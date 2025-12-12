พลิกโฉมการเกษตรยุคดิจิทัล แนะนำ 10 แอปฯ สุดว้าว ตัวช่วยเกษตรกรยุคใหม่ สู่ความแม่นยำและยั่งยืน

ต้องยอมรับว่า การทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความรู้ และในยุคนี้ที่โลกเปลี่ยนไป เรามีตัวช่วยดี ๆ ที่จะมาเติมเต็มความรู้และทำให้การทำเกษตรของเราก้าวหน้าขึ้นได้ แอปพลิเคชันเพื่อการเกษตรจึงถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และยกระดับการผลิตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เพราะปัจจุบัน สมาร์ทโฟนมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย การดึงความสามารถจากเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกได้อีกแนวทางหนึ่ง และเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้มือถือกันทุกคน การเข้าถึงแอปพลิเคชันจึงง่ายกว่าช่องทางออนไลน์อื่น
ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันให้เกษตรกรยุคใหม่ได้ใช้งานกันอย่างสะดวกสบาย เราพาไปส่องดูว่ามีแอปอะไรบ้าง และแต่ละแอปมีจุดเด่นอย่างไร เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรตัดสินใจเลือกโหลดมาใช้งานตามความต้องการของตัวเองได้อย่างตรงจุด
1. แอปฯ ยาราฟาร์มแคร์ (Yara Farmcare®) เพื่อเกษตรกรยุคดิจิทัลระดับโลก
หนึ่งในแอปเกษตรที่ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสำหรับพี่น้องเกษตรกรยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี คือแอปฯ ยาราฟาร์มแคร์ (Yara Farmcare®) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันผู้ช่วยเกษตรกรชั้นนำยอดนิยมของประเทศไทย แอปฯ นี้ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์จริงของทีมนักวิชาการเกษตรของยารา ที่คลุกคลีกับการเกษตรมานาน กว่าหนึ่งร้อยปี ทำให้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ในแอปฯตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่แม่นยำระดับโลก
แอปเกษตร ยาราฟาร์มแคร์ ได้รวมเครื่องมือดิจิทัลไว้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ด้วยฟีเจอร์สำคัญที่ใช้งานง่ายและตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่อย่างลงตัว ได้แก่
เครื่องมือคำนวณปุ๋ย: เครื่องมือสำคัญที่ช่วยคำนวณปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืช ระยะการเจริญเติบโต และพื้นที่เพาะปลูก ทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยในปริมาณ สูตร และระยะเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมทั้ง “เกษตรแม่นยำ” และ “เกษตรยั่งยืน” รวมถึงช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้อีกด้วย เพราะช่วยไม่ให้เกิดการใช้ปุ๋ยอย่างสิ้นเปลือง
เครื่องมือวัดพื้นที่เกษตร: ช่วยวัดขนาดพื้นที่เกษตรด้วยภาพถ่ายดาวเทียม GPS ได้อย่างแม่นยำ ทำให้การวางแผนพื้นที่การเกษตรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
พยากรณ์อากาศ: ให้ข้อมูลที่แม่นยำระดับโลกด้วยความละเอียดสูงถึง 200 เมตร โดยใช้ระบบพยากรณ์อากาศของ The Weather Company ในเครือบริษัทระดับโลกอย่าง IBM ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการที่แม่นยำที่สุดในโลก เกษตรกรจึงสามารถตรวจเช็กสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำตลอดเวลา โดยมีการพยากรณ์ล่วงหน้ารายชั่วโมง ล่วงหน้าถึง 14 วัน
ศูนย์รวมบริการและสินค้าเกษตร: เป็นศูนย์รวมบริการและสินค้าเกษตรครบวงจร ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่ายดายในแอปฯ เดียว เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน, บริการโดรน, และการสั่งซื้อปุ๋ยยาราจากร้านค้าใกล้เคียง เพื่อทำการเช็กราคาและตรวจสอบสต๊อกของร้านผ่านแอปฯ ยาราฟาร์มแคร์ได้เลยทันที สามารถเช็กราคาได้ทุกวัน
แอปฯ ยาราฟาร์มแคร์ได้เปิดให้บริการแล้วใน 11 ประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2022 และในประเทศไทยเองก็ได้รับความเชื่อถือและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 390,000 ราย จึงถือเป็นแพลตฟอร์มแอปเกษตรที่เกษตรกรยุคใหม่ที่สามารถไว้วางใจได้ในฐานะผู้ช่วยยุคดิจิทัล อย่างแท้จริง และนับได้ว่าเป็นแอปเกษตรยอดนิยมที่เกษตรกรไทยเลือกใช้
https://farmcare.onelink.me/DdAm/mngonline
https://lin.ee/wNvGiv7T
https://farmcare.onelink.me/DdAm/k6kao0rh
https://www.yara.co.th/about-yara/digital-solutions/farmcare/
2. ชาวเกษตร (Chaokaset) เป็นแอปที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC แอปนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นตัวเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างครบวงจร เช่น ข้อมูลปฏิบัติและคลิปวิดีโอความรู้ โดยนำเสนอตามชนิดพืชที่ถูกกำหนด ร่วมกับนักวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
3. ProtectPlants: แอปฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืช มีฟังก์ชันครอบคลุมทั้งองค์ความรู้, การวินิจฉัยศัตรูพืช/ชนิดพืชเบื้องต้น, และพยากรณ์เตือนสภาพอากาศ/การระบาดของศัตรูพืช
4. WMSC: แหล่งข้อมูลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน, น้ำท่า, น้ำในอ่างเก็บน้ำ, และอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ/คลองชลประทาน ช่วยเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน
5. Rice Pest Monitoring: แอปฯ ที่มีระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้
6. Ag-Info: แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง/ไร่นา, ปฏิทินสินค้าเกษตร, และการติดตามสถานการณ์
7. AC AGRI VOCAB ศัพท์เกษตร 5 ภาษาอาเซียน: แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ผัก สมุนไพร พืชไร่ และสัตว์ทางการเกษตร มี 5 ภาษาให้เลือกฝึก ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และภาษาบาฮาซา
8. Ldd Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น: ระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ยแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดินและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่จาก Google Map ได้ พร้อมแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดิน, คุณสมบัติดิน, ความอุดมสมบูรณ์, แนวทางการจัดการดิน, และความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช
9. กระดานเศรษฐี: เกษตรกรมีโอกาส: แอปฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยมีข้อมูลตลาดและความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ด้วย
10. OAE OIC: แอปฯ ข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร แหล่งรับซื้อ ราคาสินค้าเกษตร รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ