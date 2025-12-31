สรุปดีล Nvidia ฮุบ Groq เขย่าโลก AI ทิ้งท้ายปี 2025

เปิดรายละเอียดดีลมหึมาระหว่าง "เอ็นวิเดีย" (Nvidia) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับ "กร็อก" (Groq) สตาร์ทอัปหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงเพราะความเก่งด้านการประมวลผล AI แบบ inference หรือการรันโมเดล AI ให้เร็วและประหยัดพลังงาน
ก่อนอื่นต้องย้ำกันก่อนว่าดีลนี้ไม่ใช่การซื้อกิจการเต็มตัว แต่ Groq ประกาศอย่างเป็นทางการในบล็อกโพสต์สั้น ๆ ว่าเป็น non-exclusive licensing agreement หรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีแบบไม่ผูกขาด โดย Nvidia จะได้สิทธิ์ใช้เทคโนโลยี inference อันเลื่องชื่อของ Groq โดยเฉพาะชิป LPU (Language Processing Unit) ที่เร็วและประหยัดพลังงาน สำหรับการรัน AI แบบเรียลไทม์
ส่วนที่สำคัญคือ Jonathan Ross ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Groq พร้อมด้วย Sunny Madra ประธานบริษัท และทีมงานระดับสูงอีกหลายคน จะย้ายไปร่วมงานกับ Nvidia เพื่อช่วยพัฒนาและขยายเทคโนโลยีนี้ต่อ ส่วน Groq เองยังคงดำเนินกิจการต่อไปแบบบริษัทอิสระ โดยมี Simon Edwards (เดิมเป็น CFO) ขึ้นเป็น CEO คนใหม่ และบริการ GroqCloud ก็ยังให้บริการต่อเนื่องไม่มีสะดุด
มูลค่าดีลยังคงอยู่ที่ตัวเลขกลมๆ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 629,000 ล้านบาท ตามที่นักลงทุนหลักของ Groq ยืนยันกับ CNBC ซึ่งถือเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Nvidia
หลายคนอาจสงสัยเรื่องโครงสร้างดีล นักวิเคราะห์จาก Bernstein อย่าง Stacy Rasgon เชื่อว่าการตรวจสอบผูกขาดหรือ Antitrust คือความเสี่ยงหลักของดัลนี้ แต่การทำเป็น non-exclusive license นั้นช่วยรักษาภาพลักษณ์ของการแข่งขันเอาไว้ได้ เรียกว่าเป็น playbook ที่ Big Tech อย่าง Meta, Google, Microsoft, Amazon และ Nvidia เองก็เคยใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ยังคงได้ทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรชั้นยอดมาครอบครอง
นักวิเคราะห์จาก Cantor Fitzgerald และ BofA Securities นั้นมองบวก ว่านี่คือการเล่นทั้งเกมรุกและรับของ Nvidia เพราะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตลาด inference ที่กำลังบูม ในขณะที่ Nvidia ครองตลาด training อยู่แล้ว และยังปิดช่องไม่ให้เทคโนโลยีตกไปอยู่ในมือคู่แข่งรายอื่น เสริมความแข็งแกร่งของ Nvidia ให้กว้างขึ้นไปอีก
ล่าสุดยังมีรายงานว่าพนักงานและผู้ถือหุ้น Groq ได้ประโยชน์มหาศาล พนักงานที่ย้ายไป Nvidia จะได้รับเงินสดสำหรับหุ้นที่ vested แล้ว และหุ้นที่ยังไม่ vested ก็จะแปลงเป็นหุ้น Nvidia ตามกำหนดการ เรียกว่า win-win สำหรับทุกฝ่าย
สรุปแล้วดีลนี้ไม่ใช่แค่เงินก้อนโต แต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นว่า Nvidia ยังคงครองบัลลังก์ AI chip อย่างเหนียวแน่น และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค inference เต็มตัวในปี 2026
เชื่อว่า Jensen Huang ซีอีโอ Nvidia อาจจะพูดถึงดีลนี้แบบเต็ม ๆ ในงาน CES วันที่ 5 มกราคม 2026.