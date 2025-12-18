82% องค์กรไทยแห่ใช้ไอทีกับงานด้านยั่งยืน "คินดริล-ไมโครซอฟท์" ยก AI ดันเศรษฐกิจสีเขียว

คินดริลควงไมโครซอฟท์ เผยสถิติ 82% ขององค์กรไทยผนึกทีมไอทีและความยั่งยืนได้แข็งแกร่ง สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก สะท้อนความพร้อมของไทยในการใช้เทคโนโลยีเป็นแกนขับเคลื่อน ESG
การสำรวจพบว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนบทบาทจากเครื่องมือรายงานผล เป็นกลไกคาดการณ์อนาคตด้านสิ่งแวดล้อม โดยครึ่งหนึ่งขององค์กรไทยใช้ predictive AI รับมือความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศแล้ว
ที่สำคัญ ความยั่งยืนจะไม่ใช่ต้นทุนอีกต่อไป แต่คือแหล่งลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ใหม่ เพราะกว่า 65% ขององค์กรไทยเห็นผลชัดจากการลดต้นทุน และ 45% มองเห็นโอกาสนวัตกรรมใหม่
ทั้งหมดนี้ส่งให้กระแส Green AI ในไทยพุ่งแรงภายในปีเดียว โดยความตระหนักต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ AI เพิ่มจาก 7% เป็น 42% บ่งชี้จุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดองค์กร
*** AI คันเร่งใหม่สู่เศรษฐกิจสีเขียว
ผลการศึกษา Global Sustainability Barometer 2025 โดย "คินดริล" (Kyndryl) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และ "ไมโครซอฟท์" (Microsoft) ได้ร่วมกันประกาศเป็นปีที่ 3 พบว่าองค์กรไทยมีความพร้อมในการผสาน “เทคโนโลยี–ความยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม โดยกว่า 82% ขององค์กรมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมไอทีกับทีมความยั่งยืน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 73% ขณะที่ AI ถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
นายกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ กรรมการผู้จัดการ คินดริล ประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรไทยกำลังสร้างรากฐานระยะยาวสำหรับความยั่งยืน ความท้าทายถัดไปคือการเปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วน ไปสู่การบูรณาการความยั่งยืนเป็นแกนกลางของการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกระดับการจัดการข้อมูลและ AI เพื่อการตัดสินใจที่เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง
"การที่องค์กรต่าง ๆ เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมที่ทำงานแยกส่วนกัน ไปสู่แนวทางการทำงานที่มีการบูรณาการมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลและ AI จะทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทรงพลังได้มากขึ้น"
รายงานพบว่า 57% ขององค์กรไทยยกระดับความยั่งยืนให้เป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร และกว่า 32% เดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องหรือเชิงรุก สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุนและกรอบการรายงานใหม่ในตลาดทุน
ผลการศึกษายังชี้ว่า ทีมไอทีไทยมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น โดยคิดเป็น 20% ของผู้มีส่วนขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืน ขณะที่ผู้นำด้านความยั่งยืน 32% เข้ามามีอิทธิพลต่อการกำกับดูแลไอทีโดยตรง สะท้อนการเชื่อมโยงเป้าหมายธุรกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
ในเชิงการใช้งาน AI องค์กรไทยราว 50% ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (predictive analytics) เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานและสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ใช้ AI เป็น “แกนหลัก” ของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ขณะที่อีก 57% ยังอยู่ในช่วงทดลองหรือเริ่มนำไปใช้จริง สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
*** ROI คือตัวแปร
หนึ่งในสัญญาณสำคัญที่รายงานชี้ให้เห็น คือ องค์กรไทยเชื่อมโยง ESG เข้ากับผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดย 65% ระบุว่าการลดต้นทุนการดำเนินงานคือประโยชน์สูงสุดจากโครงการด้านความยั่งยืน และ 45% มองว่า ESG จะนำไปสู่นวัตกรรมและรายได้ใหม่ ขณะที่ 50% เร่งลงทุนด้านความยั่งยืนหลังเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ชัดเจนขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่ข้อมูล เนื่องจาก 48% ขององค์กรกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่ายังไม่สามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้านความยั่งยืนได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการนำ AI ขั้นสูงและ Agentic AI มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
รายงานยังชี้ว่า ความตระหนักด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ AI ในไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก 7% เป็น 42% ภายในปีเดียว สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่แนวคิด Green AI ที่ไม่เพียงฉลาด แต่ต้องประหยัดพลังงานและลดคาร์บอน
นายริคาร์โด ดาวิลา ผู้จัดการทั่วไป ด้านโซลูชันพันธมิตรระดับองค์กร ไมโครซอฟท์ ระบุว่า องค์กรชั้นนำเริ่มใช้ AI เชิงคาดการณ์เพื่อ “นำเกม” ความยั่งยืน แทนการตามหลังด้วยการรายงานข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งทำให้ความยั่งยืนกลายเป็นขีดความสามารถเชิงปฏิบัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง
“ผลการศึกษา Global Sustainability Barometer ประจำปี 2025 ชี้ให้เห็นว่าองค์กรชั้นนำมากกว่าครึ่งใช้ AI เชิงคาดการณ์ (predictive AI) เพื่อคาดการณ์และรับมือความท้าทายด้านความยั่งยืน มากกว่าใช้เป็นเพียงแค่ติดตามและวิเคราะห์เท่านั้น ทำให้มีการนำข้อมูลเชิงคาดการณ์ไปเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศ เพื่อช่วยให้องค์กรทุกแห่งเปลี่ยนความยั่งยืนให้เป็นความสามารถในการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล”
สำหรับภาคธุรกิจไทย ผลการศึกษานี้สะท้อนว่า “ความยั่งยืน” กำลังกลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันใหม่ โดยองค์กรที่สามารถผสานไอที ข้อมูล และ AI เข้ากับกลยุทธ์ ESG ได้ก่อน จะได้เปรียบทั้งด้านต้นทุน การเข้าถึงเงินทุน และความเชื่อมั่นจากตลาดทุน ในระยะถัดไป ช่องว่างด้านคุณภาพข้อมูลและการใช้ AI เชิงลึก จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเศรษฐกิจสีเขียวของไทย.