‘ดีป้า’ ประกาศความสำเร็จ TGS 2025 ทุบสถิติคนร่วมงานกว่า 2 แสน เงินสะพัด 1.2 ลบ. ดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตฯ เกมแห่งเอเชีย

‘ดีป้า’ เผยความสำเร็จงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเกมระดับภูมิภาคเอเชีย ด้วยผู้เข้าร่วมงานในโซน Entertainment Area กว่า 206,159 คน และนักธุรกิจ นักสร้างสรรค์และพัฒนาเกม รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกม เข้าร่วมงานในโซน Business Area กว่า 5,590 คน จาก 81 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดในประวัติการณ์ของงานเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,200 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมเอเชีย และความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเกมระดับโลกอย่างมืออาชีพ
ผู้เข้าร่วมงานปีนี้ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมครบทุกมิติ ทั้งนักพัฒนาเกม (Game Developer), ผู้จัดจำหน่าย (Publisher), ภาคการศึกษา (Education Sector), นักลงทุน (Investor), เกมเมอร์ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต่างมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานตลอด 4 วันเต็มสะท้อนถึงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกมไทยในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะ “Game Provider” หรือประเทศผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมเกม ตั้งแต่การพัฒนา การผลิต ไปจนถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของไทย จากตลาดผู้บริโภคเกมสู่ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เกมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีสตูดิโอเกมและนักพัฒนาไทยจำนวนมากที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ทั้งในด้านคุณภาพกราฟิก การออกแบบเกมเพลย์ และการสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้เล่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 จึงไม่ได้เป็นเวทีแสดงผลงานเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยให้ไทยสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอีสปอร์ต และความร่วมมือกับนักลงทุนจากทั่วโลก
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญและไฮไลต์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาค อาทิ การเปิดตัวเกมใหม่จากนักพัฒนาเกมอิสระไทยและต่างประเทศกว่า 80 เกม, การเปิดโซน Business Matching ที่เชื่อมต่อผู้ประกอบการกับนักลงทุนต่างชาติ, การปรากฏตัวของค่ายเกมระดับโลก Bandai Namco, CAPCOM, HoYoverse, KONAMI, Nintendo Switch, PlayStation, Ubisoft และ Xbox, และ HoYoverse การเข้าร่วมของบริษัทค่ายเกมชั้นนำอย่าง Epic Games และ Xsolla พร้อมพาวิลเลียนและบูธจาก 18 ประเทศและภูมิภาค เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงกิจกรรมพิเศษอย่าง “Thailand New Creative Frontier: Ecosystem Tour” ที่พาผู้ลงทุนและผู้แทนอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเยี่ยมชมศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ไทยที่ Kantana Studio และ Thailand Digital Valley จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
หลังจบงาน มีเสียงตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยหลายค่ายเกมชั้นนำชื่นชมถึงความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านการจัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล และศักยภาพของผู้พัฒนาเกมไทยที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แข่งขันได้ในระดับโลก นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติยังให้ความสนใจในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทย ที่มีครบทั้งบุคลากรคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเกมของไทยมีมูลค่าสูงถึง 35,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาครัฐได้เดินหน้าพัฒนาและผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม เพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งประเทศไทยมีบุคลากรคุณภาพสูงที่เชี่ยวชาญด้าน Animation, Computer Graphics, Game Studio, Visual Effect และ Digital Content จำนวนเพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีสตูดิโอและนักพัฒนาเกมที่มีประสบการณ์พร้อมรองรับโครงการขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
นอกจากนี้ จากผลสำรวจ Internet User พบว่า ประเทศไทยมีผู้เล่นเกมมากกว่า 40 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงอำนาจซื้อและความต้องการ (Demand) ที่แข็งแรง ทำให้ไทยกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเกม ขณะเดียวกันประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมเกมอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมกว่า 98% ของพื้นที่ทั่วประเทศ และเครือข่าย 5G ที่มีความเร็วและเสถียรภาพสูงในหลายพื้นที่ ทำให้สามารถรองรับทั้งการผลิตคอนเทนต์และการให้บริการด้าน Cloud และ Streaming ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรัฐบาลไทยได้จัดเตรียมมาตรการจูงใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ อาทิ Smart Visa สำหรับผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มาตรการยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Exemption/Tax Incentive) สำหรับการตั้งสตูดิโอหรือลงทุนในไทย รวมถึงระบบ Ease of Doing Business ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจในไทยได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีทั้งความพร้อมด้านบุคลากร ตลาดผู้บริโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมอย่างครบวงจร ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยองค์ประกอบที่ครบถ้วน ทั้งตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง แรงงานคุณภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ประเทศไทยจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการก้าวสู่การเป็น Game Industry Destination หรือจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านเกมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่เพียงดึงดูดนักลงทุน แต่ยังสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดสู่เวทีโลก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถือเป็นการผนึกกำลังระหว่างงาน gamescom asia (Business Area) งานแสดงสินค้าด้านเกมในรูปแบบ B2B ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และงาน Thailand Game Show (Entertainment Area) งานแสดงสินค้าด้านเกมในรูปแบบ B2C ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับกิจกรรมและไฮไลต์ที่หลากหลาย ทั้งการเปิดตัวเกมใหม่จากผู้พัฒนาไทย การแข่งขันอีสปอร์ตสุดตื่นเต้น การจัดแสดงเทคโนโลยีเกมล่าสุด รวมถึงโอกาสพบปะนักลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,200 ล้านบาท ด้วยศักยภาพของผู้พัฒนาไทย ตลาดผู้บริโภคที่แข็งแรง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครบวงจร และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก ทั้งในฐานะผู้สร้างสรรค์เกม (Game Provider) และศูนย์กลางการลงทุนด้านเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโครงการดี ๆ จาก ดีป้า ได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th หรือทางเพจ เฟซบุ๊ก
depa Thailand