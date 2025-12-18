Dyson เปิดตัว HushJet Purifier Compact เครื่องฟอกไซส์เล็กเงียบสุด

Dyson เปิดตัว Dyson HushJet Purifier Compact เครื่องฟอกอากาศรุ่นล่าสุดที่มีขนาดเล็ก ด้วยการผสานเทคโนโลยีแรงลมมหาศาลเข้ากับระบบการทำงานที่เงียบที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ปี 2026
หัวใจสำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้อยู่ที่เทคโนโลยี HushJet Nozzle ซึ่งเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของระบบ Air Multiplier ของ Dyson โดยทีมวิศวกรได้ปรับปรุงเส้นทางการไหลของอากาศใหม่ทั้งหมดเพื่อลดแรงต้านและเสียงรบกวน
ผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องฟอกอากาศที่สามารถทำงานเต็มกำลังด้วยระดับเสียงเพียง 44 เดซิเบล (เมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไปในท้องตลาดที่ 60 เดซิเบล) และลดต่ำลงเหลือเพียง 24 เดซิเบล ในโหมดพักผ่อน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการสมาธิหรือใช้ในห้องนอนเด็ก
เจมส์ ไดสัน ผู้ก่อตั้ง และวิศวกรผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรม กล่าวว่า Dyson พัฒนาวิธีทำให้กระแสลมความเร็วสูงไหลลื่นที่สุดเพื่อลดเสียงรบกวน Dyson HushJet คือการพลิกโฉมเครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบที่เล็กที่สุด"
ไม่เพียงแค่ความเงียบ แต่ Dyson ยังยกระดับมาตรฐานความคุ้มค่าด้วยแผ่นกรองอิเล็กโทรสแตติก 360 องศารุ่นใหม่ สามารถกำจัดฝุ่นละอองและหมอกควันได้ถึง 99.97% แม้มีขนาดเล็กเพียง PM 0.3 ตัวแผ่นกรองได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพคงที่ยาวนานถึง 5 ปี ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนฟิลเตอร์บ่อยครั้งและลดค่าใช้จ่ายแฝงในระยะยาว
การเปิดตัว HushJet Purifier Compact ในครั้งนี้ ทำให้พอร์ตโฟลิโอเครื่องฟอกอากาศของ Dyson ในไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (100 ตร.ม.) ด้วย Dyson Purifier Big+Quiet (BP04) ที่เน้นความแรงลมและทำลายฟอร์มาลดีไฮด์ถาวร
ส่วนในพื้นที่ครัวและการปกป้องจากสารเคมี Dyson Purifier Cool (TP12) ที่โดดเด่นด้านการดักจับก๊าซ NO₂ ได้เพิ่มขึ้น 50% สุดท้ายคือพื้นที่ส่วนตัวและห้องนอน Dyson HushJet Purifier Compact น้องใหม่ที่เน้นความเงียบและกะทัดรัด
สำหรับราคาจำหน่ายของ Dyson HushJet Purifier Compact เปิดตัวราคาพิเศษ 16,900 บาท (จาก 19,900 บาท) นอกจากนี้ ยังลดราคา Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 6,000 บาท เหลือเพียง 26,900 บาท เมื่อสั่งซื้อภายใน 4 มกราคา 2569