สรุปดีล Disney x OpenAI = หายนะ Google ?

สรุปดีล Disney x OpenAI สุดยอดความร่วมมือสำคัญที่ไม่เพียงเปิดกว้างให้ชาวเน็ตนำภาพ Mickey Mouse และเหล่าซุปตาร์ Marvel รวมถึง Star Wars ไปสร้างเป็นคอนเทนต์วิดีโอผ่านโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Sora ของ OpenAI ได้ แต่ยังเป็นสัญญาณหายนะของ Google ทั้งในร่ม YouTube และ Gemini
ความคืบหน้าล่าสุด (16 ธันวาคม 2025) พ่อใหญ่ Disney บังคับให้ YouTube ลบวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว โดยเฉพาะวิดีโอ AI บน YouTube ที่บริษัทพร้อมดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม Disney มีท่าทีเดินนโยบาย "AI แบบมีใบอนุญาต" ซึ่งบอกใบ้ภาพรวมทั้ง 2 ด้านของกลยุทธ์ Disney กับ AI อย่างชัดเจน
*** 1 พันล้านดอลล์ 3 ปี
ดิสนีย์ (Disney) นั้นทำข้อตกลงกับโอเพ่นเอไอ (OpenAI) เป็นดีลมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ระยะเวลา 3 ปี
ตัวละครกว่า 200 ตัวจากดิสนีย์, พิกซาร์, มาร์เวล และสตาร์วอร์สจะพร้อมใช้งานในโซระ (Sora) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอด้วย AI ของ OpenAI
ในทางเทคนิก ดิสนีย์ได้ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI และได้รับ warrants สำหรับถือหุ้นเพิ่มเติม
***4 กลุ่มตัวละครเข้าร่วม
ทีมตัวละครคลาสสิกของ Disney นั้นมาครบหมด ทั้งมิกกี้เมาส์ และมินนี่เมาส์
ยังมีตัวละครยอดนิยมจากภาพยนตร์ Frozen, Moana, Toy Story, The Lion King และ Monsters Inc.
สำหรับมาร์เวล ฮีโร่ตัวพ่อทั้ง Iron Man, Black Panther, Loki และ Groot เดินทัพมาอย่างแน่น
ที่สำคัญคือสตาร์วอร์ส ทั้ง Darth Vader และ Mandalorian ถูกรวมลงในดีลนี้อย่างชื่นมื่น
*** 3 ฟีเจอร์ ผู้ใช้พร้อมพ์เพลิน
ผู้ใช้ Sora สามารถสร้างวิดีโอสั้นบนโซเชียลมีเดียด้วยตัวละคร Disney ผ่านการใส่ prompt ตามชอบ
Disney จะคัดสรรวิดีโอที่แฟนๆ สร้างขึ้นมาโชว์บน Disney+
ทั้งหมดนี้แปลว่า Disney จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมกลายเป็นผู้สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง
*** Disney ได้ใช้ด้วย
สำหรับการใช้งานภายใน Disney เจ้าพ่อคอนเทนต์จะนำ ChatGPT และ OpenAI APIs มาใช้ภายในองค์กร
รายงานระบุว่า Disney จะใช้เทคโนโลยีของ OpenAI สนับสนุนการพัฒนาไอเดีย การเขียนบท และการสำรวจคอนเซ็ปต์เบื้องต้น
ดีลนี้มาครบทุกมาตรการคุ้มครอง มีทั้งการควบคุมเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย การปกป้องสิทธิ์ผู้สร้างสรรค์ และนโยบายการใช้งานที่เข้มงวดเพื่อควบคุมวิธีที่ตัวละครปรากฏในวิดีโอที่สร้างด้วย AI
***ผู้บริหาร 2 ค่ายชื่นมื่น
โรเบิร์ต ไอเกอร์ (Robert A. Iger) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Disney กล่าวถึงดีลกับ OpenAI ครั้งนี้ว่า AI จะช่วยขยายมรดกการเล่าเรื่องของ Disney อย่างเป็นธรรมชาติ
หัวเรือใหญ่ Disney เชื่อว่า AI สามารถเพิ่มความเป็นไปได้ทางสร้างสรรค์โดยไม่ลดทอนจินตนาการของมนุษย์ พร้อมยืนยันว่าการร่วมมือนี้จะขยายการเล่าเรื่องผ่าน AI อย่างรอบคอบและรับผิดชอบ พร้อมเคารพและปกป้องครีเอเตอร์ทุกราย
ฝั่งแซม อัลต์แมน (Sam Altman) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI นั้นโปรยยาหอมว่า Disney เป็นมาตรฐานของงานสร้างสรรค์เรื่องราว เป้าหมายความร่วมมือนี้จึงเป็นการสร้างเครื่องมือที่เสริม ไม่ใช่ลดทอนความมหัศจรรย์ของ Disney แน่นอนว่าดีลนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัท AI และผู้นำด้านงานสร้างสรรค์ นั้นสามารถทำงานร่วมกันอย่างรับผิดชอบได้
*** ผลลัพท์จากดีลไม่ธรรมดา
ดีลนี้เป็นการทดลองรูปแบบใหม่ของการสร้างสรรค์ร่วมกัน ที่กลุ่มแฟนจะไม่ได้แค่รับชม แต่มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง
บริการอย่างดิสนีย์พลัส (Disney+) จะกลายเป็นทั้งแพลตฟอร์มรับชมและพื้นที่สร้างสรรค์แบบอินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งเป็นนิมิตหมายใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงและวงการเทคโนโลยี ที่ไม่เคยมีความร่วมมือลักษณะนี้มาก่อน
ดีลครั้งนี้จึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจจากการผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิมสู่การให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าทางการตลาดและการสร้างรายได้ของทั้ง 2 บริษัทในระยะยาว
*** ดีลนี้ใครตาย?
ดีลนี้นำไปสู่การตั้งคำถามถึงอนาคตของอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ และบทบาทของ AI ในกระบวนการผลิตคอนเทนต์
ในขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะเลิกจ้างพนักงานอีกกี่รายในอนาคต แต่พ่อใหญ่ Disney ได้ตัดสินใจเฉือดนิ่มๆกับผู้เล่นรายอื่นในวงการแพลตฟอร์มแล้ว ล่าสุดคือการบีบให้ยูทูบ (YouTube) ของ Google ลบวิดีโอ AI ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่ง Google ก็เริ่มลบวิดีโอที่สร้างด้วย AI ที่มีตัวละคร Disney จาก YouTube หลังได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ
รายงานระบุว่าวิดีโอหลายรายการที่ใช้ตัวละครอย่าง Mickey Mouse, Deadpool, Moana และตัวละคร Star Wars ถูกลบในช่วงกลางธันวาคม 2025
ข้อกล่าวหาของ Disney ต่อ Google นั้นไม่ได้หยุดแค่ผู้ใช้ที่อัปโหลดคลิปที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะในจดหมาย Disney ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่ Google ใช้ภาพยนตร์และรายการทีวีที่มีลิขสิทธิ์ในการฝึกโมเดล AI เช่น Veo และ Nano Banana โดยไม่ได้รับอนุญาต
Google ยังไม่ได้ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างเป็นทางการ แม้ว่าที่ผ่านมา เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นั้นทำให้การสร้างเนื้อหาภาพมืออาชีพนั้นง่ายขึ้น คลิปสั้นที่มีตัวละครดังจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบน YouTube และมักเลือนเส้นแบ่งระหว่างผลงานที่กลุ่มแฟนหยิบมาสร้างสรรค์ต่อ (fan edits), การใช้แรงบันดาลใจ และการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง ซึ่งวิดีโอเหล่านี้มักอยู่บนแพลตฟอร์มนานพอที่จะเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากก่อนจะถูกลบ
ก่อนหน้า YouTube พ่อใหญ่ Disney เคยดำเนินการกับบริการอย่าง Character.AI มาก่อน และปัจจุบันกำลังฟ้องบริการสร้างภาพด้วย AI หรือ image generator รายอื่น เช่น Midjourney และ Hailuo โดยอ้างว่าผลลัพธ์ของโมเดล AI นั้นเป็นการทำซ้ำภาพตัวละครและโลกที่มีลิขสิทธิ์ของ Disney
จุดยืนของ Disney จึงถูกมองว่าชัดเจน นั่นคือเครื่องมือ AI จะข้ามเส้นของ Disney เมื่อทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ Disney ก็ไม่ได้ปฏิเสธ AI โดยสิ้นเชิง เพราะได้ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI เพียงไม่กี่วันหลังจากการลบวิดีโอบน YouTube
บทสรุปของดีลนี้ จึงอาจเป็นความท้าทายของ Google และ YouTube ก็ได้.