ทรู–ดีแทค ช่วยน้ำท่วม จัดโปรฯ สมาร์ทโฟนเริ่มต้น 99 บาท แพ็กเกจรายเดือนลด 50% วันนี้ถึงสิ้นปี 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอย่างหนัก ทรู ดีแทค ขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆ ร่วมส่งต่อกำลังใจ ภายใต้แนวคิด “น้ำท่วมจากไป น้ำใจคงอยู่” พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเวลายากลำบาก ด้วยข้อเสนอพิเศษทั้งสมาร์ทโฟนและแพ็กเกจรายเดือนในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ทุกคนยังคงออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง

1.ข้อเสนอพิเศษเพื่อลูกค้าหาดใหญ่–สงขลา สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ

1.1 เครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน

• Samsung Galaxy A06 5G เริ่มเพียง 99 บาท (ปกติ 2,899 บาท) พร้อมแพ็กเกจรายเดือน 599 บาท สำหรับลูกค้าทรูดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

1.2 เครื่องเปล่าราคาพิเศษ

• Samsung Galaxy A06 5G เริ่มเพียง 2,409 บาท (ปกติ 2,899 บาท)

• Samsung Galaxy A06 4G เริ่มเพียง 2,000 บาท (ปกติ 2,699 บาท)

• OPPO A3X เริ่มเพียง 2,462 บาท (ปกติ 2,999 บาท)

• OPPO A5i เริ่มเพียง 2,699 บาท (ปกติ 2,999 บาท)

• Vivo Y04S เริ่มเพียง 2,739 บาท (ปกติ 3,099 บาท)

• Vivo Y19S เริ่มเพียง 1,950 บาท (ปกติ 3,799 บาท)

• Realme Note60X เริ่มเพียง 1,500 บาท (ปกติ 2,499 บาท)

• Xiaomi Redmi 14C เริ่มเพียง 2,150 บาท (ปกติ 3,399 บาท)


2. ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับจิตอาสา บุคลากร ของศูนย์อพยพ มอ. และรพ. หาดใหญ่ เพียงแสดงบัตรนักศึกษา บัตรเจ้าหน้าที่ หรือบัตรข้าราชการของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรพ.หาดใหญ่ รับสิทธิ์พิเศษแพ็กเกจรายเดือนราคาพิเศษ (เปิดเบอร์ใหม่)

รับส่วนลด 50% ของค่าบริการรายเดือน

• แพ็ก 299 บาท/เดือน (ปกติ 599 บาท)

• เน็ต 5G เต็มสปีด 100GB

• แพ็ก 399 บาท/เดือน (ปกติ 799 บาท)

• เน็ต 5G เต็มสปีด 100GB

• โทรในเครือข่ายฟรี 24 ชั่วโมง (ครั้งละ 15 นาที)

• โทรทุกเครือข่าย 100 นาที

สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 4–31 ธันวาคม 2568 ที่ทรูช็อปและดีแทคช็อปในพื้นที่หาดใหญ่และสงขลา ดังนี้

ทรูช็อป : เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, แม็คโคร หาดใหญ่, บิ๊กซี หาดใหญ่, เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา, โลตัส หาดใหญ่ 1, โลตัส หาดใหญ่ 2 และโลตัส จะนะ สงขลา

ดีแทคช็อป : ตลาดวชิรา สงขลา, บิ๊กซี คลองแห, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่, อ.ระโนด สงขลา, เทสโก้โลตัส สะเดา, โลตัส หน้า มอ. และเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
