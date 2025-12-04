xs
AIS จับมือ ททท. สานต่อแคมเปญ “สุขใจ เที่ยวไทย อุ่นใจทุกที่” ชวนเช็กอินเก้าอี้ม้านั่งสุขใจอุ่นใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS ต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปี ต่อยอดความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้คึกคัก กับแคมเปญ “สุขใจ เที่ยวไทย อุ่นใจทุกที่” ยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ลุยส่งเสริมแลนด์มาร์กและจุดท่องเที่ยวยอดนิยม เติมสีสันการท่องเที่ยวทั่วไทย

ชวนคนไทยถ่ายรูปเช็กอินกับเก้าอี้นั่งม้านั่งสุขใจอุ่นใจสุดน่ารัก ติดแฮชแท็ก #สุขใจเที่ยวไทยอุ่นใจทุกที่ #อุ่นใจกับAIS #AIS5G แชร์โมเมนต์สุดประทับใจ เพื่อสร้างความมั่นใจหากพบเก้าอี้ม้านั่งนี้ที่ไหน จะได้สัมผัสประสบการณ์เครือข่าย AIS 5G ที่เร็ว แรง ไม่มีสะดุด และขยายความสุขอีกขั้นด้วยสิทธิพิเศษมากมายจาก AIS Points

ทั้งสิทธิ์แลกรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต หรือโทรบนเครือข่าย AIS 5G ส่วนลดร้านอาหาร และโปรโมชันท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอีกมากมาย รวมถึงสิทธิพิเศษจากร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกการท่องเที่ยวในไทย สะดวก คุ้มค่า และน่าประทับใจยิ่งกว่าเคย

ในปีนี้ AIS ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางไปเช็กอินกับเก้าอี้สุขใจอุ่นใจตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา อุทยาน และร่วมสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวไทยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ได้ในหลายโซนไฮไลต์ทั่วประเทศ อาทิ
· ภาคเหนือ : สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, หมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่, ถนนคนเดินกาดกองต้า จ.ลำปาง, ลานพญานาคริมกว๊าน จ.พะเยา, อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
· ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Sky Walk เชียงคาน จ.เลย, สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา, สวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
· ภาคตะวันออก : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
· ภาคกลาง : ททท. สำนักงานใหญ่ จ.กรุงเทพฯ, ตลาดน้ำดอนหวาย จ.นครปฐม
· ภาคใต้ : อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา, จุดชมวิวเสม็ดนางชี จ.พังงา, ลานปูดำ จ.กระบี่, ประติมากรรมไม้มะหาด จ.กระบี่











