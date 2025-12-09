ทรู เผยโฉมสุดยอดสตาร์ทอัพ ครีเอทโซลูชันสู้ภัยไซเบอร์ จากเวที “True CyberSafe x TrueMoney Hackathon Thailand 2025”

บ่มเพาะนวัตกรไทยสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและยั่งยืน ... ทรู คอร์ปอเรชั่น เทคคอมปานีไทย ร่วมกับ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ประกาศผลผู้ชนะระดับประชาชนทั่วไปและสตาร์ทอัพจากเวที Final Pitching Day ของโครงการ “True CyberSafe x TrueMoney Hackathon Thailand 2025” พัฒนาโซลูชันรับมือภัยไซเบอร์ที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมต่อยอดสู่การผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวเข้าสู่ตลาด Crime Tech ที่กำลังเติบโตสูง โดยได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดประสบการณ์และชื่นชมผลงานนวัตกรรมจากพลังความคิดสร้างสรรค์นวัตกรไทยได้ที่เฟซบุ๊ก True Lab
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเทคคอมปานีของไทยที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนแนวทางความยั่งยืน ควบคู่ไปกับความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในยุคที่ภัยไซเบอร์คุกคามและทวีความซับซ้อน โครงการ True CyberSafe x TrueMoney Hackathon Thailand 2025 สะท้อนให้เห็นถึงพลังคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาปกป้องสังคมและกลุ่มเปราะบาง ด้วยไอเดียและความมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดเป็นโซลูชันให้เราทุกคนได้ใช้อินเทอร์เน็ตและทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นับว่าเป็นเวทีที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันที่เห็นถึงความสำคัญต่อปัญหาภัยไซเบอร์ร่วมใจกันส่งไอเดียเข้ามาถึง 89 โครงการ จนวันนี้เราได้เห็นผลงานจาก 6 ทีมสุดท้ายที่มานำเสนอ ซึ่งผลงานที่พัฒนานี้เป็นเครื่องยืนยันว่าคนรุ่นใหม่ของไทยมีความพร้อมในการสร้างโซลูชันปกป้องภัยไซเบอร์ที่ใช้งานได้จริง ทรู ขอชื่นชมในความทุ่มเท และพร้อมสนับสนุนการต่อยอดสู่การใช้งานจริงและโอกาสในตลาด Crime Tech ต่อไป ขอยินดีกับทีมผู้ชนะและทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม”
นางสาวจิตติมา จันทรมโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์เพย์เม้นต์และดิจิทัลเพย์เมนท์ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า “TrueMoney ให้คุณค่ากับการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมที่แก้ pain point และตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง และเวที True CyberSafe x TrueMoney Hackathon Thailand 2025 ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาโซลูชันที่นำไปใช้ได้จริงในการปกป้องผู้ใช้งานจากภัยอาชญากรรมทางการเงิน เราเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาที่มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งคือการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล เพื่อช่วยให้สังคมเดินหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัย จากการแข่งขันครั้งนี้เราได้เห็นโซลูชันที่มีความเป็นไปได้สูงในการนำไปใช้จริง ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุก การให้ความรู้ ไปจนถึงการออกแบบประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายและปลอดภัย สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าผู้เข้าแข่งขันเข้าใจทั้งมุมเทคโนโลยีและมุมผู้ใช้งานจริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน เราพร้อมเปิดโอกาสให้ทีมที่มีผลงานโดดเด่นสมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา โดยปัจจุบัน TrueMoney เปิดรับตำแหน่งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายอัตรา อีกทั้งเรายังมี อีโคซิสเต็มขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วย”
ส่อง 3 ทีมแชมป์ระดับประชาชนทั่วไป / สตาร์ทอัพ ในวัน Final Pitching Day
กว่า 4 เดือนบนเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โครงการ “True CyberSafe x TrueMoney Hackathon Thailand 2025” ได้คัดเลือก 6 ทีมสุดท้ายในระดับธุรกิจสตาร์ทอัพและประชาชนทั่วไปที่ได้รับเงินทุนพัฒนาผลงานต้นแบบ เรียนรู้ แก้ไข ผ่านการทดลอง ทดสอบอย่างเข้มข้น จนสามารถใช้งานได้จริง โดยทุกทีมที่ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายในรอบ Final Pitching Day และได้ประกาศผลผู้ชนะ ได้แก่
ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และผู้ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ทีม Scamtify – นวัตกรรม “PageSeeker – ZERO” โซลูชัน AI ที่พัฒนาขึ้นเพื่อค้นหาและตรวจจับเพจปลอมบนโซเชียลมีเดียแบบอัตโนมัติ เมื่อพบความเสี่ยง ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าทรูทันทีที่มีการ “เข้าถึงหรือมีปฏิสัมพันธ์” กับเพจต้องสงสัย พร้อมสรุปรายงานความเสี่ยงและสถานะความปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ให้รายสัปดาห์ เพื่อช่วยติดตามและป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมนี้ถูกคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาคนไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มักตกเป็นเหยื่อเพจปลอมบน Facebook และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทีมตั้งเป้าช่วยลดความสูญเสียจากมิจฉาชีพออนไลน์ โดยสามารถปกป้องผู้ใช้งานได้กว่า 360,000 คน หรือคิดเป็น 3% ของเหยื่อบน Facebook ตามสถิติในปัจจุบัน ภายในปีแรกของการใช้งาน
สมาชิกในทีม Scamtify
• นายวริทธิ์ มหิตธิ
• นายธนสาร เซ่งเจริญ
• นายปารินทร์ ลิขิตวรศักดิ์
• นายปวริศ เรืองจุติโพธิ์พาน
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และประกาศนียบัตร
ทีม Sudo Protect Me – นวัตกรรม “FamilyNet Shield” โซลูชันควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในครอบครัวผ่านเราเตอร์โดยตรง ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการแยกโหมดการใช้งาน กำหนดช่วงเวลาเข้าใช้งาน หรือจำกัดคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม พร้อมฟีเจอร์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแบบเรียลไทม์ ทำให้เห็นทั้งระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต และประเภทคอนเทนต์ที่เด็กเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ครอบครัว “FamilyNet Shield” นี้ มุ่งยกระดับความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้าน และตั้งเป้าปกป้องมากกว่า 10,000 ครัวเรือน ภายในปีแรกของการใช้งาน
สมาชิกในทีม Sudo Protect Me
• นายอธิชา เจริญธนกิจกุล
• นายณัชธพงศ์ พิมพ์ภสันต์
• นางสาวธัญชนก เลิศเสถียรชัย
• นางสาวสุชานรี ศรีเฉลิม
ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และประกาศนียบัตร
ทีม แพรวา No.1 – นวัตกรรม “SCALL” แอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพได้แบบเรียลไทม์ ช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากแก๊ง Call Center ก่อนเกิดความเสียหาย ระบบจะประเมินรูปแบบคำพูดและพฤติกรรมการสนทนาอย่างแม่นยำ พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทันทีเมื่อพบความเสี่ยง ซึ่ง “SCALL” ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย รองรับทุกเครือข่ายมือถือ และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้อย่างเคร่งครัด ทำให้เข้าถึงและปกป้องผู้ใช้งานได้ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนทำงาน หรือเยาวชน ดังนั้น ด้วยความสามารถในการตรวจจับภัยโทรศัพท์หลอกลวงได้อย่างทันท่วงที “SCALL” จึงเป็นโซลูชันสำคัญที่จะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลของคนไทยในชีวิตประจำวัน โดยตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงได้มากกว่า 2,500 คน ภายในปีแรก
สมาชิกในทีม แพรวา No.1
• นางสาวแพรวา มั่นคง
• นางสาวนิภัสสา ชัยนิวัฒนา
• นางสาวนิติวดี ลิมปยารยะ
• นายปรเมศร์ เอี่ยมละออง
• นางสาวมนัสวีรภัทร แก้วอุไร
ร่วมภูมิใจในความสามารถของนวัตกรไทยรุ่นใหม่ กับสุดยอดผลงานนวัตกรรมสู้ภัยไซเบอร์ จากปฏิบัติการ “True CyberSafe x TrueMoney Hackathon Thailand 2025” ได้ที่ เฟซบุ๊ก ทรู แล็บ: https://www.facebook.com/truelab.trueinnovation