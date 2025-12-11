Samsung เดินหน้าช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้

ซัมซุงเดินหน้าภารกิจ “เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์” หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย โดยขยายการดำเนินงานจากการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ สู่การฟื้นฟูและดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง พร้อมยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ทีมงานซัมซุงในพื้นที่ภาคใต้ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ ทั้งการส่งมอบถุงยังชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็น ไปจนถึงการติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด และร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสคบ. เพื่อสนับสนุนแนวทางการดูแลผู้บริโภคหลังภัยพิบัติ โดยฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ของซัมซุงได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้บริการฟรีสำหรับการตรวจเช็ก ซ่อมแซม ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ พร้อมฟรีค่าอะไหล่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน และส่วนลด 50% ค่าอะไหล่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ซัมซุงยังร่วมมือกับตัวแทนจัดจำหน่ายในพื้นที่ จัดโปรโมชันมอบส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของซัมซุงสูงสุดถึง 50%* เพื่อช่วยให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสามารถทดแทนเครื่องที่เสียหายและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยเร็ว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซัมซุงในการยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์