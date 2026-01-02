หัวเว่ยชูภารกิจปีใหม่ เน้น "พลิกตัวเอง-สร้างนวัตกรรม" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

ถือเป็นพันธกิจแห่งปี 2569 และปีถัดไป สำหรับ "หัวเว่ย ประเทศไทย" ที่ออกมาตอกย้ำปรัชญาการทำงานแบบ "Self-Transformation" หรือการพลิกโฉมตัวเองอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่รวดเร็วขึ้นทุกวัน
ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยในงาน TMA Future Forum 2025 ว่าบริษัทมีนโยบายสำคัญคือการลงทุนด้าน R&D ถึง 20-25% ของรายได้ต่อปี ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะหัวเว่ยเชื่อว่านวัตกรรมที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่แค่การสร้างสินค้าใหม่ แต่คือการฝังแนวคิดแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าไปใน DNA ขององค์กร
“ถ้าเราหยุดสร้างนวัตกรรม เราจะตกเป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเอง สิ่งที่เราสร้างในห้องแล็บวันนี้ อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในอีกหกเดือนข้างหน้า เราจึงต้องมองหาช่องโหว่ จุดอ่อน ทั้งในกระบวนการ เทคโนโลยี และห่วงโซ่คุณค่าของเราอยู่เสมอ” ดร. ชวพล กล่าว
สิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ หัวเว่ยมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกับความยั่งยืนว่าต้องเดินควบคู่กันไป ไม่ใช่แยกกัน เพราะทั้งสองแนวโน้มนี้กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินที่กำลังพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า ป้องกันการฉ้อโกง รับมือกับธนาคารดิจิทัล หรือภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับโครงข่ายอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า และโซลูชันที่ต้องยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ดร. ชวพลยกตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสินค้าวันนี้ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง 3 ปี โดยบอกว่าผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มหลายอย่างของหัวเว่ยที่กำลังฮิตในตลาดวันนี้ล้วนเป็นสินค้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือระบบปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วแค่ไหน และองค์กรต้องปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ
หัวเว่ยนำแนวคิดนี้มาฝังไว้ในวัฒนธรรมองค์กรแล้ว ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน โดยหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่บริษัทมองหาคือความสามารถในการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมระบบตั้งเป้าหมายและประเมินผลรายไตรมาส เพื่อเสริมความคล่องตัว และเป้าหมายก็ไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ในระยะยาว หัวเว่ยให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัวและปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมและกระบวนการภายในที่ส่งเสริมให้เกิดการ "พลิกโฉมตัวเอง" ในทุกระดับ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็น มีพื้นที่วิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดใจ
ที่สุดแล้ว ดร. ชวพล มองภาพรวมว่าพันธกิจของหัวเว่ยคือการใช้เทคโนโลยี ICT และพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมแบบครบรอบด้าน.