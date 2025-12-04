Apple Music เผย APT. ฮิตสุดปีนี้ พร้อมเปิดสถิติการฟังเพลงใน Replay ’25

Apple Music ส่งท้ายปีกับ “Replay ’25” ฟีเจอร์สรุปสถิติการฟังเพลงยอดนิยมประจำปี ที่มาพร้อมข้อมูลเชิงลึกและความเป็นส่วนตัวยิ่งกว่าเคย พร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยชาร์ตเพลงที่สุดแห่งปี 2025 (Year-End Charts) โดยไฮไลท์สำคัญตกเป็นของเพลงฮิตถล่มทลายอย่าง "APT." จากการคอลแลบของ ROSÉ และ Bruno Mars ที่กวาดอันดับ 1 ในทุกชาร์ตหลัก
Replay ’25: เจาะลึกพฤติกรรมการฟังที่รู้ใจคุณยิ่งกว่าเดิม
ในปีนี้ Apple Music ยกระดับ Replay ’25 ให้เป็นมากกว่าแค่การสรุปยอดรวม แต่เป็นการพาผู้ฟังเดินทางกลับไปสำรวจรสนิยมทางดนตรีผ่านอินไซต์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Discovery ศิลปินหน้าใหม่ที่เข้ามาอยู่ในความสนใจของคุณในปีที่ผ่านมา Loyalty ศิลปินคนโปรดที่คุณยังคงกลับมาฟังซ้ำอย่างเหนียวแน่น และ Comebacks ศิลปินที่คุณหวนกลับมาฟังเป็นประจำอีกครั้ง
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสถิติเหล่านี้ได้แล้ววันนี้ผ่านแอป Apple Music ซึ่งจะแสดงผลทั้งจำนวนนาทีที่ฟัง, จำนวนศิลปิน, แนวเพลงโปรด และสถิติ “Longest artist streak” หรือช่วงเวลาที่ฟังศิลปินคนเดิมต่อเนื่องยาวนานที่สุด นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ Replay All Time และ Monthly Replay ให้ผู้ใช้ย้อนดูประวัติการฟังเพลงตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มใช้งานแพลตฟอร์มได้อีกด้วย
ที่สุดแห่งปี 2025: ROSÉ และ Bruno Mars สร้างปรากฏการณ์โลก
สำหรับชาร์ตส่งท้ายปี 2025 เพลงที่สร้างปรากฏการณ์สูงสุดคือ "APT." ผลงานของ ROSÉ และ Bruno Mars ที่คว้าตำแหน่ง อันดับ 1 ในหลายชาร์ตสำคัญ ได้แก่ Top Songs of 2025: Global, Top 100: Shazam, Top 100: Global Radio และ Top 100: Lyrics ถือเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดทั้งยอดสตรีม การค้นหา และการเปิดผ่านวิทยุ
ขณะเดียวกันชาร์ตปีนี้ยังสะท้อนความสำเร็จของศิลปินหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหน้าใหม่ Gracie Abrams และ Alex Warren พาเพลงฮิตติด Top 10 ได้เป็นครั้งแรกกับเพลง “That’s So True” (อันดับ 6) และ “Ordinary” (อันดับ 7) ส่วนเจ้าพ่อชาร์ตเพลง Morgan Wallen ครองพื้นที่ใน Top 100 มากที่สุดถึง 12 เพลง นำโดย “I’m The Problem” (อันดับ 18) และ Artist of the Year: Tyler, The Creator เจ้าของตำแหน่งศิลปินแห่งปี พาเพลง “Sticky” เข้ามาอยู่ในอันดับที่ 42
คู่หูทรงพลัง Kendrick Lamar และ SZA
ปี 2025 ถือเป็นปีทองของศิลปินจากค่าย TDE ทั้ง Kendrick Lamar และ SZA โดย Kendrick มีเพลงติด Top 25 ถึง 5 เพลง (มากที่สุดในกลุ่มศิลปินเดี่ยว) ส่วน SZA ตามมาด้วย 3 เพลง นอกจากนี้ เพลงที่ทั้งคู่ร่วมงานกันอย่าง “luther” และ “30 For 30” ยังทะยานขึ้นสู่อันดับ 2 และอันดับ 10 ของชาร์ต Global ตามลำดับ
อีกหนึ่งไฮไลท์คือเพลง “Golden” จาก KPop Demon Hunters ที่จบปีในอันดับ 15 ของชาร์ตโลก แต่สร้างสถิติที่น่าทึ่งด้วยการครองอันดับ 1 บนชาร์ต Daily Top 100 ยาวนานที่สุดในปีนี้ถึง 70 วันติดต่อกัน ก่อนจะถูกแซงโดย Taylor Swift สะท้อนถึงพลังของแฟนคลับและกระแสวัฒนธรรมป๊อปที่แข็งแกร่ง