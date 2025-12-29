HPE เปิดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray รุ่นล่าสุด เร็วขึ้น 30 เท่า

HPE ปล่อยของแรง เปิดตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray รุ่นใหม่ล่าสุด ลุยยกระดับพลังประมวลผลแบบหนาแน่นสุดขีดเพื่อตอบโจทย์ยุค AI โดยเฉพาะ ดันความเร็วเพิ่มขึ้น 30 เท่าเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบัน ชูกระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรงแบบ 100% ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส ช่วยนักวิจัยจำลองระบบดั้งเดิมเข้ากับวิธีการ AI ที่ล้ำสมัยได้ราบรื่น
ทริช แดมโกรเกอร์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน HPC และ AI ของ HPE กล่าวว่าแพลตฟอร์ม HPE Cray Supercomputing ใหม่นั้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรในด้านความหนาแน่นของพลังการประมวลผล โดย HPE มุ่งมั่นที่จะเป็นขุมพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คนให้ดีขึ้น
“องค์กรระดับโลกที่พึ่งพาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต่างมองหาประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นสำหรับเวิร์กโหลดทั้งหมดของตน แพลตฟอร์ม HPE Cray Supercomputing ใหม่ของเราตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านความหนาแน่นของพลังการประมวลผล ด้วยสถาปัตยกรรม AI และ HPC แบบครบวงจรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลลัพธ์ที่ก้าวล้ำ HPE ภูมิใจที่จะแบ่งปันความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเราที่มีต่อ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ในฐานะขุมพลังสำคัญ (Engine) ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยยกระดับการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คน”
สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray รุ่นใหม่ล่าสุด มีจุดเด่นครบเครื่องทั้งระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบ 100% รองรับเทคโนโลยีจากหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นเอ็นวิเดีย (NVIDIA), เอเอ็มดี (AMD) มาพร้อมการประมวลผลแบบเบลดที่รองรับงานได้หลากหลาย เสริมด้วยซอฟต์แวร์จัดการแบบรวมศูนย์ และระบบเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง "HPE Slingshot 400" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทรงพลังขึ้นหลายระดับ ทั้งงาน AI และ HPC แบบผสานรวมกัน
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray รุ่นใหม่มีเบลดประมวลผล 3 รุ่นให้เลือก รุ่นแรกคือ GX440n เป็นตัวแรงสุดที่ใส่ CPU NVIDIA Vera 4 ตัว กับ GPU NVIDIA Rubin ถึง 8 ตัว ติดตั้งได้สูงสุด 192 GPU ต่อแร็ค ความหนาแน่นระดับท็อปของวงการ
รุ่นที่สอง GX350a สำหรับคนที่ชอบ AMD โดยเฉพาะ มาพร้อม CPU AMD EPYC "Venice" รุ่นใหม่ และ GPU AMD Instinct MI430X 4 ตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อ AI และ HPC โดยเฉพาะ ติดตั้งได้สูงสุด 112 GPU ต่อแร็ค
และรุ่นที่สาม GX250 เป็นรุ่นที่เน้น CPU โดยใส่ CPU AMD EPYC "Venice" จำนวน 8 ตัว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง กำหนดค่าได้ถึง 40 ตัวต่อแร็ค ให้ความหนาแน่นของคอร์ CPU ระดับเรือธง
ตัวอย่างผู้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray รุ่นใหม่คือมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างมหาวิทยาลัยสตุทการ์ท และศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไลบ์นิซในเยอรมนี ประกาศเลือกใช้แพลตฟอร์ม HPE Cray Supercomputing GX5000 รุ่นใหม่นี้แล้ว โดยระบบ Blue Lion ของ LRZ จะเร็วขึ้นถึง 30 เท่าเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบัน และที่ยอดเยี่ยมมากคือสามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส แถมนำความร้อนที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น
ในส่วนซอฟต์แวร์จัดการระบบ ความครบครันทำให้รองรับผู้ใช้งานหลากหลาย ทั้งแบบเวอร์ชวลไลส์และคอนเทนเนอร์ จัดการไฟฟ้าและพลังงานทั่วทั้งระบบ ช่วยตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า คาดการณ์ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานได้สูงสุด
เบื้องต้น HPE เผยว่าเบลดประมวลผลทั้ง 3 รุ่นและซอฟต์แวร์จัดการระบบจะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2027 ส่วนระบบจัดเก็บข้อมูล K3000 จะมาเร็วกว่า คือต้นปี 2026.