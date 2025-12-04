Spotify ปล่อย ‘2025 Wrapped’ ชวนผู้ใช้ย้อนรอยปีแห่งเสียงเพลง

Spotify เปิดตัวแคมเปญยอดฮิตประจำปีที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอย “2025 Wrapped” ชวนชาวไทยร่วมย้อนรอยความทรงจำทางดนตรีตลอดปีที่ผ่านมา โดยปีนี้มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงเกือบ 10 รายการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น
ในปีนี้ 2025 Wrapped ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งประสบการณ์การรับชมได้ด้วยตัวเอง (Personalized Experience) อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความเร็วของการเล่น การย้อนดูช่วงเวลาที่ประทับใจ หรือค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการเฉลิมฉลองสไตล์การฟังเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Spotify บนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
ไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่สะท้อนพฤติกรรมการฟังได้ลึกซึ้งกว่าเดิม ได้แก่ Listening Age เจาะลึกรสนิยมผ่านกาลเวลา โดยระบบจะเปรียบเทียบพฤติกรรมการฟังของคุณกับผู้ฟังในช่วงอายุเดียวกัน ผ่านปีที่เพลงโปรดของคุณถูกปล่อยออกมา
Top Albums ครั้งแรกที่ Wrapped ทำการจัดอันดับ "อัลบั้ม" ที่คุณฟังซ้ำบ่อยที่สุดตลอดทั้งปี Fan Leaderboard วัดระดับความเป็น "แฟนพันธุ์แท้" โดยเทียบอันดับของคุณกับผู้ฟังทั่วโลกสำหรับศิลปินที่คุณฟังมากที่สุด อิงจากระยะเวลาในการรับฟัง Club ระบบจะวิเคราะห์สไตล์การฟังและจัดคุณให้อยู่ใน 1 ใน 6 "คลับ" ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และบทบาทของคุณในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีรสนิยมคล้ายคลึงกัน
นอกจากนี้ ยังมี Listening Archive ฟีเจอร์สรุปภาพรวมส่วนตัวแบบสั้นๆ ขับเคลื่อนด้วย AI ดึงเอาวันแห่งความทรงจำทางดนตรีของคุณกลับมาให้คิดถึงอีกครั้ง และ Wrapped Party ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่แยกจากการสรุปข้อมูลส่วนตัว เปิดโอกาสให้คุณย้อนความสนุกไปพร้อมกับเพื่อนๆ แบบเรียลไทม์
พร้อมกันนี้ ยังนำฟีเจอร์ยอดนิยมดั้งเดิมยังได้รับการปรับโฉมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น Top Genres สรุปแนวเพลงที่กำหนดตัวตนของคุณในปี 2025 Top Song Quiz ร่วมสนุกกับแบบทดสอบทายเพลงที่เป็นตัวแทนแห่งปีของคุณ Top Artist Sprint เล่าเรื่องราวผ่านกราฟิก แสดงการสับเปลี่ยนอันดับของศิลปินโปรด 5 อันดับแรกในแต่ละเดือน Top Songs & Playlist ดู 5 เพลงยอดนิยม พร้อมเพลย์ลิสต์ และ Your Top Songs 2025 ที่พิเศษกว่าปีไหนๆ ด้วยการแสดงจำนวนครั้งที่คุณสตรีมแต่ละเพลงใน 100 อันดับแรก
ผู้ใช้งานในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ สามารถเข้าถึงประสบการณ์ Wrapped ผ่านการเปิดแอปพลิเคชัน Spotify บนมือถือ แตะที่แบนเนอร์ Your 2025 Wrapped หรือไปที่ฟีด Wrapped บนหน้า Home ร่วมสำรวจและแชร์ปีแห่งเสียงดนตรีของคุณ ทั้งศิลปิน เพลง อัลบั้ม พอดแคสต์ และสถิติการฟังที่น่าสนใจได้แล้ววันนี้บน Spotify