LINE เผยเทรนด์การใช้อิโมจิ ปลุกสีสันการแชท

การสื่อสารด้วยอิโมจิถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ผ่านหลากหลายผลงานการศึกษาและวิจัย อาทิ การศึกษาในหัวข้อ “Emojis as graphic equivalents of prosodic features in natural speech” (2024) ที่ระบุว่า ผู้คนใช้อิโมจิเพื่อเติมเต็มอารมณ์ที่ขาดหายไปจากการสื่อสารผ่านตัวอักษร ทั้งสีหน้า น้ำเสียง และท่าทาง ช่วยให้การสนทนามีอารมณ์ร่วมและเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับการพูดคุยแบบเห็นหน้าได้
ขณะที่งานวิจัยด้านการใช้อิโมจิในหมู่นักศึกษา เผยแพร่โดยศูนย์วิทยาศาสต์และการศึกษาแคนาดา (CCSE) ยังพบว่าคนรุ่นใหม่ใช้อิโมจิช่วยเติมเต็มบทสนทนา ทำให้ผู้รับสารเข้าใจอารมณ์และน้ำหนักความหมายได้ชัดเจนและรวดเร็ว ด้วยการใช้งานทั้งในบริบทการล้อเลียน (ironic) เล่นสนุก (playful) ไปจนถึงบ่งบอกตัวตน/อัตลักษณ์เชิงกลุ่มของผู้ใช้ (in-group identity) อิโมจิจึงขยายไปสู่บทบาทของสัญลักษณ์ที่สะท้อนตัวตน ความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมป็อบในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
ในปีที่ผ่านมา LINE ได้ต่อยอดการใช้งานอิโมจิด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ “รีแอคชั่น” (Message Reaction) เปิดให้ผู้ใช้สามารถตอบโต้ข้อความด้วยอิโมจิทุกรูปแบบ สอดรับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้การใช้งานอิโมจิบน LINE เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด
โดยข้อมูลจาก LINE พบว่า ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดอิโมจิมากสุดอยู่ในช่วงอายุ 25–29 ปี ในขณะที่ฟีเจอร์ ‘รีแอคชั่น’ ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มวัย 15–24 ปี ด้วยจุดเด่นจากความหลากหลายและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทั้งการแสดงผลขนาดใหญ่เมื่อส่งอิโมจิตัวเดียว การแสดงผลขนาดเล็กลงมาเมื่อส่งอิโมจิต่อกันหลายตัว อีกทั้งยังสอดแทรกในข้อความได้ สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่นิยมใช้อิโมจิเพื่อ “ขยายความหมาย” และ “อัปเกรดอารมณ์” ให้บทสนทนาผ่านแชท LINE น่าสนใจและมีบุคลิกชัดเจนขึ้น
กระแสความนิยมของอิโมจิในไทยไม่เพียงสะท้อนเทรนด์การสื่อสาร แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันครีเอเตอร์ไทยให้มีพื้นที่แสดงศักยภาพ สร้างการเติบโต ล่าสุด LINE ได้ร่วมมือกับ 3 ครีเอเตอร์ไทยชื่อดัง ร่วมสร้างสรรค์ผลงานอิโมจิสุดพิเศษ 3 เซ็ตใหม่ เปิดตัวครั้งแรกในงาน CDS ได้แก่
Lovely Fenni โดย Poriin (ริน ศิรินญา ปึงสุวรรณ) ศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยชื่อดัง กับคาแรกเตอร์สุนัขจิ้งจอก ‘เฟนเน่’ สีพาสเทลแสนสดใส โดดเด่นด้วยดีไซน์น่ารักละมุนใจ พร้อมคอยอยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่ใจในทุกบทสนทนา ดาวน์โหลดผ่าน Sticker Shop ได้ที่ https://lin.ee/90pkwQ1/b2bevent
FIRE FRIEND & MUN GIO โดย The Jum (จ้ำ ณภัทร จงจิตต์โพธา) ศิลปินป๊อปอาร์ตแถวหน้าของไทย พร้อมถ่ายทอดพลังบวกจากสองคาแรกเตอร์เพื่อนสนิท อย่าง ‘FIRE FRIEND’ เจ้าตัวไฟที่คอยส่งต่อแรงใจ และ ‘MUN GIO’ นกน้อยอารมณ์ดีที่คอยเติมความสุขให้ในทุกสถานการณ์ ดาวน์โหลดผ่าน Sticker Shop ได้ที่ https://lin.ee/2U8iei3/b2bevent
MOODY MOOMPA โดย MOOMPA.studio (ฟอง โสภิสา จิระศิริโสภณ) กับคาแรกเตอร์ ‘มุมปะ’ ภูติแห่งความสุขตัวสีฟ้าสุดน่ารัก ตัวแทนของความอบอุ่นแบบเรียบง่าย ที่คอยมอบความสุขเล็ก ๆ ให้ในทุกวัน ด้วยการออกแบบที่สะท้อนอารมณ์ได้หลากหลาย เติมเต็มการแชทให้มีสีสัน อบอุ่นใจยิ่งกว่าเดิม ดาวน์โหลดผ่าน Sticker Shop ได้ที่ https://lin.ee/DSHfWIN2/b2bevent
ภายในงาน CDS แฟน ๆ ยังได้มีโอกาสสัมผัสสินค้า Merchandise ที่พัฒนามาจากคาแรกเตอร์อิโมจิใน LINE ทั้ง 3 เซ็ตนี้ก่อนใคร พร้อมให้คุณสัมผัสเสน่ห์ของคาแรคเตอร์โดนใจในรูปแบบใหม่ที่จับต้องได้ ต้อนรับเทศกาลส่งความสุขท้ายปี ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานเพื่อครอบครองสินค้าเหล่านี้เป็นที่ระลึกกลับบ้านได้ตลอดเทศกาล เพียงถ่ายภาพกับ Emoji Icon บริเวณบูธและแชร์ลงบนโซเชียลมีเดีย เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติด #LINESTICKERS #Emoji รับสติกเกอร์เป็นของขวัญทันที! นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้ออิโมจิภายในงานผ่านการสแกน QR Code ที่บูธ LINE STICKERS จะได้รับชุดของขวัญพรีเมียมแบบครบเซ็ตทั้งสติกเกอร์, โปสการ์ด และพวงกุญแจ กลับบ้านไปครอง
ร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกรูปแบบใหม่ พร้อมสนับสนุนครีเอเตอร์ไทยและรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟกลับบ้านกันได้เฉพาะที่งาน CDS (Convenience Design Store) ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2569 ที่ Parkside Hall ชั้น G หน้า Top Food Hall ศูนย์การค้า Central Park โดยผลงานอิโมจิทั้ง 3 เซ็ตนี้พร้อมเปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเลือกช้อปมาเติมสีสันบนแชทได้ผ่านร้านสติกเกอร์ (Sticker Shop) ในแอปฯ LINE ได้ที่ https://lin.ee/KCVOUai/b2bpr หรือผ่าน LINE STORE (https://lin.ee/NSK6E1AB/b2bpr) จะเลือกซื้อส่งให้เพื่อนเป็นของขวัญก็ได้ หรือไว้สื่อความรู้สึกดี ๆ ผ่านแชทในช่วงปีใหม่ เติมความสนุกให้ทุกแชทได้ด้วยอิโมจิ