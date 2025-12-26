ปีใหม่บทบาทใหม่ ChatGPT เป็นพนักงานขายแทนมนุษย์-มี App Store-คุยเสียวไม่โดนเบรก

สรุป 3 บทบาทใหญ่รับปีใหม่ของ "แชตจีพีที" (ChatGPT) ที่ชวนให้ทึ่งว่าปัญญาประดิษฐ์โลกได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วจริง ๆ
บทบาทแรกคือ Adult Mode โหมดการคุยแบบผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่า ChatGPT เติบโตกว่าเดิม จากที่คุยอะไรแรง ๆ ไม่ได้เลย แต่ต่อไปหากใครยืนยันอายุผ่านแล้วเปิด Adult Mode ก็จะคุยเรื่องผู้ใหญ่ได้ตรงไปตรงมามากขึ้น ทั้งแนวเรื่องแต่ง, บทสนทนาลึก ๆ, หรือประเด็นที่มักโดนเบรกไม่คุยต่อ ซึ่งต้นสังกัดอย่าง "โอเพ่นเอไอ" (OpenAI) มั่นใจว่าการคุยในโหมดนี้จะไม่ใช่เนื้อหาที่โป๊เปลือยแบบไร้ขอบเขต แต่ระบบจะมอบคอนเทนต์ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
บทบาทที่ 2 คือ ChatGPT App Store แพลตฟอร์มที่ผู้ใช้จะไม่ต้องเปิดแอปด้วยตัวเอง แต่แค่พิมพ์ก็เพียงพอ บทบาทนี้คือการเปลี่ยนวิธีใช้แอป เพราะจากเดิมที่ใครอยากสั่งอาหาร ก็จะต้องเปิดแอป แต่หากอยากทำงาน ก็ต้องเปิดอีกแอป และอยากฟังเพลง ก็จะต้องสลับไปอีกแอป แต่ตอนนี้ เพียงพิมพ์ใน ChatGPT ทีเดียว ก็สามารถสั่งข้าว, ทำงาน, แก้รูป, หาของขวัญ โดยทุกอย่างเกิดได้ในแชตเดียว
บทบาทที่ 3 คือ Shopping Assistant คือการเป็นพนักงานขายแทนมนุษย์ สื่อต่างประเทศรายงานว่าคริสต์มาสปี 2025 คือปีที่หลายคนพิมพ์ถาม ChatGPT ว่า “อยากได้ของขวัญ งบไม่เกินพัน” แล้ว ChatGPT สามารถคัดตัวเลือก เปรียบเทียบ แล้วบอกเหตุผลว่าทำไมควรเลือกชิ้นนี้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเลื่อนไถหน้าจอ ไม่ต้องอ่านรีวิวนาน และไม่ต้องโดนโฆษณาตามหลอน
ทั้งหมดนี้ทำให้ ChatGPT ไม่ใช่แค่แชตบอตอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น “คนกลาง" ระหว่างเรากับโลกดิจิทัลทั้งใบ
***Adult Mode มาแน่ต้นปี 2569
ถ้าใครคิดว่า ChatGPT คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ไว้ถามงานหรือช่วยเขียนเอกสารเท่านั้น วันนี้ต้องบอกว่าภาพนั้นกำลังเปลี่ยนไปอีกขั้น เมื่อ OpenAI ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า ChatGPT Adult Mode กำลังจะเปิดใช้งานจริงในช่วงต้นปี 2569 หรือราวเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ฟีเจอร์นี้ไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไป หลังถูกพูดถึงมาตั้งแต่ปี 2568 โดยแซม อัลต์แมน (Sam Altman) แต่การเปิดตัวถูกชะลอไว้ เพราะ OpenAI ต้องการทบทวนผลกระทบด้านสุขภาพจิต จริยธรรม และระบบป้องกันให้รัดกุมมากที่สุด ก่อนจะปล่อยพื้นที่สนทนาสำหรับผู้ใหญ่อย่างจริงจัง
การกลับมายืนยันไทม์ไลน์ครั้งนี้มาจากฟิจิ ซิโม (Fidji Simo) ซีอีโอ ฝ่ายแอปพลิเคชันของ OpenAI ซึ่งเชื่อมโยง Adult Mode เข้ากับการอัปเกรดใหญ่ของแพลตฟอร์มหลัง GPT‑5.2 ที่เน้นความแม่นยำ ความเสถียร และการใช้งานเชิงมืออาชีพ เป็นเหมือนการปูพื้น ก่อนพา ChatGPT ก้าวสู่บทบาทใหม่ที่เปิดกว้างกว่าเดิม
Adult Mode จะปลดล็อกการใช้งานที่เคยถูกจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องสำหรับผู้ใหญ่ งานเขียนเชิงอีโรติก หรือบทสนทนาที่พ้นจากกรอบ safe-for-work เดิม แต่จุดสำคัญคือไม่ใช่ใครก็เข้าได้ ผู้ใช้ต้องผ่านระบบยืนยันอายุหลายชั้น ตั้งแต่ AI ประเมินอายุ การยืนยันบัตรประชาชน ไปจนถึงการยืนยันตัวตนด้วยเซลฟี ผ่านผู้ให้บริการภายนอกอย่าง Persona ซึ่งสะท้อนว่า OpenAI เลือกแนวทางค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าจะเปิดใช้งานแพร่หลายอย่างรวดเร็ว
***ChatGPT ผงาดแพลตฟอร์ม
อีกด้านหนึ่ง ChatGPT ไม่ได้แค่คุยเก่ง แต่กำลังกลายเป็นแพลตฟอร์ม เพราะ OpenAI เปิดตัว ChatGPT App Store อย่างเป็นทางการไปแล้ว และได้เปลี่ยนวิธีใช้แอปจากการกดที่ไอคอน เป็นการคุยแล้วสั่งงาน
ไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Instacart, Canva, Adobe, Target, Walmart, Expedia, Spotify หรือ Figma ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในหน้าต่างแชตเดียว
แนวคิดนี้คล้ายช่วงที่ App Store ของ Apple เคยเปลี่ยนโลกซอฟต์แวร์ แต่ครั้งนี้ OpenAI วาง “บทสนทนา” เป็นศูนย์กลาง และแอปไม่ใช่ปลายทางอีกต่อไป แต่เป็นความสามารถที่ถูกเรียกใช้เมื่อบริบทเหมาะสม ผ่านเทคโนโลยีอย่าง Model Context Protocol หรือ MCP ที่เปิดให้เครื่องมือภายนอกเชื่อมต่อเข้ามาได้โดยตรง
ในมุมผู้ใช้ สิ่งที่เกิดขึ้นจะลดขั้นตอนในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน สั่งอาหาร ทำเพลย์ลิสต์ ออกแบบสไลด์ หรือแก้ไฟล์ PDF ได้ทันทีจากคำสั่งภาษาเดียว แต่ในมุมอุตสาหกรรม นี่คือสัญญาณว่า “แพลตฟอร์มสนทนา” กำลังจะกลายเป็นช่องทางหลักในการค้นหา เลือก และตัดสินใจ
ด้วย ChatGPT App Store แอปจะไม่จำเป็นต้องมี UI ซับซ้อนอีกต่อไป ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้เมนู ไม่ต้องจำว่าอะไรอยู่ตรงไหน แค่บอกความต้องการ ChatGPT จะเรียกเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ให้ทันที
***คริสต์มาสนี้เริ่มแล้ว ChatGPT พนักงานขายคนใหม่
อิทธิพลของ ChatGPT ยิ่งชัดขึ้นไปอีก เมื่อ ChatGPT Shopping Assistant เปิดตัวช่วงเทศกาลจับจ่ายปลายปี โดยผู้บริโภคไม่ต้องไถจอดูเว็บ เปรียบเทียบราคา หรืออ่านรีวิวหลายสิบหน้าอีกต่อไป แค่ถามว่า "ครีมสำหรับผิวแพ้ง่ายที่ดีที่สุดคืออะไร" หรือ "ทีวีไม่เกินสองพันดอลลาร์ ส่งทันสัปดาห์นี้” ระบบก็จะสรุปคำตอบให้ทันที
นักการตลาดมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนใหญ่ของอีคอมเมิร์ซ เพราะ AI ไม่สนงบโฆษณา ไม่สนภาพลักษณ์หรูหรา แต่เลือกจากข้อมูลที่ชัด ตรวจสอบได้ และอธิบายเหตุผลได้ แน่นอนว่าแบรนด์ที่ข้อมูลไม่พร้อม ก็จะ “หายไปจากบทสนทนา” โดยอัตโนมัติ
the true ChatGPT app store has arrived pic.twitter.com/vzczsvSG2J— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) December 17, 2025
แนวคิดอย่าง Generative Engine Optimization หรือ GEO จึงเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในวันนี้ นี่ไม่ใช่การแทน SEO แต่คือการต่อยอด ให้ข้อมูลสินค้าเข้าใจได้ทั้งคนและ AI ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสายอีคอมเมิร์ซ นี่คือสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ชัดเจนมาก
หากมอง 3 บทบาทนี้เป็นภาพเดียว โลกจะพบว่า ChatGPT กำลังเปลี่ยนจาก “แชตบอต” เป็น *โครงสร้างพื้นฐานของการใช้ชีวิตดิจิทัล* ตั้งแต่บทสนทนาผู้ใหญ่ แพลตฟอร์มแอป ไปจนถึงพนักงานขายอัตโนมัติ คำถามไม่ใช่แค่ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหน แต่คือชาวโลกจะวางสมดุลระหว่างความสามารถ เสรีภาพ และความรับผิดชอบของ AI อย่างไร
และสำหรับในประเทศไทย นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่คือคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงเร็วเกินกว่าจะมองข้าม ดังนั้น ประเทศจะต้องกำกับดูแลให้ทัน ในวันที่คนไทยอาจไม่ได้แค่ใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วย แต่อาจปล่อยให้ระบบตัดสินใจแทนไปเรื่อย ๆ แบบไม่รู้ตัว.