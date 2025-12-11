True Dtac5G ชวน "เจมีไนน์-โฟร์ท" และ "ฟอส-บุ๊ค" อัพสัญญาณความสุข กับแฟนปาร์ตี้แห่งปี “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE”

ดีกรีความน่ารักแบบพุ่งปรี๊ด ... ทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนเหล่าแฟนด้อมเตรียม อัพสัญญาณความสุขให้สุดกับแคมเปญแห่งปี “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE – อัพสัญญาณความสุข ยิ้มยกด้อม” ย้ำทรู 5G อัพเกรดมาตรฐานสัญญาณใหม่ ที่เหนือกว่าด้วยความเร็ว แรง และความปลอดภัย ทั่วไทยแล้ว พร้อมส่งต่อรอยยิ้ม เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินให้ลูกค้าทรู ดีแทค ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และทรู คอนเวอร์เจนซ์ ยิ้มกว้างแบบคูณสองไปกับ 4 ซูเปอร์สตาร์ สมาชิกครอบครัวทรู “เจมีไนน์–โฟร์ท” และ “ฟอส–บุ๊ค” มาร่วมถ่ายทอดความสุขในแบบของทรู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม ร่วมงานง่าย ๆ เพียงเข้า แอปทรู (True App) แล้วคลิกแบนเนอร์เพื่อรับบัตรเข้างานทันที หรือเลือกลุ้นสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายภาพร่วมเฟรมแนบชิดชวนฟินกับศิลปินคู่โปรด เพียงร่วมสนุกตามกิจกรรมที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://s.true.th/3aCz/3e9l6xi0
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "เราเชื่อเสมอว่า เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ต้องมี 'หัวใจ' อยู่ข้างใน ทรูจึงตั้งใจทุ่มเทเพื่อให้ทุกบริการกลายเป็นความสุขที่จับต้องได้ เพราะรอยยิ้มของทุกคน... คือคำตอบของความสำเร็จของเรา ทรูมุ่งมั่น ยกระดับเครือข่ายให้ดีที่สุด ยกระดับมาตรฐานสัญญาณใหม่ทั่วไทย ให้เร็ว แรง และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อให้การ ‘อัพสัญญาณ’ ครั้งนี้ เป็นมากกว่าเทคโนโลยี แต่คือการ ‘อัพความสุข’ และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าในทุกมิติ
“แคมเปญ “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE – อัพสัญญาณความสุข ยิ้มยกด้อม” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมแฟนปาร์ตี้ แต่คือสัญลักษณ์ของการรวมพลังแห่งความสุข ที่สะท้อนความตั้งใจของทรูในการสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายผ่านมาตรฐานสัญญาณใหม่ เครือข่ายอัจฉริยะ 5G และคอนเทนต์ที่เข้าถึงหัวใจของทุกคน และเพื่อให้การ ‘UPสัญญาณ UPความสุข’ ครั้งนี้อบอวลไปด้วยพลังบวก เรายังได้ชวน 4 สมาชิกครอบครัวทรู ‘เจมีไนน์–โฟร์ท’ และ ‘ฟอส–บุ๊ค’ มาร่วมถ่ายทอดความสุขผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนยุคนี้กับเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ใจมากขึ้น”
“ทรูยังคงเดินหน้าส่งต่อรอยยิ้มให้คนไทยทั่วประเทศภายใต้แนวคิด ‘P-wering Smiles f-r the Nati-n : รอยยิ้มของคุณ คืออันดับ 1 ของเรา’ ผ่านประสบการณ์ความบันเทิง และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่สร้างแรงเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับกลุ่ม Gen Z พร้อมต่อยอดให้ แอปทรู (True App) เป็นศูนย์กลางประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกความสุขของลูกค้า เพราะสำหรับทรู ทุกคลื่นของเครือข่ายทรูและดีแทค คือคลื่นของรอยยิ้ม ที่ส่งถึงหัวใจของลูกค้าทุกคนอย่างแท้จริง มั่นใจว่าตลอดปีนี้และปีหน้า ทรูจะสร้างทุกทัชพอยต์ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข ที่สะท้อนการดูแลอย่างเข้าใจ และรอยยิ้มของลูกค้าในทุกการเชื่อมต่อ”
ฮาวทู "อัพสัญญาณความสุข ยิ้มยกด้อม" ง่ายๆ ผ่าน True App
ลูกค้าทรู ดีแทค ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และทรู คอนเวอร์เจนซ์ สามารถร่วมกิจกรรมผ่าน True App เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมแฟนปาร์ตี้ “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 15 มกราคม 2569” รวมถึงกิจกรรม พิเศษยิ่งขึ้นใกล้ชิดยิ่งกว่า ร่วมสนุกลุ้นเป็น 100 คนที่ได้ถ่ายภาพคู่กับ ฟอส–บุ๊ค และ 100 คนที่ได้ถ่ายภาพคู่กับ ‘เจมีไนน์–โฟร์ท’ ตามรายละเอียดดังนี้
● ภารกิจอัพสัญญาณความสุข ลุ้นถ่ายรูปกับ ฟอส–บุ๊ค + บัตรเข้างาน “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE”
ลูกค้าทรู ดีแทค และทรูออนไลน์ เพียงล็อกอินเข้า แอปทรู (True App) เล่นเกมสะสมคะแนนได้ทุกวัน วันละ 1 สิทธิ์ โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปสุดใกล้ชิดกับ ฟอส–บุ๊ค
- ลูกค้าที่สะสมคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพคู่กับ ฟอส-บุ๊ค แบบ 2:1
- ลูกค้าที่สะสมคะแนนสูงสุดอันดับที่ 11–100 จะได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพกลุ่มกับ ฟอส-บุ๊ค แบบ 2:10
อัพเพิ่มสิทธิ์เพื่อเล่นเกมสะสมคะแนนได้ง่ายๆ
- ดาวน์โหลดและล็อกอิน True App ครั้งแรก รับเพิ่ม 1 สิทธิ์
- จ่ายบิลให้เบอร์ของตนเอง ผู้อื่น และจ่ายบิลล่วงหน้า ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบริการ
- ซื้อแพ็กเกจเสริม ทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์ (ยกเว้นแพ็กเกจโรมมิ่ง)
- ลูกค้า True-nline สมัครบริการเสริมทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์
- แลกทรูพอยท์ หรือ ดีแทคคอยน์ ใช้เพียง 3 ทรูพอยท์ / 30 คอยน์ แลกรับ 1 สิทธิ์ หรือ 30 ทรูพอยท์ / 300 คอยน์ แลกรับ 10 สิทธิ์
● ภารกิจอัพสัญญาณความสุข ลุ้นถ่ายรูปกับ เจมีไนน์–โฟร์ท + บัตรเข้างาน “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE”
ลูกค้าทรู ดีแทค สมัครแพ็กเกจ พร้อมลงทะเบียนเพื่อลุ้นเป็น 100 ผู้โชคดีที่ได้ ถ่ายรูปกับ เจมีไนน์ – โฟร์ท พร้อมร่วมงาน “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE” ลงทะเบียนผ่าน ทรูแอป
● สมัครแพ็กเกจรายเดือน 5G MyPlan ลุ้นรับสิทธิ์ถ่ายรูปกับ เจมีไนน์–โฟร์ท พร้อมรางวัลพิเศษมากมาย
● ลูกค้าแบบเติมเงิน ซื้อแพ็กเสริมฟินเฟ่อร์ ก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เช่นกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง แอปทรู (True App) และช่องทางโซเชียลมีเดียของทรูและดีแทค แล้วเตรียมมาร่วม อัพสัญญาณความสุข ยิ้มยกด้อมกันให้สุด กับ “TRUE DTAC5G FAND-M -F SMILE” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ไอคอนสยาม