แกร็บ - สมาคมแท็กซี่ไทย อัปสกิลดิจิทัล 5 สหกรณ์

แกร็บ ประเทศไทย ผนึกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัดงาน “แท็กซี่ยุคใหม่ พร้อมใจเปลี่ยน” หนุนคนขับแท็กซี่จาก 5 สหกรณ์ เสริมทักษะและความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล พร้อมแนะนำช่องทางในการสร้างรายได้เสริมและสิทธิประโยชน์บนแพลตฟอร์มแกร็บ
นางสาวเมธิณี อนวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารคนขับ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า แกร็บดำเนินงานในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 12 ปี โดยเริ่มต้นจากการให้บริการ GrabTaxi ก่อนที่จะขยายบริการเรียกรถให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้อย่างเช่นปัจจุบัน
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แกร็บมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการ ที่มาพร้อมกับความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคนขับและผู้โดยสาร รวมถึงเรายังได้ทำงานร่วมกับกลุ่มคนขับแท็กซี่อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยกันยกระดับขนส่งมวลชนไทยให้ดียิ่งขึ้น”
สำหรับในปีนี้ แกร็บ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มคนขับแท็กซี่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจับมือกับสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย จัดงาน ‘แท็กซี่ยุคใหม่ พร้อมใจเปลี่ยน’ เพื่อเชิญชวนคนขับแท็กซี่จากสหกรณ์ในเครือข่ายมาร่วมเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเดินทางได้อย่างยั่งยืน”
นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย และประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันคนขับแท็กซี่ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากต้นทุนค่าครองชีพ และค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
รวมถึงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบการทำงานของแท็กซี่ไทยจำเป็นต้องเกิดการ ‘เปลี่ยนแปลง’ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมการทำงานยุคใหม่ ซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีคนขับแท็กซี่กว่าหลายหมื่นรายที่ใช้แพลตฟอร์ม Grab เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ผ่านแอปพลิเคชัน
“ต้องยอมรับว่ายังมีคนขับแท็กซี่อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เคยเข้าร่วมแพลตฟอร์มดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้คนขับแท็กซี่ในสหกรณ์เครือข่ายของสมาคมฯ ได้แก่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่ภูมิพลัง สหกรณ์แท็กซี่สหมิตร และสหกรณ์แท็กซี่เหลืองทอง รวมเป็นจำนวนกว่า 80,000 คัน สามารถเข้าใจโลกยุคใหม่ พร้อมเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และแนวทางที่จำเป็นต่อการยกระดับการให้บริการและการสร้างรายได้ในยุคดิจิทัลต่อไปในอนาคต”
สำหรับงาน “แท็กซี่ยุคใหม่ พร้อมใจเปลี่ยน” มุ่งเน้นการส่งเสริม 3 ทักษะสำคัญให้กับกลุ่มคนขับแท็กซี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และมาตรฐานการให้บริการอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
1.การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อ “เปลี่ยนสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” ผ่านการเจาะลึกข้อมูลโครงการ GrabEV ที่ช่วยให้คนขับแท็กซี่เข้าใจถึงประโยชน์ในการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง และการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่จริงยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆ อาทิ รุ่น AION ES รุ่น AION Y Plus และ รุ่น MG EP
2.การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อ “เปลี่ยนสู่สุขภาวะที่ดีกว่า” ผ่านการเรียนรู้วิธีดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมตรวจร่างกายฟรี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)รวมถึงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.)
3.การเสริมทักษะด้านดิจิทัล เพื่อ “เปลี่ยนสู่การให้บริการที่ดีกว่า” ผ่านการส่งเสริมให้คนขับแท็กซี่ เห็นประโยชน์จากการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มโอกาสในการหารายได้ พร้อมสอนการใช้แอปพลิเคชันแกร็บ เพื่อให้บริการเรียกรถ และแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ บริการทางการเงิน และประกันอุบัติเหตุ