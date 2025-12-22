เขย่าวงการ ! TECNO POVA Slim 5G สมาร์ตโฟน 3D Curved บางที่สุดในโลก แบตอึด เพียง 8,999 บาท!!!

TECNO แบรนด์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกาศเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดในซีรีส์ POVA อย่างเป็นทางการ ได้แก่ TECNO POVA Slim 5G สมาร์ตโฟน 5G 3D Curved ที่บางที่สุดในโลก เพียง 5.95 มม.และแบตเตอรี่ความจุ 5,160 mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W ผสานดีไซน์บางเฉียบเข้ากับพลังการใช้งานที่ยาวนานได้อย่างลงตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ บางที่แรง แรงที่บาง ยกระดับการผสานสไตล์แห่งอนาคตและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นถัดไปในทุกมิติของชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ TECNO ยังได้เปิดตัว “พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล” สะท้อนถึง พลัง ความมั่นใจ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของ TECNO POVA Slim 5G ได้อย่างลงตัว
จากคอนเซ็ปต์ Slim phone ที่ถูกนำไปจัดแสดงภายในงาน Mobile World Congress 2025 (MWC25) ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนกลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่ร้อนแรงที่สุดของงาน ล่าสุด TECNO ได้นำคอนเซ็ปต์ดังกล่าวมาพัฒนาสู่สมาร์ตโฟนที่พร้อมวางจำหน่ายจริงในประเทศไทย ในราคา 8,999 บาท พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ รับฟรีทันที TECNO Smart Watch 3 Active มูลค่า 1,299 บาท และวารันตี 24 เดือน โดดเด่นทั้งดีไซน์ที่สวยสะกดตา พรีเมียมในทุกมุมมอง แต่น้ำหนักเบา แข็งแกร่งกว่าที่คิด พร้อมจัดเต็มด้วยฟีเจอร์การใช้งานครบครัน ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ที่มองหาสมาร์ตโฟนดีไซน์บางเฉียบ จับถนัดมือ พกพาง่าย คุ้มค่า และยังมอบความมั่นใจด้านความทนทานได้อย่างครบถ้วน
ดีไซน์ 3D Curvedบางที่สุดในโลก พร้อมพลังการใช้งานขั้นสุด
ด้วยความบางเพียง 5.95 มม.POVA Slim 5G สร้างมาตรฐานใหม่แห่งความหรูหราที่ไม่เคยมีมาก่อนในสมาร์ตโฟนระดับเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยี Innovative Honeycomb Space Stacking Technology ที่ช่วยลดความหนาของชิ้นส่วนแกนหลักถึง 8 ส่วน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ภายในได้ถึง 12% ทำให้สามารถบรรจุแบตเตอรี่ความจุสูงพิเศษ 5,160 mAh พร้อมระบบชาร์จเร็ว 45W ภายในบอดี้ที่บางเฉียบได้อย่างลงตัวรองรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนานตลอดวันสูงสุดถึง 28 ชั่วโมง
เพื่อเสริมภาพลักษณ์ความบางเฉียบอย่างสมบูรณ์แบบ POVA Slim 5G มาพร้อมฝาหลังไฟเบอร์กลาสเกรดอากาศยานความหนาเพียง 0.36 มม. ซึ่งช่วยลดความหนาลงอีก 0.19 มม. เมื่อเทียบกับวัสดุแบบดั้งเดิม พร้อมเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นถึง 300% และความยืดหยุ่นมากขึ้น 200% มอบโครงสร้างที่เบา แข็งแกร่ง และพร้อมรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
มากกว่าสมาร์ตโฟนบางเฉียบ POVA Slim 5G ยกระดับการออกแบบแบบมินิมอลและล้ำอนาคตด้วย Mood Light Design เจ้าแรกของโลก แบบ Interactive รอบบริเวณฝาหลัง พร้อมดีไซน์ “ดวงตา” ทรงกลมสองข้าง ที่สามารถแสดงแอนิเมชันแสงในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การแจ้งเตือน การชาร์จ หรือการโทร โดยถ่ายทอดอารมณ์ง่าย ๆ อย่างเช่นมีความสุข ความไม่พอใจ หรือการกะพริบตา สร้างประสบการณ์การโต้ตอบที่มีชีวิตชีวาและใกล้เคียงมนุษย์ในทุกวัน
ออกแบบมาเพื่อเหล่าเทคโนโลยีเลิฟเวอร์และผู้ที่ชื่นชอบความเป็นตัวของตัวเอง POVA Slim 5G ผสานสไตล์อันโดดเด่นเข้ากับพลังประสิทธิภาพระดับสูงในรูปลักษณ์ที่บางเฉียบอย่างน่าทึ่ง เป็นการรวมกันอย่างลงตัวของแฟชั่นและฟังก์ชัน เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ในอนาคต
ประสิทธิภาพขั้นสูง ลื่นไหลตลอดวัน
POVA Slim 5G มอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งด้วยชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 6400 รองรับทั้งการเล่นเกม การทำงานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน และการสร้างคอนเทนต์ มอบการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและการตอบสนองที่ลื่นไหล พร้อมความเสถียรในการใช้งานยาวนานสูงสุดถึง 5 ปี
ปัญหาความร้อนถือเป็นความท้าทายของสมาร์ตโฟนดีไซน์บางเฉียบ โดยเฉพาะระหว่างการเล่นเกม POVA Slim 5G แก้ไขปัญหานี้ด้วยระบบระบายความร้อนขั้นสูงของ TECNO ที่ประกอบด้วย Vapor Chamber ความบางเพียง 0.3 มม. และแผ่นกราไฟต์ประสิทธิภาพสูงขนาด 5,880 ตร.มม. ที่มีค่าการนำความร้อนสูงถึง 1,800W/(m·K) ทำให้สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ระบายความร้อนรวมถึง 24,532 ตร.มม. แม้ในระหว่างการเล่นเกมต่อเนื่องยาวนาน ช่วยให้เครื่องคงความเสถียร ตอบสนองรวดเร็ว และเย็นสบาย
หน้าจอจอโค้ง 3D สร้างพื้นที่การรับชมที่คมชัดและมีมิติ มาพร้อมความละเอียดระดับ 1.5K ความสว่างสูงสุดถึง 4,500 nits และอัตรารีเฟรช 144Hz มอบประสบการณ์การเล่นเกม การรับชมวิดีโอ และการเลื่อนหน้าจอที่ลื่นไหลสมจริง
เชื่อมต่อได้ทุกที่ พร้อมพลังไร้ขีดจำกัด
POVA Slim 5G ผสานดีไซน์บางเฉียบเข้ากับความแรงของสัญญาณโดยไม่ลดทอน มอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่นในทุกสถานการณ์ ด้วยขุมพลัง MediaTek Dimensity 6400 5G+ รองรับความเร็วที่เร็วกว่า 5G มาตรฐานสูงสุดถึง 200% แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเครือข่ายมือถือ เช่น เส้นทางห่างไกล งานเทศกาลที่มีผู้คนหนาแน่น หรือพื้นที่ใต้ดิน POVA Slim 5G ก็ยังคงการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านฟีเจอร์ FreeLink ที่รองรับการส่งข้อความและการโทรเสียงแบบสองทางโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ผ่าน Bluetooth
ด้วยพลังของ TECNO AI สมาร์ตโฟนรุ่นนี้มาพร้อมชุดเครื่องมืออัจฉริยะครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาจากภาพถ่ายด้วย AI, AI Circle-to-Search, การสรุปเอกสาร และการแปลสายสนทนา ตอบโจทย์ทั้งนักเรียน นักศึกษา มืออาชีพรุ่นใหม่ และครีเอเตอร์ที่ต้องการแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตประจำวัน
POVA Slim 5G ได้รับการปกป้องด้วย Corning® Gorilla® Glass 7i พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP64 และการรับรองความทนทานต่อแรงกระแทกระดับ Military-grade ช่วยให้สมาร์ตโฟนบางเฉียบเครื่องนี้พร้อมรับมือทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ผสานดีไซน์หรูหรากับความแข็งแกร่งในโลกจริงได้อย่างลงตัว
ในฐานะนวัตกรรมดีไซน์บางเฉียบล่าสุดของซีรีส์ POVA สำหรับผู้ใช้เจเนอเรชันใหม่ POVA Slim 5G มอบสไตล์ล้ำอนาคต ความทนทานที่พร้อมใช้งานจริง พร้อมการอัปเกรดด้านแบตเตอรี่และประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญในสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว โดยจะวางจำหน่ายใน 3 สีโดดเด่น ได้แก่ Sky Blue, Slim White และ Cool Black
นอกจากนี้ TECNO Slim ยังได้รับรางวัล Platinum Award ในหมวด Digital and Electronic Devices จากเวที MUSE Design Awards 2025 ซึ่งจัดโดย International Awards Associate (IAA) องค์กรการประกวดด้านการออกแบบระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานการตัดสินเข้มงวดและได้รับการยอมรับในระดับสากลสะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบของ TECNO ที่สามารถผสานดีไซน์บางเฉียบเข้ากับประสิทธิภาพอันทรงพลังและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟน และ TECNO สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างโดดเด่น จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
พร้อมให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือ TG, IT CITY, CSC, Advice และ Jaymart และช่องทางออนไลน์ TikTok Shopee Lazada และ Amaze
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/TECNOMobileThailand , TikTok: https://www.tiktok.com/@tecnomobileth , Website: https://www.tecno-mobile.com/th/