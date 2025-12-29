'กสทช.' ปิดประชุมส่งท้ายปี เคาะ 15 วาระ ไฟเขียวผัง FM-ทีวี ปี 69

ปิดเกมบอร์ดส่งท้ายปี 'กสทช.' เคาะ 15 วาระ ไฟเขียวผังรายการวิทยุ-ทีวีปี 69 ครอบคลุม FM-ทีวีดิจิทัล 25 ช่อง เห็นชอบยุติ ALTV ปลายปี พร้อมอนุญาตช่องต่างชาติบอกรับสมาชิก เดินหน้ากำกับเข้มตามกติกา
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.68 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 39/2568 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2568 ณ สำนักงาน กสทช. โดยวันนี้มีวาระที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 15 วาระ จาก 60 วาระ
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุม กสทช. มีการพิจารณาวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ การอนุมัติเห็นชอบผังรายการวิทยุและโทรทัศน์ ประจำปี 2569 การอนุญาตประกอบกิจการ และการขอยกเลิกใบอนุญาต ดังนี้
กลุ่มวาระเห็นชอบผังรายการ
วาระที่ 6.2 การเห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2569 ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จำนวน 24 หน่วยงาน 363 คลื่นความถี่ ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2569 ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จำนวน 24 หน่วยงาน 363 คลื่นความถี่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และกรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิอันศอร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,
กรมอุตุนิยมวิทยา, สำนักพระราชวัง, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, กองทัพบก, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรมประชาสัมพันธ์
และเห็นควรกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จำนวน 24 หน่วยงาน 363 คลื่นความถี่ กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ กสทช. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อ 14 และข้อ 15 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด
วาระที่ 6.3 การเห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2569 ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จำนวน 9 นิติบุคคล 68 คลื่นความถี่ ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2569 ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จำนวน 9 นิติบุคคล 68 คลื่นความถี่ ได้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท ดินดิน จำกัด, บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จำกัด, บริษัท นานาเอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภัคพร กรุ๊ป, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระยา มีเดียกรุ๊ป และ บริษัท สตูดิโอ ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด
และเห็นควรกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จำนวน 9 นิติบุคคล 68 คลื่นความถี่ กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ กสทช. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อ 14 และข้อ 15 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด
วาระที่ 6.4 การขออนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2569 ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 20 นิติบุคคล 25 ช่องรายการที่ประชุม กสทช. เห็นควรอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2569 ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 20 นิติบุคคล 25 ช่องรายการ ได้แก่ กิจการบริการสาธารณะ และกิจการบริการธุรกิจ
กิจการบริการสาธารณะ จำนวน 5 นิติบุคคล 10 ช่องรายการ ดังนี้
1) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ช่องรายการ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ALTV ช่องหมายเลข 4
2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7)
3) กองทัพบก ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
5) กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ช่องรายการ ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคกลาง, ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ, ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเชียงเหนือ และช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคใต้
กิจการบริการทางธุรกิจ จำนวน 15 นิติบุคคล 15 ช่องรายการ ดังนี้ 1) บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัดช่องรายการ TNN 2) บริษัท จักรวาล พาณิชย์ โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด) ช่องรายการ 18 (เดิมชื่อช่องรายการ เจเคเอ็น 18) 3) บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด ช่องรายการ Nation TV 4) บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี 5) บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) 6) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ช่องรายการ GMM25 7) บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย จำกัด ช่องรายการ 8) บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono29) 9) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่องรายการ 9 MCOT HD 10) บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ช่องรายการ ONE 11) บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี 12) บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่องรายการ 3 HD 1.) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) 14) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่องรายการ 7 HD และ 15) บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV)
และเห็นควรกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 20 นิติบุคคล 25 ช่องรายการ กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ กสทช. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อ 14 และข้อ 15 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด
กลุ่มวาระอนุญาต หรือยกเลิกการประกอบกิจการ
วาระที่ 5.1 เห็นชอบให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส ยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง ช่องรายการ ALTV หมายเลข 4 ในวันที่ 31 ธ.ค. 2568 พร้อมทั้งเห็นชอบมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริการ ภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการช่องดังกล่าว ทั้งนี้ช่องรายการ ALTV หมายเลข 4 เป็นช่องสำหรับเด็ก และเป็นช่องเพื่อการศึกษาของไทยพีบีเอส
วาระที่ 5.7 อนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ประกอบกิจการ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 9 ช่องรายการ ประกอบด้วย 1) ช่องรายการ Channel NewsAsia International 2) ช่องรายการ HBO Hit โดยจะแก้ไขชื่อช่องรายการ เป็น HBO Hits 3) ช่องรายการ Cinemax 4) ช่องรายการ HBO Family 5) ช่องรายการ HBO 6) ช่องรายการ HBO Signature 7) ช่องรายการ FRANCE24 (English) 8) ช่องรายการ DW (English) และ 9) ช่องรายการ Euronews
วาระเกี่ยวกับดาวเทียม
วาระที่ 3.2 กสทช. มีมติรับทราบการรายงานแนวทางการพิจารณาการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามแผน (Plan) โดยมีการจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2568 แต่ยังไม่มีผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามแผนของประเทศไทย ตำแหน่งวงโคจร 98 องศาตะวันออก ข่ายงานดาวเทียม THA14200 และ 120.6 องศาตะวันออก ข่ายงานดาวเทียม THA00000 โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ทำการสำรวจความต้องการทุก 2 ปี และศึกษาหาแนวทางในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น