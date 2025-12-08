ทรู UP สัญญาณ UP ความสุข สู่มาตรฐานใหม่ เร็ว แรง ปลอดภัย พร้อมเปิดบ้านรับ “เก่ง–น้ำปิง” สู่ครอบครัวทรู

แรงทั้งสัญญาณ แรงทั้งความสุข! ทรู คอร์เปอเรชั่น เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจ ส่งต่อพลังบวกส่งท้ายปี ไปกับงาน “TRUE 5G UP สัญญาณ UP ความสุข พร้อมแล้ว.. มาตรฐานสัญญาณใหม่ เก่งไปอีกขั้น กับเก่ง น้ำปิง” พร้อมย้ำทรู 5G อัพเกรดมาตรฐานสัญญาณใหม่ ที่เหนือกว่าด้วยความเร็ว แรง และความปลอดภัย ทั่วไทยแล้ว เพื่อรอยยิ้มของคนไทยทุกคน พร้อมโมเมนต์สำคัญในการต้อนรับคู่ฮอต เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง สู่ครอบครัวทรูอย่างเป็นทางการ ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมส่งต่อความสุขและประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ร่วมขับเคลื่อนการ “UP สัญญาณ UP ความสุข” ให้เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อ แต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตดิจิทัลของคนไทย
สร้างปรากฏการณ์สยามแตก! แฟนคลับแห่รับ ‘เก่ง-น้ำปิง’ เข้าครอบครัวทรู การันตีสัญญาณแรง ส่งมอบความสุขทะลุพิกัดสยาม สะเทือนโซเชียล ดันแฮชแท็ก #KengNampingBESTwithTRUE5G จนพุ่งชนเพดาน อันดับ 1 เทรนด์ x ไทยและเวียดนาม แบบม้วนเดียวจบ แถมยังแรงไกลไปถึง อันดับ 4 ของโลก พร้อมยึดพื้นที่เทรนด์ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ด้วยยอด repost ใน X ถล่มทลายกว่า 2.06 ล้านข้อความและ Engagement มากกว่า 4 ล้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2568) การันตีความปังของคู่จิ้นขวัญใจมหาชน และสัญญาณทรูที่เชื่อมความรักของแฟนๆ ถึงศิลปินได้เร็ว แรง และชัดเจนที่สุดในวินาทีนี้!
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทคโนโลยีที่ดีที่สุดต้องมาพร้อมความเข้าใจมนุษย์ที่สุด นี่จึงเป็นเหตุผลที่ ทรู คอร์เปอเรชั่น มุ่งมั่นยกระดับ 'มาตรฐานสัญญาณใหม่' ทั่วไทย ให้เร็ว แรง และปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม ไม่ใช่เพียงเพื่อความเป็นเลิศของโครงข่าย แต่เพื่อให้ทุกความรู้สึกถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างมั่นคงที่สุด หลอมรวม ‘ประสิทธิภาพของโครงข่ายทรู 5G’ ไปพร้อมกับ ‘การใส่ใจในทุกรายละเอียด’ ของความรู้สึกแบบ ‘Human-Centricity’ เพราะเรามองลูกค้าศูนย์กลางสำคัญ ครั้งนี้จึงเป็นการผสาน Tech Upgrade เข้ากับ Experience Upgrade เพื่อเปลี่ยนทุกการเชื่อมต่อให้กลายเป็นความสุขที่ลื่นไหลและจับต้องได้
“การได้ต้อนรับ ‘เก่ง-น้ำปิง’ เข้าสู่ครอบครัวทรู ก็เปรียบเสมือนการเติมเต็มพลังบวกที่สดใส สะท้อนถึง Passion ของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ซึ่งตรงกับความตั้งใจของเราในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด นี่คือช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้เชื่อมโยงทุกหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มภายใต้แนวคิด ‘UP สัญญาณ UP ความสุข’ และทำให้มั่นใจว่า ทุกสัญญาณจากทรู จะเป็นสัญญาณแห่งความสุข ที่พร้อม UP ชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน”
มาตรฐานใหม่ของการสื่อสาร ที่ “เก่ง” ไปอีกขั้น ทรู คอร์เปอเรชั่น มุ่งมั่นก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ไม่ใช่เพียงการแข่งขันด้านความเร็ว (Speed Game) แต่คือความท้าทายในการชนะใจลูกค้าด้วยคุณภาพที่แท้จริง UP สัญญาณ UP ความสุข ผสานศักยภาพเทคโนโลยีเข้ากับวิถีชีวิตผู้คน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง
UP สัญญาณ ปรากฏการณ์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด รวมเสามากที่สุดในอาเซียน (The Largest 5G Infrastructure Revolution in ASEAN) พร้อม “POWER UP” ยกระดับ 5G และ 4G เร็ว แรง ครอบคลุมทั่วไทยเพื่อลูกค้าทรูและดีแทค เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือความทุ่มเทของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 3,650 ชีวิต ที่ใช้เวลาทำงานรวมกันกว่า 17 ล้านชั่วโมง สู่พลังของการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยคลื่นความถี่ 8 ย่านที่ครบและมากที่สุดในไทย ส่งผลให้ ความเร็วอินเทอร์เน็ต 5G เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ ลูกค้าดีแทค UP สัญญาณดีสุดมากกว่าที่เคย ทั้ง POWER UP SPEEDS: ความเร็ว 5G สำหรับลูกค้า dtac เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 4.39 เท่า POWER UP COVERAGE: สัญญาณครอบคลุมพื้นที่การใช้งานเพิ่มขึ้น +100% (ทั่วประเทศไทย) POWER UP EXPERIENCE: ประสบการณ์การใช้งานดีขึ้น ทั้งการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น +23% และการอัปโหลดที่เร็วขึ้น +26% ขณะที่ลูกค้าทรูได้รับความเร็วที่เพิ่มขึ้น 1.09 เท่า แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น มุ่งพัฒนาเพื่อลูกค้าทั้งสองแบรนด์ Unlock ทุกไลฟ์สไตล์ สู่มาตรฐานสัญญาณใหม่ ที่เหนือกว่าด้วยความเร็ว แรง ความปลอดภัย และสมบูรณ์แบบที่สุด พร้อม True Cybersafe ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็น 'สิทธิพื้นฐาน' ที่ลูกค้าทรูทุกได้รับทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันลูกค้าจากภัยเงียบไปแล้วกว่า 3,600 ล้านครั้ง
UP ความสุข พร้อมเติมเต็มความรู้สึกดีๆ ด้วยการเปิดบ้าน ต้อนรับ ‘เก่ง-น้ำปิง’ สู่ครอบครัวทรู สองคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วม ‘UP’ ดีกรีความสุขให้สดใสยิ่งกว่าเดิม พร้อมส่งต่อรอยยิ้ม ผ่าน NATIONWIDE DIGITAL SCREENS ใน 5 หัวเมืองใหญ่ ทั้งเชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี รวมถึงสร้างสีสันความสนุกผ่าน TRUE5G TikTok และ Youtube ไปพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล เติมความคุ้มค่า UP ความมงคล กับ “ทรูเบอร์พลังดาว โดย อ.สมเจตน์” ศาสตร์แห่งตัวเลขที่จะช่วยเสริมความมั่นใจในทุกมิติของชีวิต จะเบอร์พ่อครู เสริมโชคลาภ บริวาร คุ้มครอง หรือ เบอร์น้องเขม เสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยม รัก งานปัง เงินดี ก็มีให้เลือกสรรเต็มที่
พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ เอาใจโอ๋ๆ ดีลโหด ราคาพิเศษ เฉพาะงานนี้เท่านั้น
• เปิดเบอร์ใหม่เบอร์พลังดาว พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน 499 – 899 บาท รับเน็ตเพิ่มอีกทันที 100GB ตลอดสัญญา หรือ เลือกความคุ้มค่าระดับพรีเมียม เมื่อสมัครพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 1,199 บาทขึ้นไป มอบสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง* ตลอดอายุสัญญา พิเศษนี้เข้าร่วมเฉพาะเบอร์พลังดาว รับสิทธิ์ได้ที่ทรูช็อปและดีแทคช็อปทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2568 นี้
• เครื่องพร้อมซิมรายเดือน ดีลโหด ลดแรง ราคาสุดพิเศษ เฉพาะงานนี้เท่านั้น สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป ซื้อเครื่องราคาเริ่มต้น** เพียง 399 บาท สมัครพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 599 บาท ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ เลือกเบอร์มงคลเบอร์พลังดาวได้ฟรี หรือลูกค้าย้ายค่ายมาทรู ซื้อเครื่องราคาเริ่มต้น** เพียง 999 บาท สมัครพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 499 บาท รับแพ็กเกจใช้งานเน็ต 5G เต็มสปีดจุใจ 60GB พร้อมรับชม Now Ent บันเทิงครบ ฟินจบในแพ็กเดียว นาน 1 ปี รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568 เฉพาะที่ ทรูช็อป สาขาสยามสแควร์ ซอย 2 หรือ ทรูช็อป สาขาสยามพารากอน ชั้น 4 เท่านั้น
ทางด้านสองหนุ่มสมาชิกใหม่ของครอบครัวทรู เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง ได้ร่วมเปิดใจถึงความรู้สึกในการร่วมงานครั้งนี้ โดย เก่ง-หฤษฎ์ เผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทรู ที่นี่มีการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อคนไทยจริงๆ สำหรับผมการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว เสถียรและปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของการทำงานในยุคนี้ ไม่ว่าผมจะเดินทางไปถ่ายงานที่ไหน สัญญาณทรู 5G ก็ทำให้ผมมั่นใจได้ นี่คือก้าวสำคัญที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจ เพราะเรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุนในทุกโมเมนต์สำคัญของชีวิตครับ"
ด้าน น้ำปิง นภัสกร กล่าวเสริมด้วยรอยยิ้มว่า “ขอบคุณทรู ที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีที่สุดครับ ในฐานะเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผม โตมากับสัญญาณทรู ครับ ใช้มาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ไม่ว่าจะเรียนหรือทำงาน ทรูคือสิ่งที่ทำให้ผม มั่นใจว่าจะติดต่อคนที่บ้านได้เสมอ สำหรับผมทรูเป็นมากกว่าเครือข่าย แต่คือเพื่อนที่ช่วยให้ผมได้ Connect กับ ครอบครัว แฟนคลับและคนที่รักได้แบบไม่มีสะดุด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถแชร์โมเมนต์ความสุขได้ทันที เป็นสัญญาณที่เชื่อมทุกหัวใจเข้าด้วยกัน อยากชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ๆ และ UP ความสุขไปด้วยกันกับพวกเราและทรูนะครับ”
ร่วมสัมผัสมาตรฐานสัญญาณใหม่ที่ เร็ว แรง ปลอดภัย พร้อม UP ความสุขไปพร้อมกับ "เก่ง-น้ำปิง" และครอบครัวทรู ได้แล้ววันนี้ ที่ทรูช็อป และดีแทคช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ
*ครั้งละ 15 นาที
**เครื่อง 4G, 5G ที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดรุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดขายอีกครั้ง