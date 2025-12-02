HONOR X9d 5G สานต่อควาทน แบตฯ 8300mAh ราคา 11,990. 

ออเนอร์ (HONOR) ดึง "ก้อง ห้วยไร่" พรีเซนเตอร์ต่อ สมาร์ทโฟนรุ่น ‘ทนนน…จัด’ อย่าง HONOR X9d 5G ที่โดดเด่นเรื่องความทนทานทั้งกันกระแทก 2.5 เมตร กันน้ำกันฝุ่นสูงสุด IP69K พร้อมแบตฯ ใหญ่ 8300 mAh ทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ในราคา 11,990 บาท
HONOR X9d 5G โดดเด่นด้วยโครงสร้างตัวเครื่องที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SGS Triple Resistant Premium Performance Certification เป็นรุ่นแรกในตลาด มาพร้อมโครงสร้างกันกระแทก 6 ชั้น และเทคโนโลยี HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop รุ่นใหม่ รองรับการตกกระแทกได้สูงสุดถึง 2.5 เมตร บนพื้นผิวที่หลากหลาย
นอกจากนี้ ยังยกระดับการกันน้ำกันฝุ่นด้วยมาตรฐานครอบคลุมทั้ง IP69K, IP69, IP68 และ IP66 สามารถทนทานต่อการฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุด 85°C และแช่น้ำลึก 1.5 เมตร ได้นาน 30 นาที ตอบโจทย์การใช้งานสมบุกสมบันในทุกสภาพอากาศ
ภายในมากับแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน 8300mAh ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในกลุ่มสมาร์ทโฟนปัจจุบัน รองรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนานสูงสุด อย่างสตรีมเพลงได้ 52.5 ชั่วโมง หรือเล่นเกมได้ 16.8 ชั่วโมง พร้อมรองรับชาร์จไว 66W HONOR SuperCharge และระบบจัดการพลังงานที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนานสูงสุดถึง 6 ปี ทนทานแม้ในอุณหภูมิสุดขั้ว -30°C ถึง 55°C
ส่วนกล้องให้มา 108MP ผสาน AI และจอแสดงผลคุณภาพสูง ด้านการถ่ายภาพ มาพร้อมกล้องหลัก 108MP Ultra-sensing Camera เซนเซอร์ขนาด 1/1.67 นิ้ว รูรับแสง f/1.75 เสริมระบบกันสั่นคู่ OIS + EIS ช่วยให้ภาพนิ่งและวิดีโอคมชัด รองรับฟีเจอร์ AI Editing ครบครัน ทั้งการลบวัตถุ (AI Eraser) และการตัดแต่งภาพ
ส่วนหน้าจอเป็นแบบ Eye-Comfort OLED ขนาด 6.79 นิ้ว ความละเอียด 1.5K รีเฟรชเรท 120Hz สู้แสงด้วยความสว่างสูงสุด 6000 nits และฟีเจอร์สัมผัสหน้าจอได้แม้เปียกน้ำ สเปกแรงด้วย Snapdragon 6 Gen 4 พร้อมเทคโนโลยี HONOR RAM Turbo ขยายแรมเสมือนได้สูงสุดเทียบเท่า 24GB (12GB+12GB) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 256GB
ทั้งนี้ HONOR X9d 5G วางจำหน่ายในรุ่นความจุ 12GB+256GB มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีน้ำตาลแดง (Reddish Brown), สีทองประกาย (Sunrise Gold) และ สีดำ (Midnight Black) ในราคา 11,990 บาท พร้อมโปรโมชันสั่งซื้อภายใน 11 ม.ค. 69 รับHONOR Choice Watch 2i มูลค่า 2,999 บาท และ ประกันศูนย์ 2 ปี, ประกันจอแตก 2 ปี (เปลี่ยนได้ 2 ครั้ง) และประกันแบตเตอรี่ 2 ปี (เปลี่ยนได้ 1 ครั้ง หากต่ำกว่า 80%)