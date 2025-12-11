ทรูชวน UP ความสุข เที่ยวสนุกทั่วโลก กับ “eSIM GO Travel MyPlan”

ทรู เอาใจคนไทยเตรียมออกเดินทางต่างประเทศช่วงไฮซีซันอย่างมั่นใจ สะดวกสบาย และคุ้มค่าที่สุด กับ “eSIM GO Travel MyPlan..UPความสุข เที่ยวสนุกทั่วโลก” ซิมท่องโลกที่ปรับแพลนได้ตามสไตล์ของแต่ละคน จะไปกี่วัน เน็ตเท่าไหร่ ประเทศอะไร ก็เลือกจัดสรรได้เองทั้งหมด! พิเศษรับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับแพ็กเกจที่ร่วมรายการ เติมเต็มประสบการณ์โรมมิ่งแบบสมาร์ทกว่าที่เคย
eSIM GO Travel MyPlan ออกแบบได้ตามสไตล์การเดินทาง มอบความยืดหยุ่นสูงสุด เริ่มต้นเพียง 159 บาท รองรับการใช้งานในเอเชียและออสเตรเลียกว่า 36 ประเทศ และครอบคลุมทั่วโลกกว่า 131 ประเทศ ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนวันและปริมาณดาต้าที่ต้องการได้เองในแต่ละทริป ใช้งานง่าย ใช้มือถือค่ายใดก็ได้ เพียงซื้อแบบออนไลน์และติดตั้ง eSIM ก็สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องถอดหรือเปลี่ยนซิม ให้ยุ่งยาก ลูกค้าจะได้สัมผัสอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงเต็มสปีดผ่านเครือข่าย 5G จากพันธมิตรคุณภาพอันดับ 1 ทั่วโลกกว่า 900 ราย ตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการโรมมิ่งตัวจริง และเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจนักเดินทางไทยมาอย่างต่อเนื่อง
จัดเต็มสิทธิพิเศษอื่นๆ
ฟรี! ประกันการเดินทาง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม จาก FWD Life Insurance และ Allianz
o ฟรี! คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
o ฟรี! ครอบคลุมกระเป๋าเดินทาง/ทรัพย์สินส่วนตัวหาย หรือเสียหาย
ฟรี! สิทธิพิเศษที่สนามบิน
o ฟรี! AirAsia บริการ Red Carpet ช่องเช็กอินสุดพิเศษและบริการสุด VIP
o ฟรี! เมนูอิ่มอร่อย กับร้านค้าชั้นนำในสนามบิน
พร้อมสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ
o ส่วนลด 40% ค่าเดินทาง ไป-กลับสนามบิน จาก Grab
o คูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำในต่างประเทศ
o และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สำหรับลูกค้าที่กำลังจะมีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศช่วงนี้ สามารถเปิดใช้งาน eSIM GO Travel MyPlan พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 20% ซื้อออนไลน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกการเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานดิจิทัลที่ช่วยให้ท่องโลกได้สมาร์ทว่า บนเครือข่าย 5G โรมมิ่งชั้นนำในต่างประเทศที่ดีที่สุดไปกับทรู ซื้อเลยที่เว็บไซต์ https://ss.true.th/s/GOTravelMyPlan-eSIM
• คุ้มค่า! ราคาคุ้มค่า มีส่วนลด พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย
• ตรงใจ! แพ็กเกจที่หลากหลาย เลือกเน็ตและวันได้ตามใจ
• สะดวก! ซื้อออนไลน์ใช้ได้ทันที ไม่ต้องเปลี่ยนซิม
• มั่นใจ! เน็ตแรงทุกจุด เล่นได้ทุกแอปแบบไม่มีสะดุด
• สบายใจ! เน็ตไม่รั่ว ไม่มีบิลช็อก พร้อมบริการคอลเซนเตอร์โรมมิ่ง ฟรี 24 ชม.
รายละเอียดบริการโรมมิ่ง GO Travel เพิ่มเติม www.true.th/ir