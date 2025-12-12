xs
xsm
sm
md
lg

ทรู ชูแนวคิด Power Up Sportsmanship จุดพลังแห่งกีฬา ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“Power Up Sportsmanship” คือแนวคิดของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นทางการในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งไม่เพียงมุ่งดูแลสัญญาณเครือข่ายให้พร้อมที่สุด แต่ยังสะท้อนถึงจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการสร้างความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น

นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีเป็นพลังที่เชื่อมต่อผู้คน สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่าย และสนับสนุนจิตวิญญาณแห่ง “น้ำใจนักกีฬา” ให้ขยายจากในสนาม สู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศ

เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพแนวคิดนี้ชัดเจนขึ้น โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ถ่ายทอดมุมมองเชิงกลยุทธ์และและภารกิจที่ทรูมุ่งมั่นในเวทีระดับชาติครั้งนี้ เพื่อให้เป็น “ที่หนึ่งไปกับซีเกมส์ ที่หนึ่งไปกับ True5G”


Power Up Sportsmanship น้ำใจนักกีฬามีพลังที่ส่งต่อได้

“แนวคิด Power Up Sportsmanship สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘POWER UP NATION’S SMILE พร้อม! UP สัญญาณ UP ความสุข’ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายทรู หลังการรวมเสาสัญญาณและคลื่นความถี่ของทรู-ดีแทคเข้าด้วยกัน ทำให้สัญญาณ 4G/5G เร็วขึ้น ครอบคลุมขึ้น และเสถียรขึ้นทั่วประเทศ” โอลิเวอร์ เล่าถึงจุดเริ่มต้น

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทรูมีภารกิจสนับสนุนวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความพิเศษของปีนี้คือประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทำให้ทรูได้นำโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งของ Telco-Tech Company มาผสานเข้ากับคุณค่าที่สำคัญที่สุดของกีฬา คือ “น้ำใจนักกีฬา” ที่อยากส่งต่อสู่หัวใจคนไทยทุกคน

“เพราะเราเชื่อว่า กีฬาเป็นมากกว่าแค่การแข่งขัน แต่คือพลังที่หล่อหลอมให้ผู้คนเติบโต ทั้งในความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ ด้วยความเชื่อนี้เราจึงอยากผลักดันให้กีฬาอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน พร้อมไปกับมองเห็นคุณค่าของน้ำใจนักกีฬา ที่ไม่ใช่แค่ในสนามแข่งขัน แต่นำมาใช้ได้ในชีวิตของเราได้ ผมเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีที่สุด คือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมของเรา” เขาอธิบาย

เบื้องหลังแนวคิดนี้ คือการผนึกกำลังกันของบริษัทในเครือทรู ที่ที่ร่วมกันระดมศักยภาพทั้งหมดเพื่อสร้าง Ecosystem ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ให้รองรับมหกรรมการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยโอลิเวอร์เรียกว่าเป็น ‘ประวัติศาสตร์หน้าใหม่’ ขององค์กรและประเทศไทย

“ความท้าทายคือ เราต้องทำงานร่วมกันทั้งบริษัทและทั้งเครือ เพื่อให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงในแง่ของเทคโนโลยีที่พร้อมที่สุด แต่ยังต้องสร้างคุณค่าในเชิงสังคมและการเชื่อมต่อผู้คน สิ่งที่เราทำร่วมกันนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นที่หนึ่งได้จริง” เขากล่าว

กลยุทธ์ Power Up Sportsmanship ที่มากกว่าการสนับสนุนกีฬา

จากการทำงานร่วมกันของทรูและบริษัทในเครือ แนวคิด Power Up Sportsmanship จึงต่อยอดให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม ที่ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนกีฬา แต่เป็นภาพแทนของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ และสะท้อนบทบาทของทรูในฐานะ Telco-Tech Company ของไทยอย่างแท้จริง

บทบาทหนึ่งที่สำคัญของทรูคือ การเชื่อมต่อพลังของคนไทยทั้งประเทศ ให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีเกมส์ได้ในฐานะผู้ร่วมส่งพลังเชียร์สู่ทัพนักกีฬาไทย ผ่านประสบการณ์รับชมที่เข้าถึงได้ง่ายจากโทรศัพท์มือถือ

“สำหรับลูกค้าทรู ดีแทค ที่มีอยู่ในฐานลูกค้ากว่า 50 ล้านราย สามารถชมการแข่งขันติดขอบจอมือถือผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ได้ทันที เพื่อส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทย ทรูมีความยินดีที่จะเป็น ‘สัญญาณแห่งความสุข’ เชื่อมต่อให้คนไทยได้รับชมกีฬา และส่งแรงเชียร์แรงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” โอลิเวอร์อธิบาย


นอกจากนี้ ทรูได้ออกแบบ 3 กลยุทธ์ Power Up เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งชาวไทยและผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศในฐานะเจ้าภาพซีเกมส์ โดยมุ่งหวังให้การเชื่อมต่อกันทางเทคโนโลยีสร้างความหมายร่วมกัน

· Power Up Network ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของไทย สู่ประสบการณ์ระดับอาเซียน

ซีเกมส์ครั้งนี้เป็นเวทีพิสูจน์ One Network ที่แข็งแกร่งที่สุดของทรู ผ่านการวางโครงข่ายกว่า 130 จุด ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและพื้นที่สำคัญ เพื่อให้ทุกโมเมนต์ของการชม-เชียร์-แชร์ เกิดขึ้นบนสัญญาณที่ดีที่สุด

· Power Up Athletes ดูแลนักกีฬา ตั้งแต่สนามแข่งขันถึงชีวิตประจำวัน

มอบซิม True5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง 11 ประเทศ เพื่อให้สื่อสารได้ราบรื่น และเชียร์เพื่อนร่วมทีมผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW ทำให้ไทยเป็นเจ้าภาพที่ดูแลนักกีฬาทั้งในสนามและในชีวิตประจำวัน

· Power Up the Press เสริมพลังสื่อมวลชน ถ่ายทอดทุกข่าวสารสู่สายตาอาเซียน

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและ Wi-Fi จาก True Online ในศูนย์สื่อทุกจังหวัด เพื่อให้สื่อมวลชนนานาชาติรายงานข่าวได้แบบเรียลไทม์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้การเล่าเรื่องราวการแข่งขันและภาพลักษณ์ของประเทศไทยส่งต่อสู่สายตาผู้ชมทั่วภูมิภาคอย่างครบถ้วน


เทคโนโลยีที่มีความหมายมากกว่าความเร็ว

“การทำงานในมหกรรมกีฬาครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน เราบริหารจัดการเรื่อง Zero Waste ให้มีประสิทธิภาพที่สุด ดูแลเรื่อง Carbon Footprint อย่างรอบคอบ และนำมิติด้านความยั่งยืนมาเป็นแกนหลักในการจัดการทุกขั้นตอน” โอลิเวอร์เล่าถึงเบื้องหลังการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบทบาทของทรูในฐานะองค์กรที่ติดอันดับความยั่งยืนระดับโลกของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

อีกหนึ่งหัวใจความรับผิดชอบที่ทรูให้ความสำคัญเหนือกว่าความเร็วและความครอบคลุมของเครือข่าย คือเรื่องความปลอดภัย ที่ทุกคนจะได้รับการปกป้องทันทีเมื่อใช้งานเครือข่ายทรู ผ่านเทคโนโลยี True CyberSafe ที่คอยเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

“ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราแข่งกันที่ความเร็ว แต่วันนี้ต้องเพิ่มอีก ‘S’ คือ Safety ทรูเป็นเจ้าเดียวที่ลงทุนพัฒนาในเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์เพื่อดูแลลูกค้า ทุกสัญญาณของทรูจึงเป็นสัญญาณที่ปลอดภัย True CyberSafe สามารถบล็อก SMS หรือลิงก์

แปลกปลอม หรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนเบอร์ที่มีความเสี่ยง เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราจึงต้องสร้างความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างคุณค่าที่ผู้ใช้ได้รับจากเทคโนโลยีจริงๆ” โอลิเวอร์เน้นย้ำ


พลังสัญญาณ พลังใจ และพลังของน้ำใจนักกีฬา

เมื่อถามถึงโมเมนต์ที่อยากให้คนไทยจดจำทรูในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ โอลิเวอร์ตอบชัดเจนว่า “ผมอยากให้คนไทยคิดถึง True5G ที่นอกจากเร็ว แรง ไว ยังมาพร้อมกับความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือ”

สำหรับนิยามของทรูในซีเกมส์ครั้งนี้ เขาอยากให้ผู้คนนึกถึง ‘น้ำใจนักกีฬา’ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ทรูต้องการสื่อความหมายและส่งต่อให้คนไทย

“จะดีมากกว่า ถ้ากีฬาไม่ได้จบในสนามแข่งขัน แต่อยู่ในหัวใจทุกคน ทรูอยากผลักดันให้กีฬาอยู่ในชีวิตของคนไทย ในทุกโมเมนต์ที่มีความหมาย ยิ่งถ้าเยาวชนรุ่นใหม่ของเรานำแนวคิดในเชิงน้ำใจนักกีฬามาใช้ เช่น มีความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตัวเอง เคารพกติกาแม้ไม่มีใครคอยจับผิด และยอมรับผลลัพธ์ด้วยความถ่อมตัวแม้ในวันที่ชัยชนะไม่ใช่ของเรา ผมเชื่อว่าคุณค่าเหล่านี้มีพลังส่งต่อกันได้ และนั่นคือคุณค่าที่ทรูอยากเชื่อมสู่หัวใจของคนไทยทุกคน”

สุดท้าย ในวันที่บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเริ่มคึกคักมีสีสัน โอลิเวอร์กล่าวทิ้งท้ายว่า

“อยากชวนให้ทุกคนส่งพลังเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยก้าวไปเป็นที่หนึ่งในซีเกมส์ ทรูขออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย และอยู่เบื้องหลังทุกบรรยากาศที่มีความหมาย ในวันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์”
ทรู ชูแนวคิด Power Up Sportsmanship จุดพลังแห่งกีฬา ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว
ทรู ชูแนวคิด Power Up Sportsmanship จุดพลังแห่งกีฬา ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว
ทรู ชูแนวคิด Power Up Sportsmanship จุดพลังแห่งกีฬา ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว
ทรู ชูแนวคิด Power Up Sportsmanship จุดพลังแห่งกีฬา ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว
กำลังโหลดความคิดเห็น