เอไอเอส - ททท. ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจถนนข้าวสาร มอบส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ AIS LUCKY TOURIST SIM

AIS ยกระดับโครงข่ายอัจฉริยะ ใช้ศักยภาพเครือข่ายดึงดูดนักท่องเที่ยว เติมพลังรับปีม้าให้ถนนข้าวสาร แลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญของไทยให้คึกคัก โดยจับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยว
พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้ AIS LUCKY TOURIST SIM/eSIM รับส่วนลดจาก ร้านดังย่านถนนข้าวสาร อาทิ ส่วนลดโรงแรม 20%, Restaurant & Bar 100 บาท, ร้านสัก 10% และกิจกรรมล่องเรือในราคาพิเศษ 100 บาท ตลอดช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2569 สอดรับนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยมี นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด เอไอเอส และ นายสง่า เรื่องวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ร่วมผนึกกำลังส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
สำหรับ AIS LUCKY TOURIST SIM/eSIM คือ ซิมการ์ดที่ออกแบบเพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย AIS 4G/5G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวก แชร์ทุกช่วงเวลาการเดินทางได้ทันที และเข้าถึงข้อมูลท่องเที่ยวได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความมั่นใจให้การเดินทางราบรื่นตลอดทริป พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวจากร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข ตลอดจนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมร่วมสมัย เติมสีสันไนท์ไลฟ์ของถนนข้าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก