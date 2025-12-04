คนนี้มาแรง! Gemini ครองแชมป์คำค้นหายอดนิยมประจำปี 2568

กูเกิล (Google) ประเทศไทย เผยรายงาน "Year in Search 2025" สะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งสำคัญ พบ "Gemini" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้ก้าวขึ้นเป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย โดยแซงหน้าคำที่เกี่ยวกับมาตรการภาครัฐ เหตุการณ์สำคัญ และกระแสความบันเทิง ชี้ชัดว่าคนไทยเปิดรับและใช้ประโยชน์จาก AI อย่างก้าวกระโดด
***คนไทยอยากรู้เรื่องเทค
Google ประเทศไทย ได้เปิดเผยสถิติ Year in Search 2025 ซึ่งเป็นรายงานสรุปคำค้นหายอดนิยมประจำปีที่สะท้อนภาพรวมความสนใจของคนไทย ผลลัพธ์ที่น่าจับตาไม่ใช่เพียงการก้าวขึ้นเป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2568 ของ Gemini แต่คำค้นหาอื่นที่เกี่ยวกับ AI อื่นยังติดอันดับ 10 ยอดนิยมโดยรวมด้วย ได้แก่ ChatGPT (อันดับ 3) และ DeepSeek (อันดับ 9)
สถิตินี้ตอกย้ำว่าบทบาทของ Google Search คือการเป็นเครื่องมือหลักในการปรับตัวเข้าสู่ยุค AI ของคนไทย และการที่คำค้นหาด้าน AI ติดอันดับสูงสุดอย่างพร้อมเพรียงกันถึง 3 คำ ยืนยันว่าคนไทยหันมาใช้ประโยชน์จาก AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด
สถิติยังย้ำว่าความสนใจของคนไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เครื่องมือ AI ใดเครื่องมือหนึ่ง แต่กระจายไปยังหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการทั้งด้านการทำงาน การสร้างสรรค์ และความบันเทิง เห็นได้จากชื่อเครื่องมือ AI ที่เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์นั้นติดโผหลากหลาย เช่น PixVerse (AI สร้างวิดีโอ), NotebookLM (AI ช่วยค้นคว้าหาข้อมูล) และ Suno (AI สร้างเพลง) รวมถึง Hailuo AI และ Claude ที่ติด 10 อันดับแรกในหมวด AI
นอกจากกระแส AI คำว่า “iPhone 17” ยังติดอันดับ 8 คำค้นหายอดนิยมในหมวดรวม แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานชาวไทยติดตามเทคโนโลยีใหม่ระดับโลกอย่างใกล้ชิด
***แผ่นดินไหว-น้ำท่วม
สำหรับปีนี้ Google Search ยังคงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคนไทยแม้ในช่วงรับมือวิกฤต โดยคำว่า "แผ่นดินไหว” เป็นคำค้นหายอดนิยมอันดับ 4 ของตารางรวม และครองอันดับ 1 ในตารางหมวดข่าว ยังมีคำค้นหาอื่นๆ เช่น พายุวิภา และ "ตึกถล่ม” ติดอันดับในหมวดข่าวด้วย
คนไทยยังกังวลเรื่องน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาผลกระทบพุ่งสูง โดยคำว่า “ลงทะเบียนน้ำท่วม 2568 ออนไลน์” ครองอันดับ 1 ในหมวดเหตุการณ์น้ำท่วม ตามมาด้วย "เช็คสถานะน้ำท่วมออนไลน์” และ “เยียวยาน้ำท่วม 2568”
สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ของประชาชน คำว่า “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” นั้นติดอันดับ 2 และ “คนละครึ่ง พลัส” ติดอันดับ 5 ของตารางคำค้นหายอดนิยมหมวดรวมด้วย.