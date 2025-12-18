ATCI ดันดิจิทัลไทยโกอินเตอร์ ชูรางวัล ASOCIO–APICTA 2025 ย้ำศักยภาพเทคภาครัฐ–เอกชนไทย

เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยกำลังถูกยกระดับสู่การยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม หลังองค์กรไทยทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา สามารถคว้ารางวัลใหญ่จาก 2 เวทีสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้ง ASOCIO Awards 2025 และ Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) 2025 สะท้อนภาพความก้าวหน้าของระบบนิเวศดิจิทัลไทย ตั้งแต่การทรานส์ฟอร์มองค์กร การพัฒนากำลังคน ไปจนถึงนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเพื่อสังคม
นายสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กล่าวในฐานะตัวแทนภาคเอกชนด้าน ICT ของประเทศ ว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียง “รางวัล” แต่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าองค์กรไทยสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตอบโจทย์การแข่งขันระดับภูมิภาค และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได้จริง
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) นั้นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1989 และทำงานต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ในการผลักดันนโยบาย กฎหมาย มาตรฐาน และการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น ASOCIO, WITSA และ APICTA เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนให้ผู้ประกอบการไทย
สำหรับ ASOCIO (Asian Oceanian Computing Industry Organization) ถือเป็นองค์กรการค้า ICT ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสูงในภูมิภาคเอเชีย–โอเชียเนีย ก่อตั้งเมื่อปี 1984 ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 24 เขตเศรษฐกิจ ครอบคลุมบริษัท ICT กว่า 10,000 แห่ง และมูลค่ารายได้รวมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ การได้รับรางวัลจากเวทีนี้จึงสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดภูมิภาคต่อศักยภาพองค์กรไทย
*** 10 องค์กรไทยคว้า ASOCIO Awards 2025
ในปี 2025 องค์กรไทยได้รับรางวัล ASOCIO Awards รวม 10 องค์กร ครอบคลุมหลากหลายมิติของดิจิทัล ตั้งแต่เทคโนโลยีองค์กร รัฐบาลดิจิทัล ความมั่นคงไซเบอร์ ไปจนถึง ESG และ AI ได้แก่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) สาขา Outstanding Tech Company, การประปานครหลวง สาขา Digital Transformation, กรมสรรพากร สาขา Digital Government, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา HealthTech, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา Cybersecurity, กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สาขา ESG และบริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด สาขา AI Service Provider
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นระหว่างการประชุม ASOCIO Digital Summit 2025 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ซึ่งเป็นเวทีรวมผู้นำอุตสาหกรรมและภาครัฐจากทั่วภูมิภาค
*** APICTA 2025 ย้ำพลังนวัตกรรม-คนรุ่นใหม่
อีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญคือผลงานของทีมประเทศไทยในเวที APICTA 2025 ที่เมืองเกาสง ไต้หวัน ซึ่งถือเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้มข้นที่สุดรายการหนึ่งของเอเชียแปซิฟิก ปีนี้มีผลงานเข้าร่วมกว่า 268 ผลงาน จากหลายประเทศ
ประเทศไทยส่งผลงานผ่านการคัดเลือกจากเวที Thailand ICT Awards (TICTA) รวม 13 ผลงาน 19 รายการแข่งขัน และสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้ถึง 11 รางวัล แบ่งเป็น Winner, First Runner-up, Second Runner-up และ Merit ครอบคลุมทั้งหมวดผู้ประกอบการ และหมวดนักเรียน–นักศึกษา
ผลงานที่ได้รับรางวัลสะท้อนทิศทางเทคโนโลยีอนาคต ตั้งแต่ AI, Data Analytics, EdTech, HealthTech ไปจนถึง Carbon & Climate Tech เช่น CodeVenture, Compliance Mapping Platform (CMP) และ CarbonCap ซึ่งชี้ให้เห็นว่าไทยไม่ได้มีเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่กำลังก้าวสู่การเป็น “ผู้สร้างนวัตกรรม” ที่แข่งขันได้ในระดับสากล
ความสำเร็จจาก ASOCIO และ APICTA ย่อมช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและพันธมิตรต่างชาติ ต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังให้ความสำคัญกับ AI, Cybersecurity, ESG และ Digital Government ซึ่งเป็นหมวดที่องค์กรไทยได้รับรางวัลโดยตรง
ขณะเดียวกัน การที่สถาบันการศึกษาและเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลระดับภูมิภาคได้ต่อเนื่อง ยังเป็นสัญญาณสำคัญของการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ซึ่งถือเป็นฐานรากของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต.