ทรู ส่ง ‘ถุงกำลังใจ’ 1,000 ชุด ช่วยประชาชนในศูนย์อพยพพื้นที่เสี่ยงชายแดนไทย–กัมพูชา

ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำความสำคัญของการสื่อสารที่มากกว่าแค่สัญญาณโทรศัพท์ แต่คือการเชื่อมโยงน้ำใจและความห่วงใยสู่หัวใจคนไทย ด้วยการส่งมอบ “ถุงกำลังใจ” เพิ่มอีก 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนไทย–กัมพูชา จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายจังหวัด ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของพนักงานทรูจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงานที่อยากส่งกำลังใจไปยังจังหวัดด่านหน้า ได้แก่ สระแก้ว ตราด สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ภายในถุงกำลังใจ ประกอบด้วย อาหารพร้อมรับประทานและสิ่งของจำเป็นที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตในภาวะวิกฤต การส่งต่อความช่วยเหลือครั้งนี้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของทรูในการยืนหยัดอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมเป็นกองหนุนที่สำคัญ เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระลดความเดือดร้อน. ส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยกัน