ทรู คอร์ปอเรชั่น UP สัญญาณ 5G รับเคานต์ดาวน์สู่ปีม้าทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คืนเคานต์ดาวน์ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง แต่คือช่วงเวลาที่ทั้งประเทศต้อง “เชื่อมต่อพร้อมกัน” ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ายกระดับการดูแลโครงข่ายมือถือและบรอดแบนด์ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเริ่มตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารเครือข่าย (War Room) ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2569 ครอบคลุมช่วงวันหยุดยาวที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 2 มกราคมเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม เพื่อดูแลคุณภาพสัญญาณตลอดช่วงการเดินทางและการจัดงานเฉลิมฉลองทั่วประเทศ โดยเฉพาะการถ่ายทอดสด CNN New Year’s Eve 2025 จากประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นฐานถ่ายทอดสดหลักในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของ CNN ณ ไอคอนสยาม

เพื่อยืนยันความพร้อมในทุกมิติ นาย ซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และนาย คูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย พร้อมทีมงานเน็ตเวิร์ก ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่เคานต์ดาวน์หลัก ระบบโครงข่าย และชุมสายการสื่อสาร เพื่อดูแลคุณภาพสัญญาณให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาล


จากข้อมูล Mobility Data ของทรู คอร์ปอเรชั่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา (2567-2568) พบว่าประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดย ภาคอีสานเป็นจุดหมายยอดนิยม มีผู้เดินทางเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้น 13% รองลงมาคือ ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 7% ภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น 4% และภาคใต้เพิ่มขึ้น 3% ขณะที่ กรุงเทพมหานครมีคนเดินทางออกนอกพื้นที่สูงถึง 18% และภาคตะวันออก 9% สะท้อนพฤติกรรมคนเมืองที่นิยมกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงปีใหม่

ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อวางแผนเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานจริงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยจัดลำดับความสำคัญพื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งพื้นที่จัดงานเคาต์ดาวน์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ศูนย์ขนส่ง-คมนาคม เส้นทางเดินทางหลัก จุดพักรถ วัดและศาสนสถานทั่วประเทศ

นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมความพร้อมโครงข่ายในทุกมิติเพื่อรองรับการใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ทั้งในพื้นที่จัดงานเคานต์ดาวน์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเดินทางหลักทั่วประเทศ โดยนำข้อมูล Mobility Data มาวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้งาน เพื่อวางแผนเสริมขีดความสามารถของสัญญาณ 5G, 4G และ WiFi ให้ตรงจุด พร้อมตั้ง War Room และทีมปฏิบัติการดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

“เราได้เสริมโครงข่ายด้วยการติดตั้งสถานีฐานชั่วคราวและรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) ในพื้นที่จัดงานสำคัญ พร้อมอัปเกรดสถานีฐาน เพิ่มความจุ และปรับค่าพารามิเตอร์สัญญาณให้เหมาะสมกับการใช้งานช่วงเทศกาล เพื่อให้ประชาชนสามารถสื่อสาร แชร์ภาพ วิดีโอ และไลฟ์สตรีมได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตลอดการเฉลิมฉลอง”

โดยปีนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ปักหมุดเน้นไฮไลท์ “ไอคอนสยาม” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายเคาต์ดาวน์ที่สำคัญ หลังได้รับเลือกให้เป็นฐานถ่ายทอดสด New Year’s Eve 2025 ของสำนักข่าวระดับโลก CNN ในฐานะศูนย์ถ่ายทอดสดหลักของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทรู คอร์ปอเรชั่นจึงเสริมสัญญาณ 5G, 4G และ WiFi เป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว ควบคู่กับจุดเคานต์ดาวน์หลักของกรุงเทพฯ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ One Bangkok เอเชียทีค NEON Countdown EM DISTRICT และ MEGA Countdown 2026 ที่เมกาบางนา เพื่อรองรับผู้ร่วมงานชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก

นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นยังขยายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่จัดงานเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ ทั้งปริมณฑลและภูมิภาคสำคัญต่างๆ อาทิ
- ปริมณฑล อาทิ ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี และเมกาบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
- ภาคเหนือ ครอบคลุม 6 จังหวัดหลัก โดยเฉพาะเชียงใหม่ที่เสริมสัญญาณในจุดสำคัญ อาทิ งานเชียงใหม่ MAYA Countdown รวมถึงจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณในบุรีรัมย์ อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา
- ภาคกลาง ครอบคลุมอยุธยา นครปฐม และ กาญจนบุรี
- ภาคตะวันออก เสริมสัญญาณในชลบุรี พัทยา บางแสน และระยอง
- ภาคใต้ ครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวหลัก อาทิ ภูเก็ต ตรัง สงขลา สตูล และกระบี่

ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ไม่เพียงมุ่งมั่นในการยกระดับเครือข่ายสู่มาตรฐานใหม่ที่ปลอดภัยและเร็วแรงกว่าเดิม ยังได้มอบความสุขข้ามปีกับกิจกรรม "TRUE 5G UP สัญญาณ UP ความสุข ยิ้มรับของขวัญ ฉลองสัญญาณใหม่" ที่จะเปลี่ยนทุกรอยยิ้มให้กลายเป็นของขวัญผ่านประสบการณ์ดิจิทัลสุดล้ำ โดยเข้าร่วมง่ายๆ เพียงเปิดแอปทรู แล้วคลิกที่แบนเนอร์กิจกรรม หรือ คลิก https://s.true.th/3aCz/HappyExp7 กด "รับของขวัญ" แล้ว "ยิ้ม" ให้กล้อง ก็รับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ได้ทันที เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มกราคม 2569









