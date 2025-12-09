LINE ประกาศผลผู้ชนะ LINE HACK 2025 สะท้อนพลังนักพัฒนาไทย สร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาจริงให้สังคม

ท่ามกลางยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว เวที LINE HACK 2025 ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสนามสำคัญแสดงถึงศักยภาพของนักพัฒนาไทย ในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคม ล่าสุด LINE ประเทศไทย ประกาศผลผู้ชนะจากการแข่งขัน Hackathon ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ภายใต้ธีม “Hacking Tomorrow with LINE Technology” เปิดพื้นที่ให้เหล่านักพัฒนา และนักศึกษาจากทั่วประเทศ นำไอเดียมาต่อยอดสู่ต้นแบบนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับชีวิตคนไทย สร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปีนี้ LINE HACK ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้สมัคร 137 ทีม แบ่งเป็นกลุ่มนักพัฒนาทั่วไป 72 ทีม และกลุ่มนักศึกษา 65 ทีม ก่อนคัดเลือกเหลือ 16 ทีมสุดท้าย เพื่อนำเสนอผลงานต้นแบบที่พัฒนาขึ้นภายในเวลา 48 ชั่วโมง โดยใช้เทคโนโลยีหลักคือ LINE MINI App ร่วมกับ AI พร้อมคะแนนพิเศษจากการต่อยอดด้วย LINE Messaging API หรือเทคโนโลยีอื่น เช่น Web, Mobile และ IoT สะท้อนความตั้งใจของ LINE ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น
ทั้ง 16 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงเทคโนโลยี ทั้งจาก LINE ประเทศไทย KASIKORN LINE และ Google Developer Group Bangkok เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท โดยแบ่งรางวัลเป็นสองประเภท ได้แก่ รางวัลสำหรับกลุ่มนักศึกษา และรางวัลสำหรับกลุ่มนักพัฒนาทั่วไป
รางวัลกลุ่มนักศึกษา – ยกระดับการเรียนรู้ สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม “Find Dee” จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยผลงาน ‘Find-Dee’ ผู้ช่วยจัดการไฟล์อัจฉริยะในกลุ่ม LINE แก้ปัญหาการค้นหาไฟล์สื่อการเรียนที่จำเป็นไม่เจอใน LINE กลุ่ม ด้วย LINE MINI App ที่ทำหน้าที่เสมือนคลังไฟล์อัจฉริยะ รวมทุกไฟล์ไว้ในที่เดียวให้ พร้อมใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่ จัดหมวดหมู่ให้ สะดวกต่อการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดในภายหลัง พร้อมฟังก์ชันแจ้งเตือนสมาชิกเมื่อมีการส่งไฟล์ใหม่ สมาชิกในกลุ่มสามารถตรวจสอบคอลเลกชันไฟล์ที่มีในกลุ่มได้ พร้อมเลือกแชร์ให้เพื่อนได้ทันที
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม “ตี๋ติวให้” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กับผลงาน ‘Sheet Hub’ ติวเตอร์ AI ส่วนตัวบน LINE แก้ปัญหาการเรียนรู้ที่กระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ ด้วยการสร้าง LINE MINI App ให้เป็นแหล่งรวมชีตจากทุกสถาบัน ทุกหลักสูตรเก็บไว้ในที่เดียวได้ จากนั้นใช้ AI ช่วยวิเคราะห์เนื้อหา แผนการเรียนจากชีตมากมาย มาจัดระเบียบ สรุปหลักสูตร สร้างแบบฝึกหัดตามรายวิชาให้จากเนื้อหาจริงที่ผู้เรียนอัปโหลดไป ช่วยตรวจและอธิบายคำตอบให้เข้าใจง่าย เสมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวบน LINE ทำให้การเตรียมสอบ TCAS หรือรายวิชาต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม “Tech Pro” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับผลงาน ‘กันโกง’ ระบบตรวจสอบลิงก์ต้องสงสัยแบบเรียลไทม์บน LINE ช่วยให้คนไทยรู้ทันและกันภัยได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว โดยใช้ AI ช่วยประเมินความเสี่ยงของลิงก์ที่ได้รับใน LINE ว่าปลอดภัยหรือไม่ เสริมด้วยคอนเทนต์ความรู้ มินิเกม และระบบเลเวลภายใน LINE MINI App ช่วยเสริมทักษะ Digital Literacy ให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีป้องกันสแกมได้ง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น สะท้อนศักยภาพนักศึกษายุคใหม่ ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีตอบโจทย์สังคมได้จริง
รางวัลกลุ่มนักพัฒนาทั่วไป - แก้ปัญหาชีวิตประจำวันคนไทย ไปจนถึงการจัดการชุมชน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม “วันนี้พวกเราจะกินอะไร” จากผลงาน ‘KINS LINE’ โซลูชันช่วยแก้ปัญหาอมตะของทุกกลุ่มเพื่อนอย่าง “วันนี้จะกินอะไร?” ด้วย LINE MINI App ที่พร้อมให้สมาชิกใส่ความต้องการของแต่ละคนได้ จากนั้น ใช้ AI ช่วยสรุปความคิดเห็น และวิเคราะห์นำเสนอลิสต์ร้านที่ตรงใจด้วยข้อมูลร้านผ่าน Google API แจ้งเตือนกลับในกลุ่มแชต LINE ให้สมาชิกโหวตภายในเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมสรุปผลให้ครบจบดีลโดยอัตโนมัติ ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและโปร่งใส สมาชิกสามารถรีวิวร้านก่อนตัดสินใจ ทำให้หาข้อสรุปร่วมกันได้ภายในไม่กี่นาที
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม “Examer” จากผลงาน Examer แพลตฟอร์มฝึกทำข้อสอบ TCAS ผ่าน LINE MINI App โดยรวบรวมข้อสอบจริงย้อนหลังไว้ และใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อใบ้คำตอบ ตรวจสอบและเฉลยพร้อมคำอธิบาย ไปจนถึงวิเคราะห์จุดอ่อนของผู้ทำแบบทดสอบให้ พร้อมฟังก์ชัน Leaderboard โชว์ผลคะแนนในกลุ่มผู้ใช้ สร้างแรงจูงใจในการฝึกทำข้อสอบประชันฝีมือไปในตัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม “ครึ่งวันทำ ครึ่งวันนอน” จากผลงาน รับให้หน่อย ระบบนิติบุคคลครบวงจรบน LINE ช่วยจัดการงานหมู่บ้าน คอนโดฯ ตั้งแต่รับพัสดุ แจ้งซ่อม ไปจนถึงคำนวณค่าน้ำ–ไฟ ด้วยการแจ้งเตือนให้อัตโนมัติ ลูกบ้านสามารถค้นหาตำแหน่งของพัสดุเองได้ โดยผสาน AI มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อตอบคำถามและสร้างเคสให้อัตโนมัติ ช่วยให้การจัดการชุมชนง่าย รวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น พร้อมลดภาระแอดมินและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ลูกบ้านไปด้วยในตัว
เวที LINE HACK 2025 จึงไม่ใช่แค่เวทีแข่งขันด้านเทคโนโลยี แต่คือพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับเยาวชนและนักพัฒนาไทย ฝึกแปลงไอเดียให้กลายเป็นบริการต้นแบบที่ต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาจริงของสังคมได้ในอนาคต ผ่านการใช้เทคโนโลยีของ LINE ทั้ง LINE MINI App, LINE Messaging API ร่วมกับ AI นำไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยได้ในหลากหลายมิติ LINE ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนและชุมชนนักพัฒนาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีไทยเติบโต แข็งแรง สร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมไทยได้จริง