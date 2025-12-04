ทรูรับโล่เกียรติยศ “องค์กรสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ” ปีที่ 3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2568” โดยมี นางสาวสนธยา บุญยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเกียรติยศ “องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ” ให้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดในงาน โดยได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2557 โดยได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพ รวมถึงสร้างสรรค์บริการให้แก่กลุ่มคนเปราะบางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ตรงตามเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ ทรู คอร์ปอเรชั่นได้รับการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 13 ตลอดจนสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และยอมรับในศักยภาพของคนพิการ เพื่อสะท้อนความเป็นเทคคอมปานีไทยที่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นเดินหน้าส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for Vulnerable Groups” สร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับกลุ่มเปราะบาง ครอบคลุมความพิการ 7 ประเภทหลัก ได้แก่ คนพิการทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ทางจิตใจ ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และกลุ่มบุคคลออทิสติก โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร และการใช้ชีวิตอย่างอิสระยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนแนวทางดังกล่าว คือ แอปพลิเคชัน True Autistic Application เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้และการสื่อสาร รวมถึงกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์สำหรับเด็กพิเศษ โดยเปิดให้ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ทรูยังได้ร่วมพัฒนาระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นเป็นพิเศษ หรือ STS (Screening Tools for Persons with Special Needs) เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองและครอบครัวสามารถสังเกตและคัดกรองภาวะเสี่ยง เช่น ภาวะการเรียนรู้ล่าช้า สมาธิสั้น ความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก นำไปสู่การเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที และได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐอย่างทั่วถึง
ในด้านการจ้างงาน ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญกับการสร้างงานที่มีคุณค่าแก่คนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบกฎหมายมาตรา 33 และ 35 โดยเปิดโอกาสการจ้างงานคนพิการ และกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก เพื่อให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนองค์กรคนพิการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างโมเดลการจ้างงานที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ รายได้มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งสื่อสารผ่านสื่อและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าและยอมรับในศักยภาพของคนพิการอย่างแท้จริง