนสยาม” มียอดการใช้งาน AIS 5G ทะยานสูงขึ้นถึง 515%
โซเชียลฯ เดือด Facebook ยืนหนึ่ง สำหรับพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดีย พบว่าคนไทยมีการใช้งานกระจายตัวไปในหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น (Embedded Digital) โดย 3 อันดับแรกที่มีปริมาณการใช้งานสูงสุด ได้แก่ Facebook ใช้งานกว่า 28.3 ล้าน GB YouTube ใช้งานกว่า 12.1 ล้าน GB และ TikTok: ใช้งานกว่า 4.3 ล้าน GB
“ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ออนไลน์ ทั้งการแชร์โมเมนต์เคานต์ดาวน์ ไลฟ์สตรีม และคอนเทนต์บันเทิง ซึ่ง AIS ได้เตรียมความพร้อมโครงข่ายอัจฉริยะทั้งมือถือและเน็ตบ้านไว้อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับการใช้งานที่หนาแน่นให้มีเสถียรภาพสูงสุด” นายกิตติ กล่าว
สรุปไฮไลต์พฤติกรรมดิจิทัลคนไทย ช่วงปีใหม่ 2569
1. สถิติการใช้งานดาต้าบนมือถือ (Mobile Data)
- ช่วงเวลาใช้งานสูงสุด (Peak Time): 21.00 – 22.00 น. ของคืนวันที่ 31 ธ.ค. 68
- Top 10 จังหวัดใช้งานสูงสุด: กรุงเทพฯ, ชลบุรี, นครราชสีมา, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, ปทุมธานี, ระยอง, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และ สงขลา
- Top 5 จุดเช็คอินเคานต์ดาวน์ กทม.: เส้นทางเรือเจ้าพระยา (Chao Phraya Ferry Route), Central World, Icon Siam, Asiatique และ Siam Square
- Top 5 จุดเคานต์ดาวน์ต่างจังหวัด: พัทยา, บางแสน, ชะอำ, จันทบุรี และ สงขลา
- แอปพลิเคชันยอดนิยม: Facebook, YouTube, LINE, TikTok และ Instagram
- ช่วงเวลาใช้งานสูงสุด: 21.00 – 22.00 น.
- Top 5 จังหวัดใช้งานสูงสุด: กรุงเทพฯ, ชลบุรี, เชียงใหม่, นนทบุรี และ ปทุมธานี
- แอปพลิเคชันยอดนิยม (ช่วง 28-31 ธ.ค.): YouTube, TikTok, Facebook, Instagram และ Netflix
- คอนเทนต์ยอดนิยม: อันดับ 1 คือ กีฬา (ฟุตบอล, บาสเกตบอล NBA) รองลงมาคือ ความบันเทิง (ซีรีส์, ภาพยนตร์)