Advantech รุกอาเซียน ปักหมุดจัดงาน “APC 2026” สร้างบิสสิเนสทรานฟอร์มเมชัน

Advantech เตรียมจัดงานใหญ่ Advantech ASEAN Partner Conference 2026 (APC 2026) ระหว่างวันที่ 2–3 เมษายน 2026 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย มุ่งเป้าพลิกโฉมบทบาทของพันธมิตร จากผู้ใช้เทคโนโลยี สู่การเป็น “ผู้ร่วมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ” หวังดันรายได้สู่เป้าหมาย 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2028
Elvin Ng หัวหน้าภาคส่วน Industrial IoT ประจำภูมิภาคอาเซียน ของ Advantech เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์หลักของงาน APC 2026 ว่า เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทฯ ในการปรับทิศทางธุรกิจจากการมุ่งเน้น “ผลิตภัณฑ์” ไปสู่การนำเสนอ “โซลูชัน” และยกระดับจากการทำ Digital Transformation แบบเดิม สู่ “Business Transformation” ที่เน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้จริง
“งาน APC 2026 เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากงาน APC 2024 โดยเราเปลี่ยนโฟกัสมาที่การสร้างคุณค่าทางธุรกิจระยะยาว (Value-driven mindset) ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยี Edge Computing หรือ AI เข้ามาติดตั้ง แต่ต้องตอบโจทย์ว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นจะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้อย่างไร”
Advantech ได้วางกลยุทธ์ผ่าน 3 เป้าหมายสำคัญเพื่อเสริมแกร่ง Ecosystem ในอาเซียน ได้แก่ 1.เชื่อมต่อ End User เชิญผู้ใช้งานจริงจากภาคการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing), โครงสร้างพื้นฐาน และภาครัฐ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับพันธมิตร
2.ขยายผลความสำเร็จ (Co-creation) นำโซลูชันที่ประสบความสำเร็จแล้ว มาขยายผลในระดับภูมิภาค (Regional Standardization) เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ 3.เปิดประตูรับพันธมิตรใหม่ สร้างโอกาสให้ System Integrator (SI) และ Solution Provider รายใหม่ ได้เข้ามาเชื่อมต่อกับ Ecosystem ของอาเซียน
พร้อมกันนี้ ยังได้ผนึกภาครัฐ-เอกชน ดัน Industry 4.0 ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากความร่วมมือกับ Northern Corridor Economic Region (NCER) ของมาเลเซีย ที่ Advantech เข้าไปมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ช่วยเหลือ SMEs ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 ซึ่งโมเดลความสำเร็จนี้จะถูกนำมาเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย
สำหรับทิศทางเทคโนโลยี Advantech มองว่า Edge AI และ AI-powered WISE Solutions จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และพลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Domain Solution Partner) จะช่วยเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กลายเป็นมูลค่าทางธุรกิจที่วัดผลได้
“APC 2026 จะไม่ใช่แค่งานประชุมสัมมนา แต่จะเป็นเวที Business Matchmaking ที่แท้จริง ที่จะช่วยอุดช่องว่างทางเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งาน และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้ Ecosystem ของอาเซียนเติบโตอย่างยั่งยืน”