รู้หรือไม่? "ปิดดาต้า ยังโทรออกได้" ทรู แนะวิธีเซฟแบตมือถือช่วงวิกฤต ให้การติดต่อลื่นไหล ไม่มีสะดุด

ในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือช่วงเวลาวิกฤตที่กระแสไฟฟ้าอาจขัดข้อง การรักษาพลังงานแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุดเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง แต่หลายคนยังมีความกังวลว่า "หากปิดอินเทอร์เน็ต แล้วจะติดต่อใครไม่ได้"
ทรู ขอไขข้อข้องใจ: "ปิดเน็ต... ยังโทรออก รับสายได้ชัวร์"
การปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Mobile Data) ไม่ใช่ การตัดขาดการสื่อสาร แต่เป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้โทรศัพท์มือถือของคุณกลายเป็น "อุปกรณ์ยังชีพ" ที่ทรงประสิทธิภาพขึ้น
วิธีตั้งค่าเพื่อการติดต่อที่ราบรื่น:
• สำหรับ Android:
เข้าเมนูตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > การใช้ข้อมูล > ปิด "ข้อมูลมือถือ"(Mobile Data)
หรือ ปัดหน้าจอลง > กดปิดปุ่ม "ข้อมูลมือถือ" (Mobile Data)
• สำหรับ iPhone (iOS):
การตั้งค่า (Settings) > เซลลูลาร์ (Cellular) > ปิด ข้อมูลเซลลูลาร์
ทรู ห่วงใย และขอแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมตั้งค่ามือถือเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ตลอดเวลา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย