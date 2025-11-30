รวมข่าวลือ Apple เร่งวางแผนส่งไม้ต่อ CEO ก่อน Tim Cook ใกล้เกษียณ

ประมวลรายงานข่าวล่าสุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2025 หลายสำนักชี้แอปเปิล (Apple) กำลังเร่งเครื่องวางแผนสืบทอดตำแหน่ง CEO หลังจากทิม คุก (Tim Cook) ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 14 ปี และนำบริษัทเติบโตจากมูลค่าตลาด 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สู่ยักษ์ใหญ่ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม มีความขัดแย้งในรายงาน โดยบางแหล่งบอกว่าการเกษียณอาจเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ขณะที่นักสังเกตการณ์บางรายยืนยันว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้า
*** 65 ยังแจ๋ว?
สถานการณ์การเกษียณของ Tim Cook นั้นยังไม่มีการเปิดเผยแย่างเป็นทางการ เบื้องต้น รายงานหลักจากไฟแนนเชียลไทมส์ (Financial Times) ระบุว่า Cook ในวัย 64 ใกล้ 65 ปี ซึ่งเป็นวัยเกษียณทั่วไปของผู้บริหาร นั้นกำลังเตรียมเกษียณอย่างเป็นทางการ และอาจประกาศก่อนงาน WWDC ในปี 2026
แม้ไฟแนนเชียลไทมส์จะฟันธงว่า Apple กำลังเร่งประเมินปฏิกิริยาจากนักลงทุนและพนักงานว่าจะมีกระแสบวกหรือลบจากผู้รับไม้ต่อคนใหม่ โดยระบุไว้ในรายงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน แต่มุมมองจากมาร์ก กูร์แมน (Mark Gurman) นักวิเคราะห์ชื่อดังจากบลูมเบิร์ก (Bloomberg) กลับแย้งว่าไม่มีสัญญาณภายในบริษัทที่บ่งชี้ว่า Cook จะลาออกในปี 2026
กูร์แมน ซึ่งติดตามแอปเปิลอย่างใกล้ชิด ยืนยันในรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนว่าไม่มีสัญญาณใดที่ชี้ถึงการเกษียณของคุกในปีหน้า และการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวคุกเอง ซึ่งยังคงมีอิทธิพลสูงในการกำหนดทิศทางบริษัท
รายงานนี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์จากแอปเปิลอินไซเดอร์ (AppleInsider) ที่มองว่ารายงานก่อนหน้าอาจเกินจริง เพื่อสร้างกระแส
สัญญาณสำคัญอีกประการคือ การประกาศเกษียณของเจฟฟ์ วิลเลียมส์ (Jeff Williams) ผู้บริหารระดับ COO หรือประธานฝ่ายปฏิบัติการ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างผู้นำรุ่นใหม่ สะท้อนถึงกลยุทธ์ "การเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไป" ที่แอปเปิลเคยใช้ในยุคสตีฟ จ็อบส์สู่ทิม คุก
***ตัวเต็ง "จอห์น เทอร์นัส"
สื่อต่างประเทศรายงานว่าแอปเปิลยึดหลัก "เลือกรุ่นน้องคนใน" มาเป็นผู้รับไม้ต่อเพื่อรักษาความต่อเนื่องจากพี่ใหญ่ ทิม คุก โดยมีตัวเต็งหลัก 4 รายที่ถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์ ซึ่งจอห์น เทอร์นัส (John Ternus) แม่ทัพด้านฮาร์ดแวร์ SVP Hardware Engineering เป็นตัวเต็งอันดับ 1
รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์คนนี้ได้รับการยอมรับอย่างมากในด้านนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ เช่น iPhone และ Mac ขณะเดียวกันก็เป็นคนรุ่นใหม่ มีอายุ 41 ปีและมีประสบการณ์ยาวนานใน Apple
ตัวเต็งรายอื่นคือ ซาบิฮ์ ข่าน (Sabih Khan) รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญซัพพลายเชน ผู้ช่วยนำแอปเปิลฝ่าฟันวิกฤตชิปและการผลิตทั่วโลกมาได้อย่างสวยงาม
ยังมี แคทเธอรีน อดัมส์ (Katherine Adams) รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดการคดีใหญ่ๆ ของบริษัท เช่น การฟ้องร้องด้านความเป็นส่วนตัว สร้างความแข็งแกร่งทางกฎหมาย และ ลูคา เมสตรี (Luca Maestri) กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน (CFO) ผู้ดูแลการเงินที่ช่วยขยายมูลค่าบริษัทสู่ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว
ที่สุดแล้ว เสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าการวางแผนรับไม้ต่อ CEO นั้นกำลังดำเนินต่อไป แม้จะมีชื่อ Ternus ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดในฐานะผู้สืบทอด และยังมีการคาดการณ์ว่าการลงตำแหน่ง Cook อาจเป็นสัญลักษณ์ว่า "ยุค CEO ดาวเด่น" ได้สิ้นสุดลงแล้ว และ Apple จะเน้นทีมผู้นำองค์กรแบบรวมศูนย์มากขึ้น.