ความเชื่อมั่น 'ไปรษณีย์ไทย' พุ่ง 97.92% ตอกย้ำผู้นำขนส่งแห่งชาติ

'ไปรษณีย์ไทย' แรงไม่ตก ความเชื่อมั่นพุ่ง 97.92% โตต่อเนื่อง ตอกย้ำผู้นำขนส่งแห่งชาติ เร่งเสริมโครงข่าย-เทคโนโลยี รับพีคซีซันปลายปี ส่งพัสดุ-ความสุขถึงคนไทยทั่วโลก
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.68 ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทขอขอบคุณความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังคงเลือกใช้บริการไปรษณีย์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลสำรวจล่าสุดในปี 2568 ไปรษณีย์ไทยได้รับคะแนนความเชื่อมั่นในแบรนด์สูงถึง 97.92% เพิ่มขึ้นกว่า 6% จากปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนถึงบทบาทขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจและยืนหยัดอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ยังคาดการณ์ว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงพีคซีซัน ปริมาณการใช้บริการจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำสถานะผู้นำด้านโลจิสติกส์ที่อยู่กับทุกภาคส่วนในทุกช่วงเวลา ดังนั้นบริษัทจึงเร่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่งช่วงปลายปี เพื่อรองรับความต้องการในการส่งพัสดุทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมส่งมอบความสุขควบคู่โอกาสให้แก่คนไทยในทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ดร.ดนันท์ กล่าวว่า ตลอดปี 2568 ไปรษณีย์ไทยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกมิติเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยนอกจากคะแนนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้รับคะแนนความไว้วางใจ 98.26% เพิ่มขึ้น 2.15% และคะแนนภาพลักษณ์ 95.76% เพิ่มขึ้น 4.25% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ที่ผู้ใช้บริการจากหลากหลายกลุ่มยังคงมอบความเชื่อมั่นเป็นอันดับหนึ่งให้กับศักยภาพด้านคุณภาพการบริการ ระบบงาน ธุรกิจบริการดิจิทัล ตลอดจนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Parcel Defined Logistics ที่ออกแบบระบบขนส่งให้สอดคล้องกับพัสดุทุกประเภท พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับการสื่อสารและการสร้างการรับรู้ผ่านกลยุทธ์ต่างๆ โดยเฉพาะการเดินหน้าส่งต่อพัสดุใจ ซึ่งเป็นสื่อแทนความห่วงใย เชื่อมโยงความรู้สึก ความหมายที่ดี และคุณค่าที่ส่งถึงมือผู้รับอย่างเป็นรูปธรรม
จากคะแนนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผสานกับศักยภาพเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และเทคโนโลยีที่พร้อมรองรับการจัดส่งตั้งแต่ขั้นตอนการรับฝากจนถึงการนำจ่ายปลายทาง ทำให้ไปรษณีย์ไทยเชื่อมั่นว่า ผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะยังคงเลือกใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงพีคซีซันปลายปีและช่วงปีใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณชิ้นงานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ดร.ดนันท์ กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณชิ้นงานดังกล่าว คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากหลายปัจจัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนลูกค้าในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ซ จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการขนส่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เลือกใช้บริการส่งด่วนพิเศษ EMS ควบคู่กับบริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD ซึ่งล่าสุดได้ขยายการให้บริการไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการเฉพาะทางอย่าง Travel Lite และ Travel Lite World ที่รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวครอบคลุมทุกภูมิภาค รวมถึงบริการ EMS Jumbo สำหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หรือพัสดุที่มีรูปร่างพิเศษ ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดในการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันไปรษณีย์ไทยยังคงพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ พร้อมระบบเทคโนโลยีที่รองรับตั้งแต่เริ่มรับฝากจนถึงสิ้นสุดการนำจ่าย รวมทั้งโซลูชันอำนวยความสะดวก อาทิ การติดตามสถานะพัสดุ บริการเรียกรับสิ่งของถึงหน้าบ้าน และเครือข่ายเพื่อนพี่ไปรฯ ที่เข้าถึงง่าย สะดวก และใกล้บ้านประชาชนทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อรองรับความต้องการในช่วงพีคซีซัน โดยอาศัยศักยภาพการปฏิบัติการของศูนย์ไปรษณีย์ 19 แห่งทั่วทุกภูมิภาค ควบคู่เครื่องคัดแยกพัสดุ Cross Belt Sorter ที่สามารถคัดแยกพัสดุได้สูงสุดถึง 240,000 ชิ้นต่อวัน ส่งผลให้การเตรียมนำจ่ายพัสดุในทุกพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตลอด 365 วัน อีกทั้งยังมีเครือข่ายพี่ไปรฯ กว่า 25,000 คนทั่วประเทศที่ให้บริการรับฝากและนำจ่ายโดยไม่มีวันหยุด ขณะเดียวกันบริษัทยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainovation ผ่านการใช้ระบบดิจิทัล อาทิ บริการติดตามพัสดุ บริการส่วนบุคคล กล่องจดหมายดิจิทัล Prompt Post และ Digital Post ID (D/ID) ซึ่งเป็นมาตรฐานการยืนยันตัวตนดิจิทัลระดับประเทศ ช่วยลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและเพิ่มความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการให้บริการในช่วงที่ความต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว
"ไปรษณีย์ไทยขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการมาโดยตลอด และในปี 2569 บริษัทยังคงพร้อมส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์ควบคู่กับการส่งต่อความสำเร็จให้กับคนไทยทุกกลุ่ม พร้อมใช้ศักยภาพความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป" ดร.ดนันท์ กล่าว