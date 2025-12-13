Brother อู้ฟู่!! (Cyber Weekend)

ไม่เรียกว่าอู้ฟู่ได้อย่างไร สำหรับบราเดอร์ (Brother) ที่ทุ่ม 30 ล้านบาทลุยจัดแคมเปญซื้อเครื่องพิมพ์ลุ้นรับรถเบนซ์ Mercedes-Benz EQE SUV โดยบอกว่าเป็นการจัดหนักจัดใหญ่แจกเต็มที่สุดตั้งแต่วงการพรินเตอร์เคยมีมา และเชื่อว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดในวงการไอทีไทย
Brother ไม่ได้หวั่นใจกับการทุ่มงบประมาณการตลาดสำหรับแคมเปญนี้ ทั้งที่ทำให้งบประมาณการตลาดรวมของปี 2025 สูงขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหตุผลเพราะ Brother สามารถทำยอดขายเครื่องพิมพ์อิงค์ซีรีส์ได้เพิ่มขึ้นถึง 40% ต่อไตรมาส สวนทางตลาดโดยรวมที่ไม่ได้โตเท่านี้
Brother นั้นเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2451 โดยเริ่มต้นจากการซ่อมและผลิตจักรเย็บผ้าในนาโกย่า จนขยายธุรกิจสู่เครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและเลเซอร์ รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องเย็บผ้าสำหรับงานคราฟต์ ปัจจุบันเป็นบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก ท่ามกลางพนักงานกว่า 42,000 คน
ล่าสุด Brother Industries จากญี่ปุ่นประกาศว่าทำรายได้ไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ จากยอดขายเครื่องพิมพ์ที่แข็งแกร่ง จากรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 (สิ้นสุดเดือนกันยายน 2568) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ชี้ว่ารายได้รวม Brother Industries เพิ่มขึ้น 5.7% เป็น 224,700 ล้านเยน (ประมาณ 45,908 ล้านบาท) โดยธุรกิจเครื่องพิมพ์และโซลูชัน (Printing & Solutions - P&S) รายได้เพิ่มเป็น 138,500 ล้านเยน (ราว 28,296 ล้านบาท) เติบโต 4.5%
***โตสวนกระแส น้ำท่วมใต้ไม่กระทบ
“ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนัก แม้ว่าตลอดปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว, ปัญหาน้ำท่วม, ปัญหาชายแดน, ไปจนถึงเรื่องภาษีของทรัมป์ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้คนไทย มากกว่า 95% เชื่อว่าเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดี
Brother จึงตัดสินใจตอบแทนคืนความสุขให้กับลูกค้า ด้วยแคมเปญล่าสุด “บราเดอร์ อิงก์แทงก์ เล่นใหญ่ แจกเบนซ์ ฟินยกกำลัง 3” โดยยืนยันว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดแคมเปญนี้ เป็นการใช้กำไรและงบการตลาดที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยไม่ได้เป็นการชักเนื้อมาทำแคมเปญนี้เลยแม้แต่น้อย
เหตุผลที่ทำให้แคมเปญล่าสุด ดันตัวเลขงบการตลาดรวมของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมามีทั้งงบสื่อ (Media), งบอัดฉีดดีลเลอร์ (Incentive), งบกิจกรรม, และงบของแถมทั้งหมด ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินและการตลาดเชิงรุกของ Brother ในปีนี้
แคมเปญแจกเบนซ์ ฟินยกกำลัง 3 นี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2025 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2026 เพียงซื้อเครื่องพิมพ์ Ink Tank 3 รุ่นที่ร่วมรายการ (DCP-T230, T430W, และ T530 DW) ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 3,000 กว่าบาท ถึง 5,790 บาท ก็จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชครวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เพราะมีส่วนลดพิเศษสูงสุด 10% ณ จุดขาย และของแถมพรีเมียมอย่างเก้าอี้แคมปิ้ง โดยใครสมัครสมาชิก Line Official Account ของ Brother Thailand และอัปโหลดใบกำกับภาษีหรือ Invoice ก็จะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่คือทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 30 เส้น, โทรศัพท์มือถือ iPhone Air สีขาว 256 GB จำนวน 18 เครื่อง และรางวัลใหญ่ที่สุด คือรถยนต์ Mercedes-Benz EQE SUV ซึ่งเป็น EV 100% (เทียบเท่า E-Class) จำนวน 1 คัน
“โอกาสที่จะได้รับรางวัลนั้น ง่ายกว่าไปซื้อหวยหรือถูกลอตเตอรี่อย่างแน่นอน” ธีรวุธ กล่าว
ธีรวุธยังกล่าวถึงมาตรการที่ Brother เตรียมออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ว่าจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือการสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจะมีมาตรการสำหรับลูกค้าเดิม กรณีเครื่องพิมพ์ที่เสียหายและสามารถซ่อมแซมได้ Brother จะลดค่าซ่อมให้ฟรี และค่าอะไหล่ในราคาพิเศษ
“สำหรับเครื่องที่เสียหายหนัก หากเครื่องพิมพ์เสียหายจนไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทางบริษัทมีนโยบายเทรดอิน คือลูกค้าสามารถนำเครื่องเก่ามาแลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ และรับราคาพิเศษไปเลย”
กลุ่มที่ 2 คือการดูแลพนักงานของ Brother บริษัทมีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลว่าพนักงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เพียงใด และบริษัทได้เตรียมงบประมาณไว้ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานสามารถฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้ได้มากที่สุด และกลุ่มที่ 3 คือการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดย Brother ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการนำรถและเครื่องมือต่าง ๆ ไปช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่เกิดเหตุอย่างหาดใหญ่
***ยังไม่ฝันขึ้นเบอร์ 1
“กิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์” ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าลูกค้าในตลาดเครื่องพิมพ์บางกลุ่มอาจภักดีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเสมอ แต่มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่อยู่ชั้นระดับกลาง ที่พร้อมจะพิจารณาโปรโมชั่นและรีวิวที่ดีของแบรนด์ต่างๆ แคมเปญนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้
แม้จะทุ่มงบประมาณและแจกรางวัลขนาดใหญ่ แต่ Brother ก็ไม่ได้คาดหวังที่จะขึ้นเป็น เบอร์ 1 ในระยะสั้น เพราะเชื่อว่าหากทำโปรโมชั่นแรง แล้วขึ้นเบอร์ 1 ชั่วครามนั้นเป็นการเติบโตที่ไม่มั่นคง Brother จึงเลือกที่จะเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น โดยมีการ ประชุมติดตามยอดขายทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากดีลเลอร์และปรับแผนการตลาดตลอดเวลา
สำหรับแคมเปญนี้ Brother คาดหวังยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ในแง่จำนวนเครื่องเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (Year on Year)
ซึ่งจะส่งให้ Brother อู้ฟู่ขึ้นอีกแน่นอน.