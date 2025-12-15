ระเบิดไวรัล Reze Dance คลิป 17 วินาทีเขย่า X ทะลุ 140 ล้านวิว

อีกปรากฏการณ์แสดงพลังโซเชียลมีเดียแห่งปี เมื่อศิลปินดังจากญี่ปุ่น "Kenshi Yonezu" หรือ @hachi_08 บน X ได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้น 17 วินาที แต่สามารถเรียกยอดชมได้เกิน 141 ล้านวิวในเวลา 3 วัน
ไวรัลนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2025 ศิลปินผู้สร้างการ์ตูนมังงะระดับตำนานอย่าง Kenshi Yonezu หรือบัญชี @hachi_08 บน X ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 17 วินาที เป็นแอนิเมชันพิเศษจากสตูดิโอ MAPPA แสดงภาพตัวละคร "Reze" จากภาพยนตร์ Chainsaw Man: Reze Arc กำลังเต้นท่าน่ารักสดใส ตามจังหวะเพลง IRIS OUT ซึ่งเป็นเพลงธีมหลักที่ Kenshi Yonezu แต่งให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะ
「IRIS OUT」 #レゼダンス #チェンソーマン #RezeDance #ChainsawMan #IRISOUT pic.twitter.com/MvJv1z3Ypb— 米津玄師 ハチ (@hachi_08) December 12, 2025
คลิปนี้ไม่ใช่แค่เต้นธรรมดา แต่เป็นท่าเต้นที่สะดุดตา มีการชี้มือโพสต์พร้อมก้าวขาด้วยสเต็ปสุดคูล และจบด้วยท่ายกขาที่ทำให้แฟนคลับทั่วโลกตามมาชมความน่ารักผสมความเท่ของ Reze บวกกับเพลงฮิตที่กำลังแรง ทำให้คลิปนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ทันที
จากข้อมูลบน X ล่าสุด วิดีโอนี้ทำยอดวิวเกิน 140 ล้านวิวในเวลาไม่ถึง 3 วัน ยอดไลค์มากกว่า 1.48 ล้านไลก์ กลายเป็นโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับอนิเมะที่มีไลค์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ X ทะลุสถิติเดิมไปเรียบร้อย
โพสต์นี้ถูกรีโพสต์เกิน 254,000 ครั้ง มีการแสดงความเห็นในคอมเมนต์หลายหมื่นครั้ง ทำให้การมีส่วนร่วมของโพสต์เพิ่มขึ้นสูง
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเป็นไวรัลของคลิปนี้ คือแฟนคลับเริ่มทำ dance cover บน TikTok และ X โดยหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ในช่วงเช้าวันที่ 12 ธันวาคม และยอดวิวพุ่งเป็นหลักล้านภายในไม่กี่ชั่วโมง
めちゃくちゃありがとう！🫨 https://t.co/0Rzlf4snJt— 米津玄師 ハチ (@hachi_08) November 28, 2025
วันถัดมา กลุ่มแฟนจึงเริ่มทำ dance cover บน TikTok และ X ซึ่งจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม ยอดวิวยังคงเพิ่มขึ้นแบบหยุดไม่อยู่ และมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็น dance challenge ระดับโลก
*** X ปรับอัลกอริทึม?
หากจะวิเคราะห์ว่าทำไมคลิป Reze Dance จึงไวรัลยิ่งใหญ่เช่นนี้ คำตอบไม่ได้มีเพียงความน่ารักแปลกใหม่ของแอนิเมชัน แต่ยังมีเทคโนโลยีเบื้องหลัง เพราะในปี 2025 อัลกอริทึมของ X ถูกปรับให้โปรโมทวิดีโอสั้นที่มีเอนเกจเมนต์สูงมากขึ้น
@arimekku reze dance!! the offical iris out choreo is too cute i had to recreate #chainsawman #reze #rezecosplay #csm #dance ♬ オリジナル楽曲 - 米津玄師 ハチ
Kenshi Yonezu ถือเป็นศิลปินที่โพสต์น้อยมาก การที่ศิลปินโพสต์ลงคลิปนี้เองจึงสร้างความตื่นเต้นสุดๆ ให้กลุ่มแฟน ท่ามกลางกรอบเวลาที่เหมาะเจาะกับภาพยนตร์ Chainsaw Man Reze Arc กำลังเข้าฉายเต็มเรื่อง อย่างไรก็ตาม อัลกอริทึมของ X ถูกมองเป็นส่วนสำคัญของไวรัลรอบนี้ เนื่องจากการปรับให้โปรโมท short-form video ที่มี engagement สูงมากขึ้นในปี 2025 ดังนั้นเมื่อคลิปนี้มีการกดไลก์และรีโพสต์สูงตั้งแต่แรก จึงทำให้วิดีโอถูกแสดงหรือ push ไปยังเพจ For You ของผู้ใช้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
นี่คือตัวอย่างชัดเจนของพลังวิดีโอสั้นในยุคดิจิทัล ทำให้คลิปสั้น 17 วินาที สามารถสร้างเทรนด์ใหม่ และเชื่อมโยงกลุ่มแฟนนับล้านคนทั่วโลกได้ในพริบตา.