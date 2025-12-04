กรุ๊ปซีอีโอทรู นำทีมลงพื้นที่หาดใหญ่ เร่งฟื้นฟู 18 รร.คอนเน็กซ์อีดี-ชุมชน

ในช่วงเวลาที่หาดใหญ่ต้องเผชิญ “ฝนตกหนักที่สุดในรอบ 300 ปี” ทำให้เกิดวิกฤตน้ำท่วม จนส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งภูมิภาค ทรู คอร์ปอเรชั่น เทคคอมปานีไทย ยังคงยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้ เพื่อก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ล่าสุด นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นำทีมคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานลงพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์จริง และรับฟังความต้องการจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุด และตอบโจทย์คำถามสำคัญว่า “เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุด”
สานน้ำใจ ฟื้นฟู 18 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี-ทรู จ.สงขลา
ในวันที่มหาอุทกภัยสร้างความเสียหายอย่างหนักทั่วภาคใต้ “ภาคการศึกษา” ยังคงเป็นภารกิจที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญสูงสุด ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ทรู มุ่งมั่นนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล มาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา และความร่วมมือกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในจ.สงขลา ซึ่งมี 18 แห่งอยู่ภายใต้การดูแลของทรู มีนักเรียนกว่า 3,500 คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานกับ ICT Talent และคนในพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลความเสียหาย และเมื่อพบว่าโรงเรียนบ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่ และโรงเรียนบ้านหาร อ.บางกล่ำ ได้รับความเสียหายหนักและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จึงเร่งดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมใช้ 50 เครื่อง โต๊ะโรงอาหาร ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านบางแฟบ พร้อมเตรียมส่งมอบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบทั้ง 18 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้เร็วที่สุด
สานต่อความร่วมมือมูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือชุมชนพี่น้องภาคใต้
ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือชุมชนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ได้เข้าพบมูลนิธิกระจกเงา โดยนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา พร้อมด้วยนายเอกลักษณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการของมูลนิธิฯ เพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุด รับฟังภาพรวมการทำงานในพื้นที่ ความท้าทายที่ยังต้องเร่งจัดการ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทางสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การหารือครั้งนี้ ยังเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือก่อนหน้า ที่ทรูและมูลนิธิกระจกเงา ได้ร่วมกันเชิญชวนพนักงานบริจาคพาวเวอร์แบงก์ที่ชาร์จเต็ม 100% เสื้อผ้า ชุดชั้นใน และของใช้จำเป็น เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยในหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน
กำชับเน็ตเวิร์ค ตรวจสอบสัญญาณเต็มที่เพื่อลูกค้าคนสำคัญ
ทรู ให้ความสำคัญกับการดูแลเครือข่ายสัญญาณในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อให้ทุกการประสานงานขอความช่วยเหลือและการเข้าถึงบริการฉุกเฉินเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย นอกจากเฝ้าระวัง และบริหารจัดการเครือข่ายให้กลับมามีประสิทธิภาพแล้ว ผู้บริหารทรู ยังได้ลงตรวจสอบสัญญาณร่วมกับทีมเน็ตเวิร์คและเยี่ยมลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงย้ำภารกิจเชิงรุกของทีมช่างทรูออนไลน์ ในการซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์โมเด็มให้ฟรีโดยไม่ต้องรอแจ้งให้กับทุกบ้านอย่างเร็วที่สุด ด้วยความตั้งใจที่ต้องการให้พี่น้องชาวใต้กลับมาเชื่อมต่อโลกออนไลน์และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
เยียวยา – บิ๊กคลีนนิ่ง – เติมพลังใจให้เพื่อนพนักงานทรู
ผู้บริหารทรู ยังได้ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจเพื่อนพนักงานทั้งทีมเน็ตเวิร์คและทีมภาค ที่ทุ่มเททำงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย พร้อมเยี่ยมเพื่อนพนักงานทรู ณ ทรูช้อป เซ็นทรัล หาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดบ้านเรือน คืนสภาพที่อยู่อาศัยของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รับฟังปัญหาและความต้องการของพนักงานอย่างใกล้ชิด เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือครอบคลุมหลายด้าน ทั้งการลาฉุกเฉินโดยไม่หักวันลา การสนับสนุนค่าที่พักชั่วคราว เงินช่วยซ่อมบ้านและยานพาหนะ รวมถึงสวัสดิการและประกันสุขภาพเพิ่มเติม พร้อมมอบ “ถุงกำลังใจ” ส่งความห่วงใยให้แก่เพื่อนพนักงานทุกคน
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงยืนเคียงข้างพี่น้องชาวหาดใหญ่ในทุกก้าวของการฟื้นฟู พร้อมสนับสนุนในทุกมิติที่สามารถช่วยได้อย่างเต็มกำลัง ภารกิจของทรู จึงไม่ได้มีเพียงทำให้เครือข่ายพร้อมกลับมาใช้งาน แต่ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะภาคการศึกษา ที่เร่งส่งมอบสื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมใช้งาน ซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ต และความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการเปิดเรียน ให้แก่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 18 แห่งผ่านความร่วมมือมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อให้คุณครูและนักเรียนสามารถกลับมาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง รวมถึงความร่วมมือกับภาคประชาสังคมอย่างมูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกันฟื้นฟูและสร้างชุมชนให้กลับมาเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม และทรู จะยังคงทำหน้าที่เชื่อมต่อผู้คนและชุมชน ให้ทุกคนและทุกพื้นที่สามารถก้าวผ่านทุกความท้าทาย และเดินหน้าสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืนร่วมกัน”