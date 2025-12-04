ทรู–ดีแทค ช่วยน้ำท่วม จัดโปรฯ สมาร์ทโฟนเริ่มต้น 99 บาท แพ็กเกจรายเดือนลด 50% วันนี้ถึงสิ้นปี 68

หลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอย่างหนัก ทรู ดีแทค ขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆ ร่วมส่งต่อกำลังใจ ภายใต้แนวคิด “น้ำท่วมจากไป น้ำใจคงอยู่” พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเวลายากลำบาก ด้วยข้อเสนอพิเศษทั้งสมาร์ทโฟนและแพ็กเกจรายเดือนในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ทุกคนยังคงออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง
1.ข้อเสนอพิเศษเพื่อลูกค้าหาดใหญ่–สงขลา สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ
1.1 เครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน
• Samsung Galaxy A06 5G เริ่มเพียง 99 บาท (ปกติ 2,899 บาท) พร้อมแพ็กเกจรายเดือน 599 บาท สำหรับลูกค้าทรูดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
1.2 เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
• Samsung Galaxy A06 5G เริ่มเพียง 2,409 บาท (ปกติ 2,899 บาท)
• Samsung Galaxy A06 4G เริ่มเพียง 2,000 บาท (ปกติ 2,699 บาท)
• OPPO A3X เริ่มเพียง 2,462 บาท (ปกติ 2,999 บาท)
• OPPO A5i เริ่มเพียง 2,699 บาท (ปกติ 2,999 บาท)
• Vivo Y04S เริ่มเพียง 2,739 บาท (ปกติ 3,099 บาท)
• Vivo Y19S เริ่มเพียง 1,950 บาท (ปกติ 3,799 บาท)
• Realme Note60X เริ่มเพียง 1,500 บาท (ปกติ 2,499 บาท)
• Xiaomi Redmi 14C เริ่มเพียง 2,150 บาท (ปกติ 3,399 บาท)
2. ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับจิตอาสา บุคลากร ของศูนย์อพยพ มอ. และรพ. หาดใหญ่ เพียงแสดงบัตรนักศึกษา บัตรเจ้าหน้าที่ หรือบัตรข้าราชการของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรพ.หาดใหญ่ รับสิทธิ์พิเศษแพ็กเกจรายเดือนราคาพิเศษ (เปิดเบอร์ใหม่)
รับส่วนลด 50% ของค่าบริการรายเดือน
• แพ็ก 299 บาท/เดือน (ปกติ 599 บาท)
• เน็ต 5G เต็มสปีด 100GB
• แพ็ก 399 บาท/เดือน (ปกติ 799 บาท)
• เน็ต 5G เต็มสปีด 100GB
• โทรในเครือข่ายฟรี 24 ชั่วโมง (ครั้งละ 15 นาที)
• โทรทุกเครือข่าย 100 นาที
สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 4–31 ธันวาคม 2568 ที่ทรูช็อปและดีแทคช็อปในพื้นที่หาดใหญ่และสงขลา ดังนี้
ทรูช็อป : เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, แม็คโคร หาดใหญ่, บิ๊กซี หาดใหญ่, เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา, โลตัส หาดใหญ่ 1, โลตัส หาดใหญ่ 2 และโลตัส จะนะ สงขลา
ดีแทคช็อป : ตลาดวชิรา สงขลา, บิ๊กซี คลองแห, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่, อ.ระโนด สงขลา, เทสโก้โลตัส สะเดา, โลตัส หน้า มอ. และเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่