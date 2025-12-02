AIS ผนึกกำลัง 15 พาร์ทเนอร์ เสริมพลัง AIS Points

AIS Points เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ด้าน Customer Loyalty Program สร้างเครือข่ายพันธมิตร ด้วยการจับมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ 15 โปรแกรมคะแนนสะสมชั้นนำไทย ให้ลูกค้า AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน กว่า 51.5 ล้านราย สามารถโอนและรวมคะแนนได้สะดวกภายใต้แคมเปญ “โอนคะแนน มาเติมสุข”
โอปอล เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายงานประสบการณ์และความผูกพันลูกค้า AIS กล่าวว่า จากแคมเปญโอนคะแนนที่เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พบว่าข้อมูลครึ่งปีแรก สะท้อนพฤติกรรมที่น่าสนใจของลูกค้า โดยจำนวนลูกค้าที่โอนคะแนนจากแบรนด์พันธมิตรมาสู่ AIS Points เติบโตถึง 71% เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการใช้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าลูกค้าทั่วไป 1.5 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าที่โอนคะแนนเข้ามาเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจใช้สิทธิประโยชน์อย่างแท้จริง และยังมีแนวโน้มแลกสิทธิประโยชน์ภายใน AIS Ecosystem โดยเฉพาะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตและส่วนลดมือถือ
ดังนั้น เพื่อให้การโอนคะแนนครอบคลุมและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เอไอเอสจึงได้ดึงศักยภาพจากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง มาต่อยอดสู่การขยายความร่วมมือกับพันธมิตร ที่วันนี้ เอไอเอสได้เชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น สถานีบริการน้ำมัน สถาบันการเงิน และธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ลูกค้าใช้เป็นประจำ เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิม
รวมแล้ว 15 พาร์ทเนอร์ ที่แอป myAIS ได้แก่ บางจาก พอยท์ , blueplus+ (ปตท.), Max Point (PT Max), คะแนนบัตรเครดิตกรุงศรีและกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, , K Point (ธ.กสิกรไทย), คะแนน Thank You Rewards (ธ.กรุงเทพ), POINTX (ธ.ไทยพาณิชย์), UOB Rewards (ธ.ยูโอบี), Smile Point (เมืองไทย Smile Club), OCHI COIN (OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต), 3BB Points (3BB Fibre3), J Point (Jaymart), Post Point (ไปรษณีย์ไทย) และล่าสุดผนึกกำลังเพิ่มกับ SCG Family Plus+
พร้อมกันนี้ เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุดในทุกคะแนนที่ลูกค้าเลือกโอน เอไอเอสเตรียมโปรโมชันพิเศษ “โอนคะแนน มาเติมสุข” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยลูกค้าที่โอนคะแนนจากพาร์ทเนอร์มาเป็น AIS Points จะได้รับโบนัสเพิ่มเติม สูงสุด 300 คะแนน ซึ่งการผนึกกับ 15 พาร์ทเนอร์จะเพิ่มตัวเลือกและเสริมประสบการณ์ให้ลูกค้า AIS Points ให้มากกว่าเดิม
ทั้งการแลกสิทธิพิเศษด้านดิจิทัล การสื่อสาร การช้อปปิ้ง และไลฟ์สไตล์อีกมากมาย ครอบคลุมทุกความต้องการอย่างแท้จริง”
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมการแลกรับความพิเศษจาก AIS Points ได้ที่ แอป myAIS และเว็บไซต์ https://www.ais.th/consumers/privileges/highlight/points/transfer-partner-points