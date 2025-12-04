Advantech ดัน Aquanet คว้าแชมป์ AIoT 2025 จุดกระแสนวัตกรรมหยุดน้ำรั่ว

AIoT InnoWorks Thailand 2025 ประกาศผู้ชนะ - ทีม Aquanet จากม.เกษตรฯ คว้าชัยด้วยระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำประปาแบบ IoT อัจฉริยะควบคู่ Edge AI ด้าน Advantech เล็งผลักดันโปรเจ็กต์นศ.ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมและสังคมไทย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange: LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท Advantech Corporation (Thailand) Co., Ltd. จัดกิจกรรม Pitching Day หรือรอบสุดท้ายของการแข่งขันในโครงการ AIoT InnoWorks Thailand 2025 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Harness AIoT Innovation to Build Sustainable Solutions” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้าน AIoT (Artificial Intelligence of Things) ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโซลูชันที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงทั้งในสังคม สิ่งแวดล้อม และภาคอุตสาหกรรม
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณไชยพันธ์ ภูมิรัตน์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) คุณสุวรรณ ศรสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท FIRSTTECH DESIGN CO., LTD. คุณผกายมาศ ตาริชกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท TAT ENERGY & ENGINEERING CO., LTD. และคุณประชากร ตาสุสี วิศวกรอาวุโส บริษัท QUICK TRANSFORMATION PUBLIC CO., LTD.
ปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University- KU), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's University of Technology North Bangkok- KMUTNB) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi- KMUTT) รวม 6 ทีม ประกอบด้วย 1) Aquanet (KU) 2) The Decarnonator 3000 (KU) 3) GreenLink (KMUTNB) 4) Power E Gang (KMUTNB) 5) AETHER (KMUTT) และ 6) The Recycle X (KMUTT)
ในช่วงพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก คุณ Matrix Choong ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Advantech Corporation (Thailand) Co., Ltd. กล่าวต้อนรับคณาจารย์และผู้เข้าแข่งขัน พร้อมส่งกำลังใจให้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้วยการลงมือทำจริง โดยมี Advantech เป็นผู้สนับสนุนหลัก และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขัน
ผลงานของทีม Aquanet ที่พัฒนา “ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำด้วย IoT อัจฉริยะ” มุ่งแก้ปัญหาน้ำประปารั่วโดยไม่ทราบตำแหน่ง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียน้ำและงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทีมได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Edge AI ของ Advantech เพื่อเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างแม่นยำ พร้อมแสดงผลบนแดชบอร์ดเพื่อค้นหาจุดรั่วได้ตรงจุด ปัจจุบันได้เริ่มนำโครงการไปทดลองใช้งานจริงร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) และสามารถประยุกต์ใช้กับโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมาณมากได้ในอนาคต
ในการประกาศรางวัล ทีม Aquanet คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาท จากผลงานที่โดดเด่นและสามารถนำไปใช้จริงได้เป็นรูปธรรม ส่วนทีม GreenLink ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ตามมาด้วยทีม AETHER ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับรางวัลชมเชยในปีนี้ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ได้แก่ The Decarnonator Power E Gang และ The Recycle X
โดย ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อุทยานเทคโนโลยี (KMUTNB Techno Park) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า กิจกรรม InnoWorks ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาไอเดียให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะการได้ใช้อุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรมจาก Advantech พร้อมยกตัวอย่างโครงการ AquaSync จากปีที่ผ่านมา ที่ถูกนำไปใช้จริงในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบระบบปิด จึงมีความหวังว่าการต่อยอดจากการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน
ด้าน รศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นปีแรกของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชื่นชมการบูรณาการ IIoT ร่วมกับ AI ของ Advantech ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็ว พร้อมมองว่าความร่วมมือระหว่าง 3 มหาวิทยาลัยช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น
ขณะที่ ผศ.ดร.อภิชัย ภัทรนันท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่าการเข้าร่วมครั้งแรกทำให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ได้รับประสบการณ์ใหม่ โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรมจริงจาก Advantech ซึ่งช่วยให้ผลงานมีโอกาสต่อยอดใช้งานจริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทย หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็นโครงการ
ทาง Advantech ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและสนับสนุนนวัตกรรมด้าน AIoT อย่างต่อเนื่อง โดยจะเดินหน้าจัดกิจกรรม InnoWorks ในปีต่อไป พร้อมผลักดันให้โครงการที่นักศึกษาพัฒนาสามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริง ทั้งในสังคมและภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น