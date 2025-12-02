ทรู จับมือ สภากาชาดไทย ระดมพลังคนไทยบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศรวมพลัง “ปันน้ำใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ยา และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เดินทางไปถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็วและตรงจุด ทรูขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเคียงข้างพี่น้องชาวใต้ พร้อมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทลงพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ
ประชาชนและองค์กรสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้
• บริจาคในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04637-0
ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน)
**กรณีโอนเงิน - หากประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน แจ้งชื่อ-นามสกุล หรือชื่อหน่วยงาน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล โปรดระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” พร้อมแนบสลิปการโอนเงินบริจาคมาทาง E-mail : donation@redcross.or.th หรือ Line ID : @redcrossfund
• บริจาคในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
สแกน QR Code E-donation ที่ปรากฏบนโพสต์ (โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบุคคลอื่นได้จะต้องเป็นชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น)
ข้อสังเกต : กรณีสแกนผ่าน SCB Mobile Apps เมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอว่า "ท่านกำลังทำรายการ e-Donation" และให้เลือกกด "ไม่ยอมรับ" หรือ "ยอมรับ" หากท่านกด "ยอมรับ" จะพบหน้าจอทำรายการบริจาค มีข้อความขึ้นว่า "เพื่อสภากาชาดไทย" และมีหมายเลข Biller ID "099400016012795" เลขที่อ้างอิงคือ "005FLOODDISASTER" และตามด้วยช่องหมายเลขบัตรประชาชนที่เป็นเจ้าของบัญชี และทำรายการบริจาคดังกล่าวโดยข้อมูลของท่านจะนำส่งไปที่กรมสรรพากร หากไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวให้ยกเลิกรายการทันที และ ตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ https://www.rd.go.th/62336.html
• บริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://www.donationhub.or.th/project/142/detail
ทุกยอดบริจาคล้วนมีความหมาย และจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นพลังสนับสนุนให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง