NTT DATA เผยทั่วโลก มี 15% ขึ้น "AI Leaders" สร้างกำไร 3 เท่า

NTT DATA เปิดตัวรายงาน "2026 Global AI Report" เผยผลสำรวจเจาะลึกผู้บริหารกว่า 2,500 คนทั่วโลก พบความจริงที่น่าสนใจว่า มีองค์กรเพียง 15% เท่านั้นที่ก้าวข้ามขั้นทดลองไปสู่การเป็น ผู้นำด้าน AI ที่สร้างผลกำไรได้จริง พร้อมแนะเปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ
ยูทากะ ซาซากิ ประธานและซีอีโอของ NTT DATA Group เปิดเผยว่า ปัจจุบันความรับผิดชอบด้าน AI ไม่ใช่งานของฝ่ายไอทีเพียงลำพังอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นวาระสำคัญระดับคณะกรรมการบริหาร (Board Agenda) โดยงานวิจัยชี้ชัดว่า องค์กรที่เป็นผู้นำด้าน AI คือกลุ่มที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้สร้างความแตกต่าง ออกแบบความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีใหม่ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2,567 คน จาก 35 ประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2568 พบว่ามีเพียง 15% ขององค์กรทั้งหมดที่จัดอยู่ในกลุ่ม "ผู้นำด้าน AI (AI Leaders)" ซึ่งนิยามจากความชัดเจนของกลยุทธ์ ความพร้อมในการดำเนินงาน และการมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ
สิ่งที่น่าสนใจคือ องค์กรกลุ่มผู้นำเหล่านี้มีผลประกอบการทิ้งห่างคู่แข่งอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายได้เติบโตสูง มีแนวโน้มสร้างการเติบโตของรายได้มากกว่า 10% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 เท่า สามารถทำอัตรากำไร (Profit Margins) ได้ตั้งแต่ 15% ขึ้นไป ซึ่งมากกว่าองค์กรทั่วไปถึง 3 เท่า
รายงาน ยังระบุว่า สิ่งที่ทำให้ AI Leaders แตกต่างคือการมอง AI เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านการผสาน AI เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างรวดเร็วเพื่อเร่งสร้างผลตอบแทน พร้อมมุ่งลงทุนออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบในขอบข่ายงานที่สร้างมูลค่าสูง
ขณะเดียวกัน การแต่งตั้งตำแหน่ง Chief AI Officer (CAIO) อย่างเป็นทางการ มีกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจน และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและรองรับการขยายตัว
สำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวข้ามช่วงทดลอง (Pilot) อภิจิต ดูเบย์ ซีอีโอและ CAIO ของ NTT DATA, แนะนำว่า กุญแจสำคัญคือการโฟกัส เมื่อกลยุทธ์ AI สอดคล้องกับธุรกิจแล้ว องค์กรควรเลือกขอบข่ายงานที่มีมูลค่าสูงเพียง 1-2 ด้าน แล้วออกแบบกระบวนการใหม่ด้วย AI ทั้งหมด การทำเช่นนี้ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลที่เข้มแข็งและพันธมิตรที่ใช่ จะช่วยเปลี่ยนโครงการนำร่อง (Pilot) ให้กลายเป็นผลกำไร และพาองค์กรก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดได้สำเร็จ