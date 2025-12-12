TikTok ปลุก ‘Sport Economy’ ดันโอกาสจากคอนเทนต์ ซีเกมส์ 2025

TikTok ร่วม กกท. เดินหน้า Sport Marketing รับมหกรรมกีฬา SEA Games 2025 ผลักดันคอนเทนต์กีฬา ร่วมเชียร์ไทย กับฐานผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม 50 ล้านคน ให้กลายเป็นการสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจผ่านโมเดลคอนเทนต์ คอมเมิร์ซ และคอมมูนิตี้
ชนิดา คล้ายพันธุ์ Director of Public Policy, Southeast Asia, TikTok ให้ข้อมูลว่า TikTok คือพื้นที่ที่เปลี่ยนความหลงใหลให้กลายเป็นการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้กลายเป็นโอกาส
“จากความร่วมมือกับ กกท. TikTok ได้มุ่งมั่นเสริมศักยภาพให้กับทั้งครีเอเตอร์และช่วยให้ธุรกิจไทยได้รับประโยชน์จากโมเมนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง SEA Games ซึ่งจะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลและอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น"
ปัจจุบัน TikTok ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มความบันเทิง แต่กลายเป็นเวทีหลักของคอนเทนต์กีฬาในภูมิภาค ด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า 460 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบว่าการรับชมคอนเทนต์กีฬาเติบโตขึ้นถึง 57% และมีครีเอเตอร์สายกีฬาเพิ่มขึ้นกว่า 365% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มกำลังเป็นพื้นที่สำคัญของทั้งนักกีฬามืออาชีพ สื่อ และแฟนกีฬา
"TikTok การกีฬา" ในไทย มีอัตราการเข้าถึงเติบโตแบบก้าวกระโดด แฮชแท็ก #TikTokการกีฬา มียอดการรับชมเฉลี่ยสูงถึง 2.3 หมื่นล้านครั้งต่อเดือน โดยคอมมูนิตี้กีฬาไทยมีการขยายตัวอย่างชัดเจนในหลายชนิดกีฬา ไม่ว่าจะเป็น #TikTokบอลไทย และ #TikTokบอลนอก ยอดวิวทะลุ 10,700 ล้านวิว #ส่งใจเชียร์ไทย ยอดวิวแตะ 2,000 ล้านวิว
ขณะเดียวกัน TikTok ยังได้ดันฟีเจอร์ใหม่และโมเดล Sport Commerce เต็มรูปแบบ เพื่อรองรับ SEA Games 2025 TikTok ได้เปิดตัวฟีเจอร์และแคมเปญใหม่เพื่อสนับสนุนทั้งผู้ชมและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น "Friends of SEA Games Store" บน TikTok Shop ศูนย์รวมสินค้าลิขสิทธิ์แท้ และจับมือกับ Grand Sport เปิดขายคอลเลกชันซีเกมส์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ
นอกจากนี้ ยนังมี Sport Hub ในการอัปเดตผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์จาก กกท. Search Hub รวมไฮไลท์ ตารางแข่ง และคอนเทนต์จากครีเอเตอร์ Search Easter Eggs ลูกเล่นกราฟิกอินเทอร์แอคทีฟเมื่อค้นหาคำที่เกี่ยวข้อง และแคมเปญ "TikTok LIVE บู๊สู่ SEA Games" และการไลฟ์แบบ Fan POV เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้ผู้ชมทางบ้าน
ยังมีการปิดตัว 'TikTok SEA Clubhouse' แห่งแรก TikTok เตรียมสร้างปรากฏการณ์ On-Ground พื้นที่สำหรับครีเอเตอร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ (Content Machine) ทั้งการสัมภาษณ์ รีแอคชั่น และการคอลแลปส์ระหว่างครีเอเตอร์ทั่วอาเซียน ที่จะจัดขึ้นที่ไอคอน สยาม ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้