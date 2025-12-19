AIS SIAM พลิกโฉมชั้น 1 สู่ 'Digital Lifestyle Destination'

AIS SIAM ปรับโฉมใหม่ชั้น 1 สู่พื้นที่ Retail Mixed Use เน้นการเป็นพื้นที่ที่มากกว่าศูนย์บริการ แต่เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “5S Happiness Senses for Gen-C Digital Lifestyle” ที่เปิดประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Creative Generation อย่างแท้จริง
ประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมลูกค้าไม่ได้มองหาแค่ผู้ให้บริการเครือข่าย แต่ต้องการพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนและรองรับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้ครบทุกมิติ
AIS จึงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านจากการเป็น Telco Service Provider สู่การเป็นผู้ให้บริการ Retail Tech & Lifestyle โดยการปรับโฉมครั้งนี้ตั้งใจให้ AIS SIAM เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีกับการใช้ชีวิตจริงของคนรุ่นใหม่
การปรับโฉมครั้งนี้ AIS ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำเพื่อสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1.STYLE (Minimalism Design) งานออกแบบที่เน้นความโปร่ง สบายตา ในสไตล์ Cool Minimalism เหมาะสำหรับการพักผ่อนและทำคอนเทนต์
2.SIP (PLUG Café) คาเฟ่สุดชิคที่นำ "กาแฟดอยสามหมื่น" Rare Coffee ของไทยมาให้ลิ้มรสในราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มต้นเพียง 60 บาท 3.SCENT (Hateberry Scent) กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบโดย “คัลแลน และ คีด็อก พัค” แบรนด์ไอคอนชื่อดัง ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งแรงบันดาลใจและมู้ดที่ผ่อนคลาย
4.SOUND (Universal Music Thailand) เติมเต็มบรรยากาศด้วยเพลย์ลิสต์ระดับสากล และดีเจ AI ที่ปรับจังหวะดนตรีให้เข้ากับอารมณ์ในแต่ละวัน และ 5.SPARK (Live the Moment) พื้นที่สำหรับกิจกรรมพิเศษและ Workshop ต่างๆ ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวและต้อนรับเทศกาลปีใหม่ AIS SIAM ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษไว้มากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 4 มกราคม 2569 โดยมีกิจกรรมที่ Window of SIAM ลุ้นรับของรางวัล Exclusive จากศิลปินระดับโลก พร้อมเมนูพิเศษ "White Christmas" เครื่องดื่มที่รังสรรค์ร่วมกันระหว่าง PLUG Café x Universal Music Thailand
Hateberry Scent Pop-up สัมผัสประสบการณ์ความหอมและทดลองสินค้าจากแบรนด์ของคัลแลนได้จนถึงสิ้นปี และ SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026: ร่วมกับ PMCU เนรมิตสยามสแควร์ให้เป็นแลนด์มาร์คเคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ (23 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69)
สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแก็ดเจ็ต AIS SIAM ยังมีบริการจัด Gift Set พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อให้ได้ของขวัญที่ "ให้แล้วได้ใช้จริง" ในช่วงเทศกาลนี้