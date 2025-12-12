ทรู ชูแนวคิด Power Up Sportsmanship จุดพลังแห่งกีฬา ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

“Power Up Sportsmanship” คือแนวคิดของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นทางการในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งไม่เพียงมุ่งดูแลสัญญาณเครือข่ายให้พร้อมที่สุด แต่ยังสะท้อนถึงจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการสร้างความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น
นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีเป็นพลังที่เชื่อมต่อผู้คน สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่าย และสนับสนุนจิตวิญญาณแห่ง “น้ำใจนักกีฬา” ให้ขยายจากในสนาม สู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศ
เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพแนวคิดนี้ชัดเจนขึ้น โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ถ่ายทอดมุมมองเชิงกลยุทธ์และและภารกิจที่ทรูมุ่งมั่นในเวทีระดับชาติครั้งนี้ เพื่อให้เป็น “ที่หนึ่งไปกับซีเกมส์ ที่หนึ่งไปกับ True5G”
Power Up Sportsmanship น้ำใจนักกีฬามีพลังที่ส่งต่อได้
“แนวคิด Power Up Sportsmanship สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘POWER UP NATION’S SMILE พร้อม! UP สัญญาณ UP ความสุข’ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายทรู หลังการรวมเสาสัญญาณและคลื่นความถี่ของทรู-ดีแทคเข้าด้วยกัน ทำให้สัญญาณ 4G/5G เร็วขึ้น ครอบคลุมขึ้น และเสถียรขึ้นทั่วประเทศ” โอลิเวอร์ เล่าถึงจุดเริ่มต้น
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทรูมีภารกิจสนับสนุนวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความพิเศษของปีนี้คือประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทำให้ทรูได้นำโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งของ Telco-Tech Company มาผสานเข้ากับคุณค่าที่สำคัญที่สุดของกีฬา คือ “น้ำใจนักกีฬา” ที่อยากส่งต่อสู่หัวใจคนไทยทุกคน
“เพราะเราเชื่อว่า กีฬาเป็นมากกว่าแค่การแข่งขัน แต่คือพลังที่หล่อหลอมให้ผู้คนเติบโต ทั้งในความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ ด้วยความเชื่อนี้เราจึงอยากผลักดันให้กีฬาอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน พร้อมไปกับมองเห็นคุณค่าของน้ำใจนักกีฬา ที่ไม่ใช่แค่ในสนามแข่งขัน แต่นำมาใช้ได้ในชีวิตของเราได้ ผมเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีที่สุด คือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมของเรา” เขาอธิบาย
เบื้องหลังแนวคิดนี้ คือการผนึกกำลังกันของบริษัทในเครือทรู ที่ที่ร่วมกันระดมศักยภาพทั้งหมดเพื่อสร้าง Ecosystem ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ให้รองรับมหกรรมการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยโอลิเวอร์เรียกว่าเป็น ‘ประวัติศาสตร์หน้าใหม่’ ขององค์กรและประเทศไทย
“ความท้าทายคือ เราต้องทำงานร่วมกันทั้งบริษัทและทั้งเครือ เพื่อให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงในแง่ของเทคโนโลยีที่พร้อมที่สุด แต่ยังต้องสร้างคุณค่าในเชิงสังคมและการเชื่อมต่อผู้คน สิ่งที่เราทำร่วมกันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นที่หนึ่งได้จริง” เขากล่าว
กลยุทธ์ Power Up Sportsmanship ที่มากกว่าการสนับสนุนกีฬา
จากการทำงานร่วมกันของทรูและบริษัทในเครือ แนวคิด Power Up Sportsmanship จึงต่อยอดให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม ที่ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนกีฬา แต่เป็นภาพแทนของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ และสะท้อนบทบาทของทรูในฐานะ Telco-Tech Company ของไทยอย่างแท้จริง
บทบาทหนึ่งที่สำคัญของทรูคือ การเชื่อมต่อพลังของคนไทยทั้งประเทศ ให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีเกมส์ได้ในฐานะผู้ร่วมส่งพลังเชียร์สู่ทัพนักกีฬาไทย ผ่านประสบการณ์รับชมที่เข้าถึงได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ
“สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค ที่มีอยู่ในฐานลูกค้ากว่า 50 ล้านราย สามารถชมการแข่งขันติดขอบจอมือถือผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ได้ทันที เพื่อส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทย ทรูมีความยินดีที่จะเป็น ‘สัญญาณแห่งความสุข’ เชื่อมต่อให้คนไทยได้รับชมกีฬา และส่งแรงเชียร์แรงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” โอลิเวอร์อธิบาย
นอกจากนี้ ทรูได้ออกแบบ 3 กลยุทธ์ Power Up เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งชาวไทยและผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ โดยมุ่งหวังให้การเชื่อมต่อกันทางเทคโนโลยีสร้างความหมายร่วมกัน
· Power Up Network ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของไทย สู่ประสบการณ์ระดับอาเซียน
ซีเกมส์ครั้งนี้เป็นเวทีพิสูจน์ One Network ที่แข็งแกร่งที่สุดของทรู ผ่านการวางโครงข่ายกว่า 130 จุด ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและพื้นที่สำคัญ เพื่อให้ทุกโมเมนต์ของการชม-เชียร์-แชร์ เกิดขึ้นบนสัญญาณที่ดีที่สุด
· Power Up Athletes ดูแลนักกีฬา ตั้งแต่สนามแข่งขันถึงชีวิตประจำวัน
มอบซิม True5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง 11 ประเทศ เพื่อให้สื่อสารได้ราบรื่น และเชียร์เพื่อนร่วมทีมผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ทำให้ไทยเป็นเจ้าภาพที่ดูแลนักกีฬาทั้งในสนามและในชีวิตประจำวัน
· Power Up the Press เสริมพลังสื่อมวลชน ถ่ายทอดทุกข่าวสารสู่สายตาอาเซียน
ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ Wi-Fi จาก True Online ในศูนย์สื่อทุกจังหวัด เพื่อให้สื่อมวลชนนานาชาติรายงานข่าวได้แบบเรียลไทม์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้การเล่าเรื่องราวการแข่งขันและภาพลักษณ์ของประเทศไทยส่งต่อสู่สายตาผู้ชมทั่วภูมิภาคอย่างครบถ้วน
เทคโนโลยีที่มีความหมายมากกว่าความเร็ว
“การทำงานในมหกรรมกีฬาครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน เราบริหารจัดการเรื่อง Zero Waste ให้มีประสิทธิภาพที่สุด ดูแลเรื่อง Carbon Footprint อย่างรอบคอบ และนำมิติด้านความยั่งยืนมาเป็นแกนหลักในการจัดการทุกขั้นตอน” โอลิเวอร์เล่าถึงเบื้องหลังการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบทบาทของทรูในฐานะองค์กรที่ติดอันดับความยั่งยืนระดับโลกของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
อีกหนึ่งหัวใจความรับผิดชอบที่ทรูให้ความสำคัญเหนือกว่าความเร็วและความครอบคลุมของเครือข่าย คือเรื่องความปลอดภัย ที่ทุกคนจะได้รับการปกป้องทันทีเมื่อใช้งานเครือข่ายทรู ผ่านเทคโนโลยี True CyberSafe ที่คอยเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง
“ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราแข่งกันที่ความเร็ว แต่วันนี้ต้องเพิ่มอีก ‘S’ คือ Safety ทรูเป็นเจ้าเดียวที่ลงทุนพัฒนาในเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์เพื่อดูแลลูกค้า ทุกสัญญาณของทรูจึงเป็นสัญญาณที่ปลอดภัย True CyberSafe สามารถบล็อก SMS หรือลิงก์
แปลกปลอม หรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนเบอร์ที่มีความเสี่ยง เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราจึงต้องสร้างความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างคุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับจากเทคโนโลยีจริงๆ” โอลิเวอร์เน้นย้ำ
พลังสัญญาณ พลังใจ และพลังของน้ำใจนักกีฬา
เมื่อถามถึงโมเมนต์ที่อยากให้คนไทยจดจำทรูในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ โอลิเวอร์ตอบชัดเจนว่า “ผมอยากให้คนไทยคิดถึง True5G ที่นอกจากเร็ว แรง ไว ยังมาพร้อมกับความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือ”
สำหรับนิยามของทรูในซีเกมส์ครั้งนี้ เขาอยากให้ผู้คนนึกถึง ‘น้ำใจนักกีฬา’ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ทรูต้องการสื่อความหมายและส่งต่อให้คนไทย
“จะดีมากกว่า ถ้ากีฬาไม่ได้จบในสนามแข่งขัน แต่อยู่ในหัวใจทุกคน ทรูอยากผลักดันให้กีฬาอยู่ในชีวิตของคนไทย ในทุกโมเมนต์ที่มีความหมาย ยิ่งถ้าเยาวชนรุ่นใหม่ของเรานำแนวคิดในเชิงน้ำใจนักกีฬามาใช้ เช่น มีความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตัวเอง เคารพกติกาแม้ไม่มีใครคอยจับผิด และยอมรับผลลัพธ์ด้วยความถ่อมตัวแม้ในวันที่ชัยชนะไม่ใช่ของเรา ผมเชื่อว่าคุณค่าเหล่านี้มีพลังส่งต่อกันได้ และนั่นคือคุณค่าที่ทรูอยากเชื่อมสู่หัวใจของคนไทยทุกคน”
สุดท้าย ในวันที่บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเริ่มคึกคักมีสีสัน โอลิเวอร์กล่าวทิ้งท้ายว่า
“อยากชวนให้ทุกคนส่งพลังเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยก้าวไปเป็นที่หนึ่งในซีเกมส์ ทรูขออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย และอยู่เบื้องหลังทุกบรรยากาศที่มีความหมาย ในวันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์”
นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีเป็นพลังที่เชื่อมต่อผู้คน สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่าย และสนับสนุนจิตวิญญาณแห่ง “น้ำใจนักกีฬา” ให้ขยายจากในสนาม สู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศ
เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพแนวคิดนี้ชัดเจนขึ้น โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ถ่ายทอดมุมมองเชิงกลยุทธ์และและภารกิจที่ทรูมุ่งมั่นในเวทีระดับชาติครั้งนี้ เพื่อให้เป็น “ที่หนึ่งไปกับซีเกมส์ ที่หนึ่งไปกับ True5G”
Power Up Sportsmanship น้ำใจนักกีฬามีพลังที่ส่งต่อได้
“แนวคิด Power Up Sportsmanship สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘POWER UP NATION’S SMILE พร้อม! UP สัญญาณ UP ความสุข’ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายทรู หลังการรวมเสาสัญญาณและคลื่นความถี่ของทรู-ดีแทคเข้าด้วยกัน ทำให้สัญญาณ 4G/5G เร็วขึ้น ครอบคลุมขึ้น และเสถียรขึ้นทั่วประเทศ” โอลิเวอร์ เล่าถึงจุดเริ่มต้น
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทรูมีภารกิจสนับสนุนวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความพิเศษของปีนี้คือประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทำให้ทรูได้นำโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งของ Telco-Tech Company มาผสานเข้ากับคุณค่าที่สำคัญที่สุดของกีฬา คือ “น้ำใจนักกีฬา” ที่อยากส่งต่อสู่หัวใจคนไทยทุกคน
“เพราะเราเชื่อว่า กีฬาเป็นมากกว่าแค่การแข่งขัน แต่คือพลังที่หล่อหลอมให้ผู้คนเติบโต ทั้งในความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ ด้วยความเชื่อนี้เราจึงอยากผลักดันให้กีฬาอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน พร้อมไปกับมองเห็นคุณค่าของน้ำใจนักกีฬา ที่ไม่ใช่แค่ในสนามแข่งขัน แต่นำมาใช้ได้ในชีวิตของเราได้ ผมเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีที่สุด คือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมของเรา” เขาอธิบาย
เบื้องหลังแนวคิดนี้ คือการผนึกกำลังกันของบริษัทในเครือทรู ที่ที่ร่วมกันระดมศักยภาพทั้งหมดเพื่อสร้าง Ecosystem ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ให้รองรับมหกรรมการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยโอลิเวอร์เรียกว่าเป็น ‘ประวัติศาสตร์หน้าใหม่’ ขององค์กรและประเทศไทย
“ความท้าทายคือ เราต้องทำงานร่วมกันทั้งบริษัทและทั้งเครือ เพื่อให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงในแง่ของเทคโนโลยีที่พร้อมที่สุด แต่ยังต้องสร้างคุณค่าในเชิงสังคมและการเชื่อมต่อผู้คน สิ่งที่เราทำร่วมกันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นที่หนึ่งได้จริง” เขากล่าว
กลยุทธ์ Power Up Sportsmanship ที่มากกว่าการสนับสนุนกีฬา
จากการทำงานร่วมกันของทรูและบริษัทในเครือ แนวคิด Power Up Sportsmanship จึงต่อยอดให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม ที่ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนกีฬา แต่เป็นภาพแทนของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ และสะท้อนบทบาทของทรูในฐานะ Telco-Tech Company ของไทยอย่างแท้จริง
บทบาทหนึ่งที่สำคัญของทรูคือ การเชื่อมต่อพลังของคนไทยทั้งประเทศ ให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีเกมส์ได้ในฐานะผู้ร่วมส่งพลังเชียร์สู่ทัพนักกีฬาไทย ผ่านประสบการณ์รับชมที่เข้าถึงได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ
“สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค ที่มีอยู่ในฐานลูกค้ากว่า 50 ล้านราย สามารถชมการแข่งขันติดขอบจอมือถือผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ได้ทันที เพื่อส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทย ทรูมีความยินดีที่จะเป็น ‘สัญญาณแห่งความสุข’ เชื่อมต่อให้คนไทยได้รับชมกีฬา และส่งแรงเชียร์แรงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” โอลิเวอร์อธิบาย
นอกจากนี้ ทรูได้ออกแบบ 3 กลยุทธ์ Power Up เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งชาวไทยและผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ โดยมุ่งหวังให้การเชื่อมต่อกันทางเทคโนโลยีสร้างความหมายร่วมกัน
· Power Up Network ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของไทย สู่ประสบการณ์ระดับอาเซียน
ซีเกมส์ครั้งนี้เป็นเวทีพิสูจน์ One Network ที่แข็งแกร่งที่สุดของทรู ผ่านการวางโครงข่ายกว่า 130 จุด ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและพื้นที่สำคัญ เพื่อให้ทุกโมเมนต์ของการชม-เชียร์-แชร์ เกิดขึ้นบนสัญญาณที่ดีที่สุด
· Power Up Athletes ดูแลนักกีฬา ตั้งแต่สนามแข่งขันถึงชีวิตประจำวัน
มอบซิม True5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง 11 ประเทศ เพื่อให้สื่อสารได้ราบรื่น และเชียร์เพื่อนร่วมทีมผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ทำให้ไทยเป็นเจ้าภาพที่ดูแลนักกีฬาทั้งในสนามและในชีวิตประจำวัน
· Power Up the Press เสริมพลังสื่อมวลชน ถ่ายทอดทุกข่าวสารสู่สายตาอาเซียน
ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ Wi-Fi จาก True Online ในศูนย์สื่อทุกจังหวัด เพื่อให้สื่อมวลชนนานาชาติรายงานข่าวได้แบบเรียลไทม์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้การเล่าเรื่องราวการแข่งขันและภาพลักษณ์ของประเทศไทยส่งต่อสู่สายตาผู้ชมทั่วภูมิภาคอย่างครบถ้วน
เทคโนโลยีที่มีความหมายมากกว่าความเร็ว
“การทำงานในมหกรรมกีฬาครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน เราบริหารจัดการเรื่อง Zero Waste ให้มีประสิทธิภาพที่สุด ดูแลเรื่อง Carbon Footprint อย่างรอบคอบ และนำมิติด้านความยั่งยืนมาเป็นแกนหลักในการจัดการทุกขั้นตอน” โอลิเวอร์เล่าถึงเบื้องหลังการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบทบาทของทรูในฐานะองค์กรที่ติดอันดับความยั่งยืนระดับโลกของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
อีกหนึ่งหัวใจความรับผิดชอบที่ทรูให้ความสำคัญเหนือกว่าความเร็วและความครอบคลุมของเครือข่าย คือเรื่องความปลอดภัย ที่ทุกคนจะได้รับการปกป้องทันทีเมื่อใช้งานเครือข่ายทรู ผ่านเทคโนโลยี True CyberSafe ที่คอยเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง
“ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราแข่งกันที่ความเร็ว แต่วันนี้ต้องเพิ่มอีก ‘S’ คือ Safety ทรูเป็นเจ้าเดียวที่ลงทุนพัฒนาในเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์เพื่อดูแลลูกค้า ทุกสัญญาณของทรูจึงเป็นสัญญาณที่ปลอดภัย True CyberSafe สามารถบล็อก SMS หรือลิงก์
แปลกปลอม หรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนเบอร์ที่มีความเสี่ยง เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราจึงต้องสร้างความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างคุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับจากเทคโนโลยีจริงๆ” โอลิเวอร์เน้นย้ำ
พลังสัญญาณ พลังใจ และพลังของน้ำใจนักกีฬา
เมื่อถามถึงโมเมนต์ที่อยากให้คนไทยจดจำทรูในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ โอลิเวอร์ตอบชัดเจนว่า “ผมอยากให้คนไทยคิดถึง True5G ที่นอกจากเร็ว แรง ไว ยังมาพร้อมกับความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือ”
สำหรับนิยามของทรูในซีเกมส์ครั้งนี้ เขาอยากให้ผู้คนนึกถึง ‘น้ำใจนักกีฬา’ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ทรูต้องการสื่อความหมายและส่งต่อให้คนไทย
“จะดีมากกว่า ถ้ากีฬาไม่ได้จบในสนามแข่งขัน แต่อยู่ในหัวใจทุกคน ทรูอยากผลักดันให้กีฬาอยู่ในชีวิตของคนไทย ในทุกโมเมนต์ที่มีความหมาย ยิ่งถ้าเยาวชนรุ่นใหม่ของเรานำแนวคิดในเชิงน้ำใจนักกีฬามาใช้ เช่น มีความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตัวเอง เคารพกติกาแม้ไม่มีใครคอยจับผิด และยอมรับผลลัพธ์ด้วยความถ่อมตัวแม้ในวันที่ชัยชนะไม่ใช่ของเรา ผมเชื่อว่าคุณค่าเหล่านี้มีพลังส่งต่อกันได้ และนั่นคือคุณค่าที่ทรูอยากเชื่อมสู่หัวใจของคนไทยทุกคน”
สุดท้าย ในวันที่บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเริ่มคึกคักมีสีสัน โอลิเวอร์กล่าวทิ้งท้ายว่า
“อยากชวนให้ทุกคนส่งพลังเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยก้าวไปเป็นที่หนึ่งในซีเกมส์ ทรูขออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย และอยู่เบื้องหลังทุกบรรยากาศที่มีความหมาย ในวันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์”