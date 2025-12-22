AIS อัปเกรด myAIS ใช้ “จองตั๋วเดินทาง” 60 ประเทศทั่วโลก

AIS อัปเดตแอป myAIS สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบ ตอกย้ำบทบาท “ศูนย์กลางการเชื่อมต่อทุก Journey การเดินทาง” ครั้งแรก! กับบริการ “จองตั๋วเดินทาง (Travel Tickets)” บนแอป myAIS ให้ลูกค้าสามารถจองตั๋ว รถบัส รถไฟ และเรือ ได้ด้วยตนเองครบทุกขั้นตอน ครอบคลุมเส้นทางทั่วประเทศไทย และมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก จากพันธมิตรด้านการขนส่งกว่า 800 ราย ช่วยให้การวางแผนท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องสลับหลายแอปหรือหลายแพลตฟอร์ม
ลูกค้าสามารถค้นหาเส้นทาง เปรียบเทียบตัวเลือก ชำระเงิน และรับ E-Ticket ได้ทันทีในแอปเดียว สอดรับไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ นอกจากนี้แอป myAIS ยังมีบริการซื้อแพ็กเกจ International Roaming และ Sim2Fly, สิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวข้ามประเทศผ่าน WanderJoy, สมัครประกันการเดินทาง เพื่อความอุ่นใจตลอดทริป
นางสาวโอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานประสบการณ์และความผูกพันลูกค้า AIS กล่าวว่า แอป myAIS ถูกออกแบบให้เป็น Digital Lifestyle Platform ที่รวมบริการดิจิทัลไว้ในแอปเดียว และเมื่อเทรนด์การท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง AIS จึงยกระดับ myAIS ให้เป็นแอปที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรกสำหรับการเดินทาง ครอบคลุมทั้งการเชื่อมต่อ สิทธิพิเศษ ความอุ่นใจ
บริการใหม่อย่าง Travel Tickets เพื่อประสบการณ์แบบ Seamless Journey ตลอดทริป โดยกลุ่มนักเดินทางเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของ AIS ซึ่งปัจจุบันมีฐานผู้ใช้งาน International Roaming มากกว่า 5 ล้านรายต่อปี หรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
AIS จึงยกระดับแอป myAIS ให้เป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกบริการด้านการเดินทางไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การเชื่อมต่อ สิทธิพิเศษ ความอุ่นใจ ไปจนถึงบริการใหม่อย่าง Travel Tickets เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนและเดินทางได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อตลอดทั้ง Journey ตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร
นอกจากบริการจองตั๋วเดินทาง AIS ยังเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วย WanderJoy ที่รวบรวมสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในหลายประเทศ ทั้งส่วนลดร้านอาหาร คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง และบริการที่นักเดินทางใช้จริง ช่วยให้ลูกค้าเที่ยวได้คุ้มขึ้นและสนุกขึ้นตลอดทริป ควบคู่กับแพ็กเกจ International Roaming และ Sim2Fly ที่ใช้งานดาต้าระหว่างเดินทาง ให้ลูกค้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทันทีตั้งแต่ลงเครื่อง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสลับซิมหรือหาซื้อซิมปลายทาง รวมถึงบริการประกันการเดินทางเพื่อความมั่นใจตลอดทริป ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกันบนแอป myAIS เพื่อสร้างประสบการณ์แบบ Seamless Journey ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ระหว่างทริป ไปจนถึงหลังเดินทางกลับ ตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร
สำหรับลูกค้าที่สนใจบริการ “จองตั๋วเดินทาง” บนแอป myAIS สามารถทำรายการได้ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน
- เลือกเมนู “จองตั๋วเดินทาง” ในหน้าหลักของแอป myAIS
- เลือก “เริ่มจองตั๋ว” แล้วระบุข้อมูลการเดินทางที่ต้องการ
- เลือกประเภทการเดินทาง และระบุเส้นทางที่ต้องการ
- กรอกรายละเอียดผู้โดยสาร เลือกวิธีการชำระ แล้วกดชำระเงิน
- เมื่อการจองสำเร็จ จะได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ทางอีเมล หรือสามารถดาวน์โหลดตั๋วได้เลย